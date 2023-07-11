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В немецкой прессе: российская спецоперация на Украине снова сплотила страны НАТО

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В немецкой прессе: российская спецоперация на Украине снова сплотила страны НАТО

Всего несколько лет назад президент Франции Эммануэль Макрон назвал Североатлантический альянс «мертвым мозгом». Но российская спецоперация на Украине снова сплотила страны НАТО перед лицом общего противника.


Такое мнение высказал в своей статье обозреватель немецкого портала Tagesschau Михаэль Гритц.

Он считает, что происходящие сегодня в альянсе процессы не входили в планы российского лидера Владимира Путина. В немецкой прессе уверены, что он добился результата, противоположного запланированному.

Там считают, что если Путин намеревался добиться распада блока НАТО, то теперь он объединился, как никогда. Если он хотел его ослабить, то альянс только укрепился.

И если президент России стремился остановить расширение альянса, то вместо этого в него стремятся вступить новые члены. Причем, подчеркивает автор, именно сами страны по своему желанию стремятся стать членами крупнейшего военно-политического блока, чтобы гарантировать себе безопасность. Именно поэтому, утверждает Гритц, они хотят вступить в НАТО, а не из-за давления Вашингтона.

Финляндия, протяженность границы которой составляет почти 1400 километров, по мнению немецкого автора, с тревогой наблюдает за действиями России на украинской территории, опасаясь за свою безопасность. И поэтому это некогда нейтральное государство решило вступить в Североатлантический альянс.

Сегодня в Вильнюсе открылся саммит НАТО. По мнению российских властей, именно этот военно-политический блок представляет главную угрозу международной безопасности.
Использованы фотографии:
НАТО
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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 19:17
    +2
    спецоперация на Украине снова сплотила страны НАТО
    Я бы сказал, что собрала в кучу стервятников и шакалов.
    "...А ты добычи не дождёшься,
    Чёрный ворон, я - не твой..."
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: Anarchist
      Я бы сказал, что собрала в кучу стервятников и шакалов.

      Четвёртый рейх.
      1. boni592807
        boni592807 Сегодня, 19:59
        +1
        carpenter (Dimon). Сегодня, 19:40. НОВЫЙ - "...

        Цитата: Anarchist - Я бы сказал, что собрала в кучу стервятников и шакалов.

        Четвёртый рейх.

        Главное что бы у НАС всё сплотилось и подготовилось soldier
        Подобно перед 1941 г. от выводов по финской войне до готовности с резервом и мобресурсом - "...Из-за постоянной потребности действующей армии в боевых резервах Государственный Комитет обороны 17 сентября 1941 г. принял Постановление “О всеобщем начальном обучении военному делу граждан СССР”. В соответствии с этим Постановлением к военной подготовке привлекались мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. В первую очередь к обучению привлекалась молодежь призывного возраста и военнообязанные запаса. Обучение граждан в системе всевобуча осуществлялось без отрыва от производства (а в сельской местности с отрывом на 15 – 20 дней), по определенному графику..." - voenkoma.net
        И не проворонить. как и тогда начало. А пока они в куче(местах сосредоточения). максимально прихлопнуть.
        А так по вопросам Гражданской обороны(обучение и бомбоубежища. тренировки ). как
        - для предприятий(должен быть план на предприятии по организации и направлению групп из сотрудников )
        - так для граждан( органы власти тоже план).
        А то как-то ТИХО. request " ...а то девушки уже в волейбол играют(по всей Европе и по нашим с РБ границам) feel . а мы только разминаемся no (а что внутри РФ с хотя бы по Гражданской обороне и ...."

        Р.С. „Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике.“ — Сунь Цзы
        1. Fangaro
          Fangaro Сегодня, 20:41
          0
          - для предприятий(должен быть план на предприятии по организации и направлению групп из сотрудников )

          У нас крупные предприятия занимаются добычей полезных ископаемых, производством или сельским хозяйством.
          Не, не прав... Ещё есть финансовые холдинги, торговые компании, строительные компании и крупные административные органы.
          Откуда людей отправлять на обучение? С машзаводов? Со строек? С РЖД?
          Больше 20 лет всем объяснялось, что человек должен сам о себе заботиться, находить новые векторы развития, обучаться предпринимательству, не ждать помощи от государства, а строить свою бизнес-модель житья-бытья.
          Когда то в областном центре с двумястами жителей было то ли 4, то ли 5 заводов (память подводит), на каждом из которых трудилось от 2-х до 7-и тысяч человек.
          Вначале шли те, кто в цехах работал. Потом часть иэ них ждала тех, кто в заводоуправлении работал. И это были 2 потока людей.
          Потом ещё и вторая смена тех, кто в цехах работал, на улицу перед заводом выплескивалась. И для них рейсовые автобусы стояли и ждали, что бы побольше по городским районам развести.
          Это сейчас есть где то? И многие ли помнят это?
          Можно всех ИПшников на сборы отправить. Можно шрифт в комментарии не просто выжернить, а ещё и высветить.
          От этого не появится радиозавод по производству КМ с японской линией. И цех по вязке и монтажу жгутов для измерительного оборудования не появится. И представитель заказчика не начнёт выборочно проверять качество пайки и чистоту изделия.
          PS. Наверное примерно так в большинстве стран. Поэтому кто то нас шугается и сбивается в стаю, а мы своей тени боимся и пишем КАК СЕЙЧАС ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ ПО-СОВЕТСКИ.

          Извините за эмоциональность!!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:19
    +6
    Страны НАТО " сплотило" не СВО ,а русофобия которая началась намного раньше,с переиначиванием результатов второй мировой войны .Хватит врать.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:08
      0
      Вот только до СВО деньги доминировали над политикой. СВО сосредоточила власть в руках русофобов и заставила замолчать бизнесменов.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 19:22
    +3
    Э-э-э! Гритц,пока ещё не подошло время подсчитывать затраченные странами ЕС деньги! Вот тогда то и начнётся настоящее "сплочение".....обиды будут и на словах....и желательно с дракой...
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:26
    +3
    Шакалы сбились в стаю. (Комментарий короткий, но зато толстый)
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:00
      +1
      Шакалов сбил в стаю вожак! Так правильнее
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:41
    -1
    пора РФ менять доктрину применения ядерного оружия !
  6. beybender
    beybender Сегодня, 19:45
    +1
    Это не спецоперация !!! Спецоперация --- это Крым !!! А это что то непонятное !!! Когда был Крым ни с кем Гарант сопли не жевал !!! А тут один Эрдоган чего стоит , три ножа уже Гаранту воткнул !!!
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:45
    0
    Сплотиться могут только равные. А НАТО как было Штаты + вассалы, так и осталось
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:00
    0
    Да вроде там вполне четко США сносили неугодных правителей и проводили операции по принуждению, а у Макрона совершенно внезапно на улицах началась небольшая война, которая тут же внезапно закончилась. И он стал на всё согласен
  9. Vetal
    Vetal Сегодня, 20:04
    0
    Цели "СВО":
    1. Возродить НАТО,
    2. Удвоить длинну границы с НАТО,
    3. Лишится всех союзников,
    4. Отдать США и ЕС $300млрд. ЗВР
    5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС,
    6. Продавать нефть с огромной скидкой за рупии
    7. Получить кризис бюджета

    Продолжение следует...
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 20:13
      -1
      Выплатите уже премию этой ципсятине...