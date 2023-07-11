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Российские войска вошли в Торское у Кременной, прорвав оборону ВСУ

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Российские войска вошли в Торское у Кременной, прорвав оборону ВСУ

Сегодня подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями ворвались в населенный пункт Торское у Кременной. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».


По сообщению российских военных корреспондентов, пока основное внимание СМИ было приковано к событиям на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, подразделениям группировки войск «Центр» удалось успешно продвинуться в районе Сватово-Кременная.

К утру 11 июля были заняты районы за рекой Жеребец. Только за несколько дней нашим бойцам удалось установить контроль над важными высотами и занять более 10 опорных пунктов, ранее контролировавшихся украинскими боевиками. ВСУ перешли к отступлению на обширной территории в лесах у Кременной.


Впервые с лета 2022 года российские подразделения вошли на территорию населенного пункта Торское. Украинские паблики сообщают, что ВСУ пытаются огнем из РСЗО «Град» остановить продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на окраине Торского. Ситуацию в этом населенном пункте и к востоку от него источники характеризуют как «тяжелую». Украинский генеральный штаб в своей сводке отметил, что в районе Торского и в восточных кварталах этого населенного пункта идут ожесточенные бои.

Между тем, еще около месяца назад даже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о «сложной» для ВСУ ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях, где российские войска демонстрируют очевидные успехи. Понятно, что у ВСУ нет ресурсных возможностей действовать сразу на нескольких направлениях, и если на Запорожском направлении они еще пытаются наступать, то на Краснолиманском и Купянском направлениях все куда хуже для украинских формирований.
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35 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:17
    +15
    Очень хорошо.Я так понимаю,что через Торское проходит единственная дорога снабжения всук на этом участке
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:51
      +2
      Очень хорошо и потому, что для куупирования прорыва ВСУ могут снять приготовленные для наступления резервы. И было бы даже очень хорошо, что бы из за этого ослабло наступление на Клещеевку, можно было бы контратаками вернуть высоты у этого села.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:06
        +2
        у ВСУ нет ресурсных возможностей действовать сразу на нескольких направлениях, и если на Запорожском направлении они еще пытаются наступать, то на Краснолиманском и Купянском направлениях все куда хуже для украинских формирований.

        Итого. Саммит НАТО начался и будет проходить 11 и 12 июля в Вильнусе под грохот российскиъ ракет.

        От саммита НАТО все ждут решений по украинскому конфликту.
        Однако при этом Зеленского как президента Укрорейха - страны-наёмника США и стран "Вашингтонского обкома" - страны НАТО ожидаемо предусмотрительно на свой Вильнюский саммит не пригласили. А именно, потому что:

        С одной стороны. В преддверии Вюльнесской встречи страны НАТО сами погрязли в противоречиях и несогласиях. Иновой точкой споров стало решение Вашингтона о передаче киевскому режиму запрещённых кассетных боеприпасов.

        А с другой стороны. Укрорейх как СТРАНА-НАЁМНИК США и стран НАТО в прокси-войне США против России должна по-холопски ждать резолюции своих хозяев-заказчиков "за закрытыми дверями", пока они принимают решения на саммите, и потом неукоснительно выполнять по-наёмнически все указявки своих господ-заказчиков из США под командованием Пентагона и стран НАТО.
    2. Комментарий был удален.
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:19
    +8
    После контрнахрюка видимо видимо сразу северск освободят.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:23
      -17
      не думаю что в 23 году..( Сентябрь- Октябрь мобилизация, а потом может и заберем чего
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 15:32
        -11
        Цитата: Виталий161
        не думаю что в 23 году..( Сентябрь- Октябрь мобилизация, а потом может и заберем чего

        В 24 году главные выборы,думаю новая мобилизация для имиджа "главного кандидата" противопоказана.Вот так и будем воевать--два шага вперед-шаг назад.Имеющимися силами.А победы будут в основном в телевизоре. what hi
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:51
        +1
        Цитата: Виталий161
        Сентябрь- Октябрь мобилизация

        Мобилизация обязательно будет, но только после того, как армия сможет обеспечить призванных хоть минимум необходимого, да ещё выучить достаточное к-во офицерского состава. На какой год Путин планирует армию 1,5 миллиона?
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 16:14
          0
          если уж на то пошло, то мобилизация может продолжиться(да да, указа об ее окончании не было, и по закону она еще идет) как раз с вступлением в силу поправок в закон о мобилизации, за почти год форму нашили, что по СИБЗ знаю ток из новостей, что заводы в 3 смены 6 дней в неделю пашут, потому надеюсь как в прошлом году не будет, иначе позор да и только
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:56
      +2
      Цитата: Incvizitor
      После контрнахрюка видимо видимо сразу

      В прошлом году летом абсолютно все икспэрды писали, что битва за Славянско-Краматорский укреп во-вот, завтра с утра.
      Поэтому лучше сплюньте 3 раза через левое плечо.
  3. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 15:20
    +10
    вот и пошли хорошие новости, и ведь это последствия неудач хряков на Запорожье и Артемовске, надеюсь дальше кучнее пойдет
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:00
      -2
      Новость сама по себе конечно хорошая, но до перелома в войне ещё очень далеко! И в Запорожье и вокруг Артемовска ВСУ методично давят и давят. Сегодня враг занял новые позиции у Клещеевки и продавил на 1.5 км у Раздоловки /это по Артемовску/. Очень тяжелая ситуация у Приютного /Запорожье/. Ракетой Шторм-шэдоу поразили ЗКП нашей 58-й армии, погиб в том числе генерал Цоков /Бердянск/.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: Виталий161
      вот и пошли хорошие новости, и ведь это последствия неудач хряков на Запорожье и Артемовске, надеюсь дальше кучнее пойдет

      Хорошо бы услышать не про село Торское, а про Одессу и Харьков, тогда хоть про зерновую сделку перестанут зудеть...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:22
    +6
    Новость хорошая ,но это пока один источник информации.До Лимана напрямую 14 км.
  5. Kwasar9000
    Kwasar9000 Сегодня, 15:24
    -11
    Вначале бездарно сдали, потом полгода героически освобождали. Знаете что местные (те кто выжили) обо всём этом говорят?
    1. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 16:05
      -5
      А вот и правда - "У нас всё нормально было, что-то освобождать?". А теперь минусуйте, твари.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 16:20
      0
      Раз говорят, значит не надо было освобождать их.
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:26
    +5
    Бегите уже, украинцы, до дома до хаты, да выносите из Киева всю свою "власть".
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:35
      +3
      Так укры фуфлыжники обосцанные!!! Сами верещали :"ЖЫДИВ на НОЖИ!!!" И сами же посадили их себе на шею! В зРаду , во все ветки власти и даже през у них аид махровый! Эти аидлыки 0.2% населения , а во властных структурах их 31%. Нравится украм обрезки смоктать , видимо.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:46
        +2
        Цитата: Wolfskin1993
        Сами верещали :"ЖЫДИВ на НОЖИ!!!" И сами же посадили их себе на шею!

        Вы отстали от жизни. В современном фашизме русофобия заменила собой антисемитизм.
        Ещё на Майдане верещали "Москаляку на гиляку"
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 16:08
        0
        Так если бы они были идейные бандеровцы -то да. А они не столько бандеровцы, сколько просто отморозки на зарплате у Запада. Пока платят, они и Жидив и Ляхив не замечают, вот только Русских почему-то бьют...
  7. Magellan
    Magellan Сегодня, 15:34
    +2
    Дальше надо на Лиман
    Текст Вашего комментария слишком короткий
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:58
      -2
      Цитата: Magellan
      Дальше надо на Лиман

      "Он шёл на Одессу,
      А вышел к Херсону"(С)
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    +7
    Понятно, что у ВСУ нет ресурсных возможностей действовать сразу на нескольких направлениях, и если на Запорожском направлении они еще пытаются наступать, то на Краснолиманском и Купянском направлениях все куда хуже для украинских формирований.
    Резервы у них есть, но... возможно это и есть их последняя надежда, хотя б не покатится назад, быстрее своего визга.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    +1
    Господи, лишь бы это был не мясной штурм, а бескровное занятие и зачистка освобождённой ВКС РФ, БПЛА и артой территории.
  10. polinet
    polinet Сегодня, 15:47
    +2
    Цитата: Виталий161
    не думаю что в 23 году..( Сентябрь- Октябрь мобилизация, а потом может и заберем чего

    а с чего вы решили что нужна мобилизация? С количеством у ВС РФ - полный порядок, уже из всех утюгов вам это рассказали.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:04
      -3
      я видел месяц назад, как там нормально, по Белгородчине трипер из РДК как у себя дома гулял, если верховный хочет победы, то мобилизация будет, в сентябре ток закон в силу вступит о том, что через Госуслуги повестки раздавать, а иначе я хз как они побеждать собрались, не думаю, что хряки настолько упороты, что б сточить 15 бригад на обороне Запорожья
  11. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 15:48
    +4
    вот и Российский привет к саммиту!!!!
  12. штурм
    штурм Сегодня, 15:50
    -1
    В прошлом году за три дня на 60 км отступили, нужно возвращать на свою территорию!!!
  13. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:52
    +1
    Я вот всегда думаю, думать это полезно, то есть украинцы посмели на меня пасть разявить? Это же просто - я грохну их, ну может не я, а кто-то за мной, но вещь неизбежная. Насколько я помню 111 миллионов русских, а их сколько? Тьфу.
  14. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:55
    +2
    Ура!.....................................................
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:10
    +2
    Цитата: Виталий161
    не думаю что в 23 году..( Сентябрь- Октябрь мобилизация, а потом может и заберем чего

    А чего вы его минусите? Это вполне логичная мысль, кроме ориентировочного времени. Если Россия не создаст победу на политической арене, то придётся добывать победу на земле, а для этого нужен значительный человеческий ресурс, чтобы начать двигаться,а не сидеть вечно в обороне. Тех сил что там есть сейчас, физически недостаточно для охвата такой территории.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:19
      0
      а минусят потому что не понимают, территорию мало завоевать, ее надо еще удержать, и если что то забрать у нас еще резервы есть, то вот удерживать дабы предотвратить Харьковскую катастрофу нужны новые, а кроме как нас, звать государству некого
    2. Veps947
      Veps947 Сегодня, 16:20
      +1
      Наивный, пускай диваных пенсионеров,берут они же тут самые умные,топят за мобилизацию.
    3. Погоны
      Погоны Сегодня, 16:29
      +1
      Цитата: МятныйПряник
      А чего вы его минусите?


      А потому что люди вовсе не хотят попасть по "кассеты" , "химеры" и Шторм Шэдоу. Почему поставки всего этого всё ещё не прерваны??? Для этого никакая мобилизация не нужна! Нужно разнести с воздуха логистику, а этого никто не делает. Мосты через Днепр, крупные ж.д. узлы как стояли полтора года назад так и сейчас стоят целехенькие.
  16. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:19
    +1
    Цитата: Румaтa
    На какой год Путин планирует армию 1,5 миллиона?

    Вообще не планирует: вы о чем? Президент не только "в угоду западу" приватизацию остановить не может, но и даже предателей (из генерального штаба) - не готов (слишком слаб) чтобы убрать:
    https://youtu.be/G2bdY-rt0jw

    Например, вам не кажется странным, что после путча - сами путчисты: также (без изменений в их составе) - продолжают управлять страной? Видео (выше) - дает лишь некоторые из ответов.

    Если не верите Пякину В.В. - послушайте Сивкова:
    https://rutube.ru/video/0060a28f21f20948e495b0a5d8f2f2db/

    И сколько времени - ЕЩЕ нам ждать?