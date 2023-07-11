Военное обозрение
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Президент Чехии: Окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может закрыться к концу года

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Президент Чехии: Окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может закрыться к концу года

Чешский президент, с которым на днях встречался президент Украины, дал интервью американским журналистам, где представил своё видение развития ситуации на фронтах украинского конфликта. Напомним, что несколько недель назад Петр Павел, комментируя тот же вопрос, заявил, что Украина должна добиться успеха в ходе текущего контрнаступления, и если этого успеха достигнуто Киевом не будет, то потом военная помощь начнёт иссякать.


Теперь Петр Павел представил похожие формулировки, но при этом расширил временной формат «контрнаступа».

По словам чешского президента, высказавшегося для The New York Times, «окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может в той или иной степени закрыться к концу года».

Павел:

События на фронте станут отправной точкой для переговоров. Если успеха не будет, то мы увидим очередное снижение готовности ряда стран оказывать Украине поддержку крупными объёмами поставляемого оружия.

Это интервью обращает на себя внимание в связи с тем, что на открывшемся в Вильнюсе саммите НАТО главы делегаций говорят о «всеобъемлющей поддержки Украины в течение того времени, которой ей потребуется». Правда, те же люди сами могут заявить, что «требующееся Украине время подходит к концу».

По словам того же Павла, свою роль в этом вопросе сыграют и выборы президента США в 2024 году, когда затяжной украинский конфликт может наносить удар по президентской повестке.
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:51
    +1
    «окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может в той или иной степени закрыться к концу года»
    Ярый сторонник Зеленского и ненавидящий всеми фибрами Россию заговорил об "окне возможностей", которое может закрыться для Украины. Странно, еще вчера практически вся Европа пела дифирамбы ВСУ и была уверена в их победе. А, что будет завтра и в какой тональности запоют?
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 15:24
      0
      Самое разумное : не " икрить" сейчас, доказывая:чёрное это, чёрное, а подожжаиь и увидеть!
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Президент Чехии: Окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может закрыться к концу года

    именно к этому времени украинцы закончатся по мнению президента Чехии
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:07
    +1
    Президент Чехии: Окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может закрыться к концу года
    belay Ну что взять с президента Чехии, анализы? Да и те с глистами. Окно, форточка, щель возможностей.... Да их не было никогда, а подхрюкивать США можно, feel с целью встроиться в технологические цепочки поставки вооружений Украине.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:18
    +1
    Интересный персонаж. В любом случае он не входит в круг тех кто реально решает, так что это мнение частное , думаю направленно оно на стимулирование тех кто сейчас сомневается в необходимости оказания помощи Украине , дескать давайте ускоряйте поставки , усиливайте Помощь .