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Пресса США: «Цивилизованный мир находится в поисках намеков на прогресс Украины на фронте»

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Пресса США: «Цивилизованный мир находится в поисках намеков на прогресс Украины на фронте»

Одним из основных направлений контрнаступления ВСУ является Артемовский участок, где украинские войска проводят фланговые атаки, пытаясь взять город в клещи.


Как утверждается в американском издании The Washington Post, на севере ВСУ продвинулись в сторону Ягодного и Берховки, на юге они вышли на Клещеевку и Курдюмовку.

Украинские войска [в боях за Артемовск] впервые столкнулись с преемниками группы «Вагнер» – подразделением, известным как «Шторм Z», которое находится под контролем Минобороны РФ и включает в себя резервистов, призывников и осужденных

- говорится в издании, транслируя очередной миф о составе российского подразделения.

Чтобы продвинуться вперед, украинским войскам приходится преодолевать мощные заграждения, установленные ВС РФ в «серой» зоне: минные поля, траншеи [противотанковые эскарпы], «драконьи зубы».

В этих условиях украинские военные играют в «кошки-мышки», пытаясь найти бреши и слабые места [в обороне], через которые мелкие подразделения могут проскользнуть, поразить цели и откатиться, пока их не накрыла тяжелая артиллерия

- отмечается в издании.

Большое значение для ВСУ на Артемовском направлении имеют беспилотники. Так, американский журналист зафиксировал работу одной из групп спецназа ВСУ. Она организовала минометную позицию на развалинах взорванного здания в одной из деревень и пыталась выследить цели. Но поднявшийся в воздух беспилотник пропал, возможно, из-за российских средств РЭБ. ВС РФ активно используют станции подавления сигналов, сказывается и дождливая погода.

Продвижение в битве за Бахмут исчисляется метрами. [«Цивилизованный»] мир постукивает ногой (нервничает), просматривая ежедневные отчеты с полей сражений в поисках намеков на прогресс (ВСУ на фронте)

- оценили ход сражения в издании.

В ответ на ожидания Запада украинские военные, атакующие фланги Артемовска, называют своих зарубежных кураторов «недалекими людьми», предлагают им сидеть тихо или самим явиться на фронт.

Вы [критики] можете просто прийти сюда и помочь, если чувствуете, что это [наступление] происходит недостаточно быстро

- заявил американскому журналисту один из украинских солдат, не понимая, что Запад будет до последнего беречь собственные войска, пока имеется «пушечное мясо» в лице украинцев.

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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:53
    +5
    Пусть запад ищет хорошие сигналы для себя ,не сегодня ,а завтра.Как говорят испанцы : Посибле маньяна( возможно завтра).Не цивилизованный мир - а сборище пидарастов,вроде хрущев так этот медицинский термин ,чрез т говорил.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:59
      +2
      Вот хлопчика гарно контузило belay
      С этой контузией ему жить. И не известно сколько времени она даст ему нормально пожить.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 21:02
        0
        транслируя очередной миф о составе российского подразделения

        Вагнер тоже когда-то был "мифом", а Пригожин даже выигрывал суд по этому поводу.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:10
        0
        К сожалению, контузило там многих и из того состояния им выходить только два пути.... лечится или повлечь в полях. Тоже выбор.
        Привет Геннадий soldier
        Время идёт, а последствия "контузии" у многих, только усугубляются, увы им.
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 20:54
    0
    Пока Цивилизованный мир находится в поисках намеков на прогресс на фронте Украины, НАТО всё ещё надеется, что у ВСУ есть шанс на победу
  3. grem
    grem Сегодня, 20:58
    +5
    Пресса США: «Цивилизованный мир находится в поисках намеков

    меня всегда бесит это выражение жутко ..!!!!!!
    Этот "цивилизованный мир" бывшие рабовладельцы ,уничтожившие миллионы людей (индейцев и т.д.) Имели колонии по всему миру и грабившие их и убивающие целые народы ..
    И что такое "мировое сообщество в сми" Кучка финансовых магнатов определенной национальности ..
    Пора кончать с этой гегемонией мировой и Россия это сделает теперь уже окончательно ..Кто разжигатели мировых войн и ограбления целых стран уже всем известно .. negative
    Пролетарии всех стран ,объединяйтесь ! Опять актуально ,но уже в другом формате ..
    Ну а хлопцы мечтавших о ес и нато ,это их мясокомбинат ,против непокорных Русских !
    РАБОТАЕМ МУЖИКИ !
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 21:15
      0
      Так глядя на поведение хохлопитеков поневоле чувствуют себя цивилизоваными.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:07
    +1
    Вы [критики] можете просто прийти сюда и помочь, если чувствуете, что это [наступление] происходит недостаточно быстро

    - заявил американскому журналисту один из украинских солдат, не понимая, что Запад будет до последнего беречь собственные войска, пока имеется «пушечное мясо» в лице украинцев.
    . Да, да, "прогрессивный" запад будет ждать, ждать, ждать, а потом, когда скакуасы закончатся, вздохнет с облегчением и начнёт окучивать следующих "полезных дурней"... все как всегда!
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:16
    0
    "Цивилизованный"? В чем интересно их цивилизация, в сатанизме, нацизме, трансгендерах, ЛГБТ и прочих извращениях?
    Пусть себе её оставят.