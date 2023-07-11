Если честно, я думал, что это сделали вы

Возвращение Крыма приведёт к эскалации. Моё впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) смогли вывести на откровенную беседу ветерана американской политики – столетнего бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Они пообщались с ним от имени главы киевского режима Владимира Зеленского.Пранкеры спросили Киссинджера, кто мог бы быть виноват в диверсиях на «Северных потоках» и могла ли Россия подорвать газопроводы. На это бывший госсекретарь удивленно отметил, что изначально считал организатором диверсии Украину.- заявил Киссинджер.Правда, бывший госсекретарь поспешил добавить, что не критикует за это украинские власти.Кроме того, пранкеры «развели» Киссинджера и на комментарий о перспективах взятия украинскими формированиями Крымского полуострова. Ветеран американской политики в такое развитие событий явно не верит.- заявил Киссинджер.Интересно, что политик вспомнил и такое давнее событие как убийство президента США Джона Кеннеди. Он выразил мнение, что стоять за этим преступлением могли «русские», действуя через Кубу, либо Кеннеди могла устранить мафия.Впрочем, учитывая солидный возраст Киссинджера, а ему 27 мая 2023 года исполнилось сто лет, многие ответы ветерана американской политики стоит воспринимать со снисхождением.