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В западной прессе прогнозируют занятие ниши Москвы на мировом рынке вооружений Пекином

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В западной прессе прогнозируют занятие ниши Москвы на мировом рынке вооружений Пекином

Российская оборонка стала целью постепенно нараставших американских санкций еще в 2014 году. После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине они достигли своей кульминации. Вашингтон рассчитывал, что, выдавив с мирового рынка своего главного конкурента в лице Москвы, ему удастся занять ее нишу. Однако основная выгода достается Пекину.


Конфликт на Украине нанес серьезный урон способности России поставлять оружие на международный рынок как из-за санкций, так и из-за нехватки [матчасти] на поле боя. Китай выиграет от этого больше всего

- прогнозируют в издании Defense News.

Как указывается, экспансии КНР на мировом рынке способствует техническая близость ее конструкторских школ к российским разработчикам.

Многие сложные китайские системы являются репликами, производными от российских аналогов. Так, КНР разработала ЗРК класса «земля-воздух» HQ-9 и HQ-17 на основе российских средств ПВО С-300 и «Тор-М1», спроектировав их методом обратного инжиринга и внеся усовершенствования. В итоге они предлагают лучшие ТТХ по сравнению со своими российскими аналогами странам, куда западные поставщики не желают экспортировать свои изделия, например, в Сербию

- отмечается в западной прессе.

Кроме того, быстрой экспансии Китая на мировом рынке вооружений способствует большой прогресс, достигнутый в области БПЛА. Беспилотники позволили перейти КНР от экспорта главным образом дешевой, но низкотехнологичной продукции, к продажам передовых систем.

Однако Пекину еще предстоит утвердиться на международном рынке, повышая качество своей продукции.

Некоторые покупатели начали жаловаться на серьезные недостатки китайских изделий. Так, проданные Пакистану четыре боевых корабля [фрегаты проекта 054А/Р] оказались не способны вести ракетный огонь по цели, а флот истребителей JF-17 был вынужден покинуть территорию Мьянмы [было закуплено 16 самолетов] из-за технических неисправностей

- сообщается в издании.

Использованы фотографии:
China Military
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16 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:17
    +7
    Да и не удивительно, вся элементная база делается в Китае, есть аналоги почти всего что выпускается в мире да ещё в огромных количествах. А качество, дайте немного времени и оно будет на уровне.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 14:59
      0
      Думать и говорить об новых заказах продукции ВПК на экспорт, когда идет война и не хватает ВВП - это «хуже чем преступление - это ошибка!»

      По существующим обязательствам отгружать, когда есть форс мажорные обстоятельства - это уже недопустимое разбазаривание ВВТ, и за глаза достаточно с гаком…
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:43
      0
      По качеству уже нормально стало, ну покрайней мере инструменты, ширпотреб, техника для дома очень даже неплохо. По впк покажет лишь конфликт наподобии нашего сво в китайском исполнении.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:18
    +1
    чет эти гады ес и сша ваше РФ не ваш то не ставят !
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:19
    +1
    Слабая попытка дескредитации нашего оружия Победы,нам осталось только довести дело до конца.Отбоя не будет от желающих у нас что нибудь прикупить.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 14:32
      -1
      Желающие уже увидели, как спецоперация пошла не по плану, что с исходным соотношением военных потенциалов казалось просто невероятным. И они не очень-то верят, что это от того, что кто-то там чего-то ещё даже не начинал.
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 14:20
    +3
    А сейчас во многих областях Пекин выгоду получает, причем не без нашей помощи. А мы потихонечку прощелкиваем одну нишу за другой.
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 15:22
      -2
      Вы в Киеве уже 9 лет назад свою страну просрали!!!
  5. Sith
    Sith Сегодня, 14:22
    +4
    Так наше оружие мало того стреляет ... так ещё и уничтожает и убивает ... т.е опробованное в конфликте против западной техники ...
    А китайское мало где используется
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 14:38
    +2
    В ближайшем обозримом будущем, России понадобится много оружия для себя. А что будет в отдаленном, очень неблагодарное занятие - делать долгосрочные прогнозы. так что, как говорится, пожуём - увидим.
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:50
    0
    Довольно сомнительное утверждение, кмк - для начала надо чтобы это выдавливание произошло; а если посмотреть на доказавшее свою эффективность наше вооружение - уже на этом этапе могут возникнуть неувязочки. В этом плане (эффективности) китайская продукция проигрывает, это в общем-то и неудивительно. Так что обсуждаемая статья видится мне смесью между дележкой шкуры известного медведя и мриями "в следующий раз ракеты закончатся!". Хотя проблемы, разумеется, возможны.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:40
      0
      Китайская продукция проигрывает-а назовите хоть один конфликт с массовым применением продукции китайского впк, ну так для оценки хотябы поверхностно чьё будет эффективнее. Наше воюет и много где, есть с чем сравнить, китайское где,когда?
  8. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 15:25
    -3
    Пока Китай сидит и мнет себе яйца перед Тайванем, ни кто у него оружие покупать не будет!!!
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:37
    0
    Рано и ли поздно в среднесрочке они отожмут наш кусок. Просто потому что есть кого поставить к станку, плюс станки сами делают и науку с поддержкой изобретателей неплохо бустят, а значит и материаловедение поддтянут. Если мы что и хотим сохранить то надо договариватся об сферах влияния в продажах, чтоб никто не в свою поляну не лез. Тогда можно долго мирно кушать пирог.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:03
    0
    Наш ВПК кучу заказов отложил и отправляет экспортные образцы на фронт, не справляется с внутренним спросом. Какие уж тут ниши
  11. wanna
    wanna Сегодня, 16:34
    0
    Однако Пекину еще предстоит утвердиться на международном рынке, повышая качество своей продукции.

    Некоторые покупатели начали жаловаться на серьезные недостатки китайских изделий. Так, проданные Пакистану четыре боевых корабля [фрегаты проекта 054А/Р] оказались не способны вести ракетный огонь по цели, а флот истребителей JF-17 был вынужден покинуть территорию Мьянмы [было закуплено 16 самолетов] из-за технических неисправностей

    - сообщается в издании.

    10 и 11 января 2023 г. батальон Виктория, опорный пункт Национальной армии Чина (НАЧ) в индийском штате Мизорам, в течение двух дней подряд подвергался налетам истребителей ВВС Бирмы (IAF) с воздуха на границу. --Да, бирманские ВВС использовали то, что в вашей статье называется FC-17.



    Русские цитировали индийцев, которые, в свою очередь, цитировали газету бирманского эмигранта в Таиланде.


    Это возмутительно, Пакистан эксплуатирует истребители JF-17 уже много лет, если бы истребители действительно имели проблемы низкого уровня, такие как частые отказы радаров и трещины в фюзеляже, разве Пакистан до сих пор разрабатывал бы JF-17 BLOCK3 совместно с Китаем и планировал бы оснастить ими не менее 50 машин?

    Индийское СМИ, Indian Defence News, также выпустило статью о неработающих радаре и двигателе фрегата F-22P, чтобы заставить Пакистан страдать, но на самом деле Пакистан заявил, что он настолько доволен китайским кораблем, что заказал 054AP. (Конечно, я слышал, что пакистанцы также жаловались на несовершенство качества стиральной машины корабля в плане шума).