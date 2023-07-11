Российские войска вошли в Торское у Кременной, прорвав оборону ВСУ

Сегодня подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями ворвались в населенный пункт Торское у Кременной. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».По сообщению российских военных корреспондентов, пока основное внимание СМИ было приковано к событиям на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, подразделениям группировки войск «Центр» удалось успешно продвинуться в районе Сватово-Кременная.К утру 11 июля были заняты районы за рекой Жеребец. Только за несколько дней нашим бойцам удалось установить контроль над важными высотами и занять более 10 опорных пунктов, ранее контролировавшихся украинскими боевиками. ВСУ перешли к отступлению на обширной территории в лесах у Кременной.Впервые с лета 2022 года российские подразделения вошли на территорию населенного пункта Торское. Украинские паблики сообщают, что ВСУ пытаются огнем из РСЗО «Град» остановить продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на окраине Торского. Ситуацию в этом населенном пункте и к востоку от него источники характеризуют как «тяжелую». Украинский генеральный штаб в своей сводке отметил, что в районе Торского и в восточных кварталах этого населенного пункта идут ожесточенные бои.Между тем, еще около месяца назад даже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о «сложной» для ВСУ ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях, где российские войска демонстрируют очевидные успехи. Понятно, что у ВСУ нет ресурсных возможностей действовать сразу на нескольких направлениях, и если на Запорожском направлении они еще пытаются наступать, то на Краснолиманском и Купянском направлениях все куда хуже для украинских формирований.