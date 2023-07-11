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The Guardian: Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности

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The Guardian: Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности

На фоне безудержного роста инфляции и серьезных экономических потерь от введенных против России санкций в ЕС начинают принимать крайне непопулярные решения. Так, The Guardian пишет, что Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности. Авторы материала ссылаются на соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение в ЕК.


Напомним, что еще весной прошлого года европейские власти заявляли о планах запретить использование в товарной продукции от 7 до 12 тысяч опасных веществ. В список последних попали химикаты, способные провоцировать онкологические заболевания, а также приводить к различным гормональным нарушениям, диабету, бесплодию и другим негативным для человека последствиям.

В новом законопроекте предлагается ограничить вышеупомянутый запрет согласно одному из вариантов: на 1 процент, на 10 процентов или на 50 процентов. Другими словами, при самом худшем сценарии может быть отменен запрет на половину из перечня опасных веществ.

В материале говорится, что на такой шаг Еврокомиссия пошла из-за давления со стороны представителей химической промышленности. Собственно, это не удивительно. Крупным европейским производствам сегодня не с руки искать замену хоть и опасным для здоровья, но относительно дешевым химикатам.

В то же время глава отдела химической политики Европейского экологического бюро Татьяна Сантос заявила, что подобные меры могут привести к значительному отклонению от плана ЕС по переходу на «зеленую энергетику». Впрочем, очевидно, что в нынешних реалиях данный вопрос волнует европейских лидеров меньше всего.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:01
    +3
    А можно хотябы озвучить какие химикаты у них опасными для жизни считаются,а то я только знаю " Русскую Водку".После неё ,они ищут шапку с кокардой советской армии и начинают орать: Выходила на берег Катюша!
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:38
      0
      Тут ещё надо разобраться, список изменён по результатам исследований (имеются в виду реальные исследования, а не покупные), или реально под каким-то мощным давлением химиков? Думаю, в статье не мешало бы осветить этот вопрос.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:05
    +4
    На фоне безудержного роста инфляции и серьезных экономических потерь от введенных против России санкций в ЕС

    Грета в шоке!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:40
    0
    The Guardian: Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности

    На фоне безудержного роста инфляции и серьезных экономических потерь от введенных против России санкций в ЕС начинают принимать крайне непопулярные решения. Так, The Guardian пишет, что Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов в промышленности. Авторы материала ссылаются на соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение в ЕК.
    . Всё закономерно, БУМЕРАНГ ВЕРНУЛСЯ ОБРАТНО!