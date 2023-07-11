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Президент Украины раскритиковал планы Запада не приглашать Украину в НАТО на Вильнюсском саммите

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Президент Украины раскритиковал планы Запада не приглашать Украину в НАТО на Вильнюсском саммите

Позиция руководителей западных государств по вопросу членства Украины в НАТО, характеризующаяся отсутствием конкретных предложений, подверглась критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима довольно резко высказался по поводу продолжающихся дискуссий о вступлении Украины в Североатлантический альянс.


Как отметил Владимир Зеленский, по пути на саммит НАТО в Вильнюс он получил информацию о подготовке формулировок без Украины. Эти формулировки носят характер лишь приглашения, а не членства страны в альянсе.

Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины

- обиженно заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что, по его мнению, пока Запад не готов не только делать страну членом Североатлантического альянса, но и даже приглашать ее в НАТО. Зеленский считает, что это оставляет Западу возможность «торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией». Эту неопределенность Зеленский назвал «слабостью» Запада и пообещал открыто поднять данный вопрос на саммите.

Между тем, ранее президент Словакии Зузана Чапутова, очень лояльный по отношению к Киеву политик, заявила, что на саммите в Вильнюсе вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе обсуждаться не будет. Вероятно, главные игроки НАТО пока не готовы к данному обсуждению, что очень неприятно осознавать Зеленскому и его окружению.

Сегодня в Вильнюсе начался саммит Североатлантического альянса, он продлится и завтра, 12 июля. Накануне саммита стало ясно, что Украину в альянс пока не приглашают.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    +5
    Зе никак не хочет понять, членство в НАТО надо заслужить,а не требовать.
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 14:35
      +4
      украинец останется хохлом хоть ты пусти его в Европу где надо действовать умом, он напрягает только ж*пу.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:18
        0
        Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!)

        Зелик уже заявлял, что украина уже фактически находится в нато. Что этому долбню еще надо ? fool
  2. Borik
    Borik Сегодня, 14:27
    +6
    Как посмел ты критиковать своих хозяев ты должен им лизать ... и помахивать хвостиком.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:32
    +1
    Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины

    - обиженно заявил Зеленский.

    Зеленский совсем "рамсы попутал", критиковать и требовать чего то у хозяев. Еврейская наглость Зели не имеет границ.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:39
    0
    Хватит унижаться!
    Не можешь уговорить?
    Возглавь!
    Круче тебя им себе секретаря всё-равно не найти.
    Ты же ж... целый головнокомандуючый самои сыльнои армии у Европи!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Ты же ж... целый головнокомандуючый самои сыльнои армии у Европи!

      Колониальной армии - главнокомандующий.
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:42
    +1
    А-ха-ха! Только узнал, что украина ничего не решает? Как говорится, "с подключением"! laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    +1
    Глава киевского режима довольно резко высказался по поводу продолжающихся дискуссий о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
    Позволяет себе резко высказываться потому, что полностью попутал берега и потерял ориентиры возвеличенный Западом, а теперь уже создающий проблемы. Но, что характерно терпят, пропускают мимо ушей и продолжают помогать преследуя свою единственную цель "победить Россию". А кем собрались побеждать еще до них не дошло.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но, что характерно терпят, пропускают мимо ушей и продолжают помогать преследуя свою единственную цель "победить Россию".

      Да , разрешили ему господа англо саксы повизжать обиженно . А то можно подумать этот фигляр может , что то сам решать . Сэры из ЦРУ посоветовали клоуну повозмущатся ... Сделать малую волну , как будто он возмущён ... Так сказать для успокоения честной компании укронацистов ....
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:54
    +1
    НАТО пока не готово делать 404 своим членом. Но готово иметь ее этим членом.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:57
    +1
    Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины

    - обиженно заявил Зеленский.

    Зеленский, конечно тот ещё собакин сын, но это их собакин сын, поэтому пока он делает за них грязную работу, они будут терпеть от него и его команды любое хамство, любые преступления. Вот только когда он выполнит свою роль, судьба его станет незавидной. Ему припомнят всё и отправят на свалку истории, повесив на него все преступления и ошибки, в том числе и свои.
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:04
    +1
    Так его страна нужна как инструмент против РФ, никто не будет приглашать их в НАТО, когда им уготована судьба умирать.
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:06
    +1
    Президент Украины отметил, что, по его мнению, пока Запад не готов не только делать страну членом Североатлантического альянса, но и даже приглашать ее в НАТО
    Буратино начал догадываться, что обращение к нему - ну ты и дубовый- это не по фамилии. ..
  11. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:00
    0
    Размечтался потрох гнусный ....От так от зеля, крыс помойный , пацюк поганый ... Критикуй , не критикуй , а всё равно получишь ......кхе кхе ...