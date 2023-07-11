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Противник предпринял девять попыток прорвать оборону российских войск на Донецком направлении, все атаки отбиты - Минобороны

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Противник предпринял девять попыток прорвать оборону российских войск на Донецком направлении, все атаки отбиты - Минобороны

В преддверии саммита НАТО командование ВСУ попыталось порадовать своих спонсоров из НАТО, бросив на прорыв свежие бригады, но праздника не получилось, все атаки были отражены российскими войсками. Наиболее активные бои шли, как и прежде, на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны.


Наибольшую активность ВСУ проявили на Донецком направлении, атаковав позиции российских войск в районе Артемовска. Командующий группировкой "Восток" ВСУ Сырский третий месяц бросает в атаки подразделения украинской армии, пытаясь окружить и взять город, несмотря на потери. За прошедшие сутки ВСУ пытались девять раз проломить нашу оборону, но безуспешно. Наши не только отбились, нанеся поражение националистам, но и взяли пленных.

Ожесточенные бои идут в районах Клещеевки, Невельское, Первомайское, Северное и Спорное. Потери противника составили более 250 человек, один танк, несколько единиц легкой бронетехники и артиллерии, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
 
На Красно-Лиманском боевики ходили в атаки на наши позиции три раза, и все три раза откатывались обратно. Бои все также идут в районах Червоная Диброва и Кармазиновка. Попытка действовать мелкими группами завершилась уничтожением одной украинской ДРГ. На этом направлении потери у ВСУ тоже большие: до 105 националистов, два танка, пять единиц бронетехники, четыре артиллерии.

На Южно-Донецком направлении противник атаковал в районе Ровнополь, на Запорожском - в районе Работино. Все атаки отбиты, несмотря на введенные в бой свежие силы ВСУ и западную бронетехнику. Здесь украинской пехоты наши накрошили гораздо меньше, но техники набили больше. По данным военного ведомства, ВСУ потеряли примерно 90 человек, четыре танка и 15 единиц различной легкой бронетехники. По неофициальным данным, среди подбитых танков есть "Леопарды", среди БМП - "Брэдли".

На Купянском направлении наши потихоньку продвигаются вперед, но пока "в чистом поле", без захвата населенных пунктов. По неофициальным данным, за сутки нашим удалось взять более десятка опорников ВСУ. Минобороны сообщает о нанесении ударов по подразделениям противника, данных о продвижении нет. По потерям: до 20 националистов, несколько единиц бронетехники, пара гаубиц, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском все по-прежнему, идет обмен ударами, наши уничтожили до 50 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу М777. В районе Антоновки поражен склад боеприпасов 124-й бригады ТРО. Также Воздушные силы ВСУ лишились сразу двух штурмовиков Су-25
в районах Садовое и Тягинка Херсонской области. Сработали зенитчики.

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7 комментариев
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  1. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:04
    +6
    Понравился расстрел колонны укропа с птрк на Артемовском направлении
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:16
      0
      Интересно, что это бахнуло на 1:00. Явно не танк или БМП. Какой-нибудь Змей-Горыныч сдетонировал что-ли
      1. Световит
        Световит Сегодня, 15:27
        0
        Highway to hell yes Это случаем не башня на 1.09 приземляется?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:17
      +4
      Видео по ссылкам ниже.
      «Отважные» разорвали в клочья бронегруппу и десант ВСУ в боях у Кременной
      Пока все следят за Запорожьем и Артёмовском группировка войск «Центр» ведёт активное наступление, прорывая эшелонированную оборону ВСУ в лесах у Сватово-Кременной.
      За рекой Жеребец 21-я бригада ЦВО выбила врага с важной высоты.
      Затем ротная тактическая группа 25 одшбр ВСУ при поддержке 3 танков пошла в контратаку.
      В ходе боя враг остановлен огнём пехоты и артиллерии, наши уральские парни сожгли танки и БМП, а помогали им в этом всё те же незаменимые дроны Mavic.
      Потери врага - 2 Танка, 3 БМП и толпа пехоты до полусотни боевиков.

      https://t.me/RVvoenkor/49049

      FPV-дроны армии России поражают американские БМП Bradley ODS-SA у Орехова на Запорожском фронте БПЛА-камикадзе за 30 тысяч рублей против бронетехники за 5 миллионов долларов.
      За месяц контрнаступления ВСУ дроны «Бобра» подбили и уничтожили десятки единиц вражеской военной техники, включая танки Leopard, американские БМП Bradley и М113, ЗРК, бронемашины MaxxPro, советские танки и БМП, а также автомобильную технику.

      https://t.me/RVvoenkor/49061

      На Запорожском фронте наши массово уничтожают американскую бронетехнику.Боевики ВСУ показали очередные бронеавтомобили MaxxPro, подбитые в ходе контрнаступления.

      https://t.me/RVvoenkor/49058

      Одна из колонн бронетехники США и НАТО, сожженная у Орехова
      Нам сообщают, что враг попытался пройти снова там, где уже было кладбище «Леопардов» и Bradley. Спрятавшись за сожжёнными ранее бронемашинами и наши Ореховские спартанцы сожгли тут несколько колонн НАТОвской бронетехники.Это уже третий участок прорыва между Работино и Малой Токмачкой, где враг потерял кучу техники за последний месяц.

      https://t.me/RVvoenkor/49046
  2. Kwasar9000
    Kwasar9000 Сегодня, 15:17
    -4
    А ведь ни Запорожское направление (точнее Мелитополь), ни Херсон, ни даже Мариуполь (глобально) не являются целями контрнаступа. Поверьте, основная цель куда восточнее, например Богучары. А учитывая опыт прошлого года - это вопрос пары месяцев.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:35
      +1
      наступление на Воронеж? кто такой бред придумал?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:42
        +2
        Они же там из Сумской области не просто так людей выселяют.Другое дело что это просто чьи то хотелки.