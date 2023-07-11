Пресса США: «Цивилизованный мир находится в поисках намеков на прогресс Украины на фронте»

Украинские войска [в боях за Артемовск] впервые столкнулись с преемниками группы «Вагнер» – подразделением, известным как «Шторм Z», которое находится под контролем Минобороны РФ и включает в себя резервистов, призывников и осужденных

В этих условиях украинские военные играют в «кошки-мышки», пытаясь найти бреши и слабые места [в обороне], через которые мелкие подразделения могут проскользнуть, поразить цели и откатиться, пока их не накрыла тяжелая артиллерия

Продвижение в битве за Бахмут исчисляется метрами. [«Цивилизованный»] мир постукивает ногой (нервничает), просматривая ежедневные отчеты с полей сражений в поисках намеков на прогресс (ВСУ на фронте)

Вы [критики] можете просто прийти сюда и помочь, если чувствуете, что это [наступление] происходит недостаточно быстро