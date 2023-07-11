В западной прессе прогнозируют занятие ниши Москвы на мировом рынке вооружений Пекином

Конфликт на Украине нанес серьезный урон способности России поставлять оружие на международный рынок как из-за санкций, так и из-за нехватки [матчасти] на поле боя. Китай выиграет от этого больше всего

Многие сложные китайские системы являются репликами, производными от российских аналогов. Так, КНР разработала ЗРК класса «земля-воздух» HQ-9 и HQ-17 на основе российских средств ПВО С-300 и «Тор-М1», спроектировав их методом обратного инжиринга и внеся усовершенствования. В итоге они предлагают лучшие ТТХ по сравнению со своими российскими аналогами странам, куда западные поставщики не желают экспортировать свои изделия, например, в Сербию

Некоторые покупатели начали жаловаться на серьезные недостатки китайских изделий. Так, проданные Пакистану четыре боевых корабля [фрегаты проекта 054А/Р] оказались не способны вести ракетный огонь по цели, а флот истребителей JF-17 был вынужден покинуть территорию Мьянмы [было закуплено 16 самолетов] из-за технических неисправностей