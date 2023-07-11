Пресса США: «Цивилизованный мир находится в поисках намеков на прогресс Украины на фронте»

Одним из основных направлений контрнаступления ВСУ является Артемовский участок, где украинские войска проводят фланговые атаки, пытаясь взять город в клещи.
Как утверждается в американском издании The Washington Post, на севере ВСУ продвинулись в сторону Ягодного и Берховки, на юге они вышли на Клещеевку и Курдюмовку.
Украинские войска [в боях за Артемовск] впервые столкнулись с преемниками группы «Вагнер» – подразделением, известным как «Шторм Z», которое находится под контролем Минобороны РФ и включает в себя резервистов, призывников и осужденных
- говорится в издании, транслируя очередной миф о составе российского подразделения.
Чтобы продвинуться вперед, украинским войскам приходится преодолевать мощные заграждения, установленные ВС РФ в «серой» зоне: минные поля, траншеи [противотанковые эскарпы], «драконьи зубы».
В этих условиях украинские военные играют в «кошки-мышки», пытаясь найти бреши и слабые места [в обороне], через которые мелкие подразделения могут проскользнуть, поразить цели и откатиться, пока их не накрыла тяжелая артиллерия
- отмечается в издании.
Большое значение для ВСУ на Артемовском направлении имеют беспилотники. Так, американский журналист зафиксировал работу одной из групп спецназа ВСУ. Она организовала минометную позицию на развалинах взорванного здания в одной из деревень и пыталась выследить цели. Но поднявшийся в воздух беспилотник пропал, возможно, из-за российских средств РЭБ. ВС РФ активно используют станции подавления сигналов, сказывается и дождливая погода.
Продвижение в битве за Бахмут исчисляется метрами. [«Цивилизованный»] мир постукивает ногой (нервничает), просматривая ежедневные отчеты с полей сражений в поисках намеков на прогресс (ВСУ на фронте)
- оценили ход сражения в издании.
В ответ на ожидания Запада украинские военные, атакующие фланги Артемовска, называют своих зарубежных кураторов «недалекими людьми», предлагают им сидеть тихо или самим явиться на фронт.
Вы [критики] можете просто прийти сюда и помочь, если чувствуете, что это [наступление] происходит недостаточно быстро
- заявил американскому журналисту один из украинских солдат, не понимая, что Запад будет до последнего беречь собственные войска, пока имеется «пушечное мясо» в лице украинцев.