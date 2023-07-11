В преддверии саммита НАТО командование ВСУ попыталось порадовать своих спонсоров из НАТО, бросив на прорыв свежие бригады, но праздника не получилось, все атаки были отражены российскими войсками. Наиболее активные бои шли, как и прежде, на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны.
Наибольшую активность ВСУ проявили на Донецком направлении, атаковав позиции российских войск в районе Артемовска. Командующий группировкой "Восток" ВСУ Сырский третий месяц бросает в атаки подразделения украинской армии, пытаясь окружить и взять город, несмотря на потери. За прошедшие сутки ВСУ пытались девять раз проломить нашу оборону, но безуспешно. Наши не только отбились, нанеся поражение националистам, но и взяли пленных.
Ожесточенные бои идут в районах Клещеевки, Невельское, Первомайское, Северное и Спорное. Потери противника составили более 250 человек, один танк, несколько единиц легкой бронетехники и артиллерии, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Красно-Лиманском боевики ходили в атаки на наши позиции три раза, и все три раза откатывались обратно. Бои все также идут в районах Червоная Диброва и Кармазиновка. Попытка действовать мелкими группами завершилась уничтожением одной украинской ДРГ. На этом направлении потери у ВСУ тоже большие: до 105 националистов, два танка, пять единиц бронетехники, четыре артиллерии.
На Южно-Донецком направлении противник атаковал в районе Ровнополь, на Запорожском - в районе Работино. Все атаки отбиты, несмотря на введенные в бой свежие силы ВСУ и западную бронетехнику. Здесь украинской пехоты наши накрошили гораздо меньше, но техники набили больше. По данным военного ведомства, ВСУ потеряли примерно 90 человек, четыре танка и 15 единиц различной легкой бронетехники. По неофициальным данным, среди подбитых танков есть "Леопарды", среди БМП - "Брэдли".
На Купянском направлении наши потихоньку продвигаются вперед, но пока "в чистом поле", без захвата населенных пунктов. По неофициальным данным, за сутки нашим удалось взять более десятка опорников ВСУ. Минобороны сообщает о нанесении ударов по подразделениям противника, данных о продвижении нет. По потерям: до 20 националистов, несколько единиц бронетехники, пара гаубиц, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском все по-прежнему, идет обмен ударами, наши уничтожили до 50 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу М777. В районе Антоновки поражен склад боеприпасов 124-й бригады ТРО. Также Воздушные силы ВСУ лишились сразу двух штурмовиков Су-25
в районах Садовое и Тягинка Херсонской области. Сработали зенитчики.