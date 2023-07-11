Подавляющее большинство жителей Германии недовольно работой федерального правительства

Согласно результатам проведенного в Германии социологического исследования, подавляющее большинство жителей этой страны недовольно работой федерального правительства. 77% респондентов заявили, что они скорее недовольны либо абсолютно недовольны деятельностью центральной власти ФРГ. В феврале прошлого года эти показатели не превышали отметки в 64%.По данным социологической службы RTL/ntv, негативно относятся к деятельности своего правительства также значительное число сторонников трех правящих в ФРГ партий. Лишь 23% опрошенных заявили, что довольны работой "светофорной коалиции", что является самым низким показателем за все время ее работы.Работой правящей коалиции недоволен каждый второй сторонник партии СвДП, а также 44% избирателей партии "Зеленых". В целом, доля граждан Германии, являющихся сторонниками СвДП и негативно оценивающих работу своего правительства, примерно соответствует общей доле "недовольных" в стране и превышает 70%.Единственный министр, деятельность которого была относительно позитивно охарактеризована жителями Германии, стал глава Минобороны страны Борис Писториус. Доля немцев, считающих, что он работает "добросовестно", благодаря чему смог добиться увеличения оборонного бюджета, составляет 51%.Наибольшее разочарование у граждан Германии вызывает вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек - 65% опрошенных считают его деятельность неудовлетворительной. Второе место по негативу занимает канцлер ФРГ Олаф Шольц, 61% опрошенных не видят в нем лидерских качеств и отмечают, что канцлер страдает "провалами в памяти". Кроме того, по мнению граждан Германии, представители государственной власти страны уделяют мало внимания своим прямым обязанностям, предпочитая вместо этого вести аккаунты в соцсетях.