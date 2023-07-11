Партия учебно-боевых самолётов Як-130 поступила на вооружение ВКС России

Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком. В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году

Российские ВКС получили новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, новая техника была изготовлена на Иркутском авиазаводе. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.Партия УБС Як-130 предана российским военным. Сколько самолетов в партии не уточняется, последняя поставка Як-130 была в конце ноября прошлого года и тоже без уточнения количества поставленных самолетов. В настоящее время самолет поставляется в модернизированном варианте, работы были проведены специалистами Иркутского авиазавода с учетом данных, полученных от российских летчиков в процессе эксплуатации.- заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.С 2009 по 2018 годы по различным контрактам Минобороны получило 109 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 97 - на Иркутском авиационном заводе. В 2020 году военное ведомство заключило новый контракт на поставку еще 25 учебно-боевых самолетов Як-130.Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — "Рукавица") — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39. В случае ведения боевых действий самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика.