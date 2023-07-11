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Экс-госсекретарь США Киссинджер признался российским пранкерам, что уверен в подрыве «Северных потоков» Украиной

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Экс-госсекретарь США Киссинджер признался российским пранкерам, что уверен в подрыве «Северных потоков» Украиной

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) смогли вывести на откровенную беседу ветерана американской политики – столетнего бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Они пообщались с ним от имени главы киевского режима Владимира Зеленского.


Пранкеры спросили Киссинджера, кто мог бы быть виноват в диверсиях на «Северных потоках» и могла ли Россия подорвать газопроводы. На это бывший госсекретарь удивленно отметил, что изначально считал организатором диверсии Украину.

Если честно, я думал, что это сделали вы

- заявил Киссинджер.

Правда, бывший госсекретарь поспешил добавить, что не критикует за это украинские власти.

Кроме того, пранкеры «развели» Киссинджера и на комментарий о перспективах взятия украинскими формированиями Крымского полуострова. Ветеран американской политики в такое развитие событий явно не верит.

Возвращение Крыма приведёт к эскалации. Моё впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления

- заявил Киссинджер.

Интересно, что политик вспомнил и такое давнее событие как убийство президента США Джона Кеннеди. Он выразил мнение, что стоять за этим преступлением могли «русские», действуя через Кубу, либо Кеннеди могла устранить мафия.

Впрочем, учитывая солидный возраст Киссинджера, а ему 27 мая 2023 года исполнилось сто лет, многие ответы ветерана американской политики стоит воспринимать со снисхождением.
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16 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:09
    +4
    Экс-госсекретарь США Киссинджер признался российским пранкерам, что уверен в подрыве «Северных потоков» Украиной

    В 90 и 100 лет уже можно быть уверенным в чем угодно, даже в подрыве «Северных потоков» инопланетянами...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:09
    +4
    Как они действуют обходя все службы безопасности!? good
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:11
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Как они действуют обходя все службы безопасности!?

      Наверняка им помогают, просто так до тех же президентов не дозвониться.
  3. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 15:12
    0
    Фото прямо как с Дер Штурмера. Суть тоже.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:12
    +3
    Лучше бы они до Зеленского дозвонились, вот потеха была бы good drinks
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:17
    +1
    Ну вот. Давайте верить во всем теперь Киссинджеру. Этот старик никогда не врет! laughing
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:55
      0
      Киссинжер уже старик и маразматик,как в фижическом так и в политическом плане. Он не помнит,когда последний раз в таулет ходил,но о газопроводе он что то там " предположил".. Чушь какая то.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:17
    0
    Киссинджер признался российским пранкерам, что уверен в подрыве «Северных потоков» Украиной

    Да уже все собаку сьели на этих разводах от пранкеров, поэтому теперь уже самих пранкеров разводят, на втюхивание им официальной версии. Дайте уже этим пранкерам успокоительного!
  7. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 15:19
    -2
    Pranksters Cool and trendy word...
    I guess topwar is hosted by jong hipsters.. Its all about clickbait... To make your puppeteers happy
    Real news is not important...
    People don't care...
    Have wonderful day
    1. MariaHess
      MariaHess Сегодня, 15:22
      0
      "Real news" from Radio Liberty's subhumans? Or from leftish degenerates? All of them must fart in gas chamber, no more.
  8. Комментарий был удален.
  9. Александр97
    Александр97 Сегодня, 15:28
    +3
    Версия "мести" Хрущёва не просто не выдерживает критики, она противоречит здравому смыслу!
    Кеннеди после Карибского кризиса был по-своему предтечей будущей разрядки между США и СССР, и у Москвы объективно не было причин устранять молодого лидера пусть и антагонистичного государства. Он выражал намерение полностью уйти из Вьетнама, начать мирный диалог с Фиделем Кастро, развязать узлы "холодной войны". И посему гораздо больше он был ненавистен своим собственным противникам — ястребам, расистам, мафии…
    Нельзя не принимать в расчёт, кто пришёл на смену Д.Кеннеди - Линдон Джонсон - начавший войну во Вьетнаме!!!
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:30
    +1
    Нашли кого пранкануть, этот дедушка пионэнов в полуслова вычислил и сам над ними постебался.!
  11. ShDE
    ShDE Сегодня, 15:59
    0
    Роботы вершители знают, как правильно отвечать на "А и Б сидели на трубе..."
  12. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 16:05
    -1
    Нет. Нам лучше думать на американцев. Им-то мы ничего не можем сделать. А если взорвала Украина, то бандеровцев надо наказать. Это логично. Но сил у нас на это нет. Вот это и позорно. Что какая-то мелочь пузатая может взрывать наши трубы. а мы не в состоянии даже их наказать, не то что американцев.
  13. alystan
    alystan Сегодня, 16:15
    0
    100-летний политик рассказал о встрече так называемого Бильдербергского клуба, в которой принимают участие европейские и американские лидеры.
    Киссинджера удивило то, что они в ходе переговоров выступили против вступления Киева в альянс.
  14. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:29
    0
    Дедан совсем из ума выжил. Укры скорее газопровод на своей территории бы грохнули, чем мучиться взрывать их на дне моря. У них и средств для этого нет.