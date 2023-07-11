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Партия учебно-боевых самолётов Як-130 поступила на вооружение ВКС России

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Партия учебно-боевых самолётов Як-130 поступила на вооружение ВКС России

Российские ВКС получили новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, новая техника была изготовлена на Иркутском авиазаводе. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.


Партия УБС Як-130 предана российским военным. Сколько самолетов в партии не уточняется, последняя поставка Як-130 была в конце ноября прошлого года и тоже без уточнения количества поставленных самолетов. В настоящее время самолет поставляется в модернизированном варианте, работы были проведены специалистами Иркутского авиазавода с учетом данных, полученных от российских летчиков в процессе эксплуатации.

Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком. В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году

- заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

С 2009 по 2018 годы по различным контрактам Минобороны получило 109 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 97 - на Иркутском авиационном заводе. В 2020 году военное ведомство заключило новый контракт на поставку еще 25 учебно-боевых самолетов Як-130.

Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — "Рукавица") — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39. В случае ведения боевых действий самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика.
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9 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 14:24
    +4
    Чистого неба и безаварийной долгой службы.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 14:24
    +5
    Много пилотов не бывает , особенно в наше не спокойное время
  3. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 14:33
    +6
    В случае ведения боевых действий самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика.
    / У нас в таком качестве они не используются.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 15:05
      +1
      Не такой он уж и лёгкий. До 3000 кг боевой нагрузки. Ему бы ракет с телевизионной системой наведения и можно кошмарить ближайшую тактическую глубину оставаясь недосягаемым для ПВО. Получилась бы самая востребованная машина. Но это только мечты. На ударных БПЛА пилить бюджет всяко лучше.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 15:14
        0
        Насчет характеристик не понятно - 3000 кг боевой нагрузки, при каком количестве топлива.
        100% или сокращенном?
        Какой боевой радиус тоже.
      2. Комментарий был удален.
      3. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 16:17
        0
        Ракета Х-59МК2 - максимальная дальность полёта ракеты, км - 285
        https://ktrv.ru/production/voennaya_produktsiya/mnogotselevye_rakety/raketa_kh-59mk2.html

        Самое то.

        А уж из турбовинтового транспортного или пассажирского самолета сделать ракетоносец, с большой боевой нагрузкой и при этом экономичный...
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:02
      0
      Видимо из-за ограниченного количества, и используется по своему прямому назначению - учебному.
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:56
    0
    Корректируемые бомбы калибром до 500 кг, 2—4 шт.
    Дальность без ПТБ, км: 2000
    Длина разбега: 510—940 м
    Ресурс самолёта: 10 000 часов
    Скороподъёмность: 4 мин. 49 сек. — 12 500 м
    Практический потолок: 12 500 м (ограничение по кислородной системе)
    Первый УБС Як-130 серийной конфигурации и арсенал его вооружения

    В 1961 г. А.С. Яковлев продемонстрировал министру обороны Р.Я. Малиновскому реактивный спортивный Як-32, оснащенный пилонами для подвески вооружения. При этом конструктор доложил о наличии проекта легкого штурмовика под обозначением Як-32Ш. Штурмовик должен был иметь двигатель с увеличенной до 1100 кгс тягой, что позволяло увеличить взлетную массу до 2900 кг при массе вооружения 716 кг. На высоте 5000 м. планировалось достичь максимальной скорости 685 км/ч. https://naukatehnika.com/uchebnyie-rukaviczyi-vstupayut-v-boj.html
  5. alystan
    alystan Сегодня, 16:00
    +1
    Первые серийные учебно-тренировочные самолеты типа Як-130 военно-воздушные силы России получили в 2010 году.

    Большое сходство с российским УТС Як-130 имеют итальянский Alenia Aermacchi M-346 Master и китайский Hongdu L-15 / JL-10. Ведь при их создании использовались наработки по Як-130.

    Разработка перспективного отечественного УТС стартовала на рубеже 80-х и 90-х годов.

    И в самой начальной стадии программа столкнулась с финансовыми трудностями. Проектом заинтересовалась итальянская компания Aermacchi и взяла на себя финансирование.

    Опытный самолет впервые поднялся в воздух 25 апреля 1996 года.

    Конфигурация этой машины одновременно учитывала требования итальянских и российских военных. Испытания первого прототипа продолжались до 2002 года. Одновременно с этим оказалось, что требования ВВС двух стран серьезно отличаются, и потому дальнейшая разработка проекта совместными усилиями прекратилась в 1999 году.

    После прекращения сотрудничества с итальянской Aermacchi российские конструкторы сформировали окончательный облик УТС Як-130 на уже отработанных идеях. Планер совместной российско-итальянской разработки предлагалось оснастить украинскими двигателями, а разнообразная радиоэлектронная аппаратура должна была стать преимущественно отечественной.

    Производство серийных Як-130 стартовало в 2008 году одновременно на предприятиях "Сокол" (г.Нижний Новгород) и "Иркут" (г.Иркутск). Первый серийный УТС нового типа поднялся в воздух в мае 2009 года.

    Оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями АИ-222-25, производство которых с 2015 года налажено на НПЦ газотурбостроения "Салют" (Россия), на данный момент освоившего полное изготовление всех узлов двигателя. Ранее производился в кооперации с украинскими предприятиями "Мотор Сич" и "Ивченко Прогресс".

    Для повышения ремонтопригодности полностью отказались от композитов, все элементы планера изготовлены из лёгких алюминиево-магниево-литиевых сплавов - в отличие от «брата-близнеца» Aermacchi M-346, в котором композиты есть, что, впрочем, никак не сказалось на его массе. Самолёт способен взлетать с малоподготовленных (в том числе грунтовых) аэродромов.

    По разным оценкам, ВКС России нуждаются в 250 УТС типа Як-130. По состоянию на 2022 год в учебных частях ВКС имелось немногим более сотни серийных Як-130. Вдвое меньше по количеству приобрели зарубежные страны - Алжир 16, Бангладеш - 16 (3 утеряно), Белоруссия - 12 (потерян 1 самолёт), Вьетнам - 6, Лаос - 4 (заказано 10), Мьянма - 12.

    Согласно данным из открытых источников, за время испытаний и эксплуатации этого самолета в России были потеряны пять таких машин, погиб один человек.

    Як-130 может принимать участие в боевых действиях. Под крылом и фюзеляжем имеется восемь точек подвески для ракет «воздух-воздух», неуправляемых реактивных снарядов и свободнопадающих либо корректируемых бомб. Он способен нести до 3 тн полезной нагрузки в виде вооружения либо подвесных топливных баков.