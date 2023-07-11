Советник президента США: Джо Байден поддержит продажу Турции новейшей версии истребителей F-16

Он не сделал никаких оговорок по этому поводу (...) Он намерен продвигаться с этой передачей

Турция получит американские истребители F-16 последней версии, Джо Байден пообещал в ближайшее время провести консультации с Конгрессом по этому вопросу. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО повлекло за собой ответную реакцию - США пообещали Анкаре разблокировать продажу истребителей, давно ожидаемую турками. По словам Салливана, Джо Байден "дал понять, что поддерживает передачу". По окончании саммита в Вильнюсе он проведет консультации с Конгрессом по данному вопросу.- заявил представитель Белого дома, но никаких подробностей не привел.Напомним, что США удалили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 из-за закупки российской зенитной системы С-400. При этом США предложили Анкаре взамен новейших F-35 закупить истребители F-16 Block 70, на что турки согласились. Как неоднократно сообщалось, Турция планирует закупить 40 самолетов F-16 в последней конфигурации и еще 80 комплектов Block 70 для модернизации уже стоящих на вооружении F-16 Block 30.Однако США уже несколько лет затягивают сделку, вынуждая Анкару идти на различные уступки. К тому же Анкара намерена потратить на закупку истребителей средства из сумм, уже выплаченных США за истребители F-35. Как заявил ранее Эрдоган, Турция передала США 1,4 млрд. долларов в качестве аванса за истребители пятого поколения, но до сих пор ни самолетов, ни средств обратно не получила.Между тем, в Конгрессе Байдену будет не просто добиться снятия запрета на поставку истребителей Турции, большая группа сенаторов выступает категорически против этого требуя, чтобы Анкара отказалась от российских систем С-400, а еще лучше, чтобы передала их США "для изучения".