The Guardian: Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности

На фоне безудержного роста инфляции и серьезных экономических потерь от введенных против России санкций в ЕС начинают принимать крайне непопулярные решения. Так, The Guardian пишет, что Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности. Авторы материала ссылаются на соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение в ЕК.Напомним, что еще весной прошлого года европейские власти заявляли о планах запретить использование в товарной продукции от 7 до 12 тысяч опасных веществ. В список последних попали химикаты, способные провоцировать онкологические заболевания, а также приводить к различным гормональным нарушениям, диабету, бесплодию и другим негативным для человека последствиям.В новом законопроекте предлагается ограничить вышеупомянутый запрет согласно одному из вариантов: на 1 процент, на 10 процентов или на 50 процентов. Другими словами, при самом худшем сценарии может быть отменен запрет на половину из перечня опасных веществ.В материале говорится, что на такой шаг Еврокомиссия пошла из-за давления со стороны представителей химической промышленности. Собственно, это не удивительно. Крупным европейским производствам сегодня не с руки искать замену хоть и опасным для здоровья, но относительно дешевым химикатам.В то же время глава отдела химической политики Европейского экологического бюро Татьяна Сантос заявила, что подобные меры могут привести к значительному отклонению от плана ЕС по переходу на «зеленую энергетику». Впрочем, очевидно, что в нынешних реалиях данный вопрос волнует европейских лидеров меньше всего.