Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины

Позиция руководителей западных государств по вопросу членства Украины в НАТО, характеризующаяся отсутствием конкретных предложений, подверглась критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима довольно резко высказался по поводу продолжающихся дискуссий о вступлении Украины в Североатлантический альянс.Как отметил Владимир Зеленский, по пути на саммит НАТО в Вильнюс он получил информацию о подготовке формулировок без Украины. Эти формулировки носят характер лишь приглашения, а не членства страны в альянсе.- обиженно заявил Зеленский.Президент Украины отметил, что, по его мнению, пока Запад не готов не только делать страну членом Североатлантического альянса, но и даже приглашать ее в НАТО. Зеленский считает, что это оставляет Западу возможность «торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией». Эту неопределенность Зеленский назвал «слабостью» Запада и пообещал открыто поднять данный вопрос на саммите.Между тем, ранее президент Словакии Зузана Чапутова, очень лояльный по отношению к Киеву политик, заявила, что на саммите в Вильнюсе вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе обсуждаться не будет. Вероятно, главные игроки НАТО пока не готовы к данному обсуждению, что очень неприятно осознавать Зеленскому и его окружению.Сегодня в Вильнюсе начался саммит Североатлантического альянса, он продлится и завтра, 12 июля. Накануне саммита стало ясно, что Украину в альянс пока не приглашают.