Президент Чехии: Окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может закрыться к концу года

События на фронте станут отправной точкой для переговоров. Если успеха не будет, то мы увидим очередное снижение готовности ряда стран оказывать Украине поддержку крупными объёмами поставляемого оружия

Чешский президент, с которым на днях встречался президент Украины, дал интервью американским журналистам, где представил своё видение развития ситуации на фронтах украинского конфликта. Напомним, что несколько недель назад Петр Павел, комментируя тот же вопрос, заявил, что Украина должна добиться успеха в ходе текущего контрнаступления, и если этого успеха достигнуто Киевом не будет, то потом военная помощь начнёт иссякать.Теперь Петр Павел представил похожие формулировки, но при этом расширил временной формат «контрнаступа».По словам чешского президента, высказавшегося для The New York Times, «окно возможностей для Украины в плане достижения результата на фронте может в той или иной степени закрыться к концу года».Павел:Это интервью обращает на себя внимание в связи с тем, что на открывшемся в Вильнюсе саммите НАТО главы делегаций говорят о «всеобъемлющей поддержки Украины в течение того времени, которой ей потребуется». Правда, те же люди сами могут заявить, что «требующееся Украине время подходит к концу».По словам того же Павла, свою роль в этом вопросе сыграют и выборы президента США в 2024 году, когда затяжной украинский конфликт может наносить удар по президентской повестке.