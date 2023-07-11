В немецкой прессе: российская спецоперация на Украине снова сплотила страны НАТО

Всего несколько лет назад президент Франции Эммануэль Макрон назвал Североатлантический альянс «мертвым мозгом». Но российская спецоперация на Украине снова сплотила страны НАТО перед лицом общего противника.Такое мнение высказал в своей статье обозреватель немецкого портала Tagesschau Михаэль Гритц.Он считает, что происходящие сегодня в альянсе процессы не входили в планы российского лидера Владимира Путина. В немецкой прессе уверены, что он добился результата, противоположного запланированному.Там считают, что если Путин намеревался добиться распада блока НАТО, то теперь он объединился, как никогда. Если он хотел его ослабить, то альянс только укрепился.И если президент России стремился остановить расширение альянса, то вместо этого в него стремятся вступить новые члены. Причем, подчеркивает автор, именно сами страны по своему желанию стремятся стать членами крупнейшего военно-политического блока, чтобы гарантировать себе безопасность. Именно поэтому, утверждает Гритц, они хотят вступить в НАТО, а не из-за давления Вашингтона.Финляндия, протяженность границы которой составляет почти 1400 километров, по мнению немецкого автора, с тревогой наблюдает за действиями России на украинской территории, опасаясь за свою безопасность. И поэтому это некогда нейтральное государство решило вступить в Североатлантический альянс.Сегодня в Вильнюсе открылся саммит НАТО. По мнению российских властей, именно этот военно-политический блок представляет главную угрозу международной безопасности.