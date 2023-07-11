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Лавров: Россия принимает меры в ответ на расширение Североатлантического альянса

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Лавров: Россия принимает меры в ответ на расширение Североатлантического альянса

Россия принимает адекватные и заблаговременные меры в ответ на расширение Североатлантического альянса. Российское руководство не сомневается, что в планы НАТО входит масштабное освоение территорий Финляндии и Швеции, так как уже идут переговоры о размещении военной инфраструктуры в этих странах.


Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Омана.

Глава МИД России отметил что усиление инфраструктуры Североатлантического альянса Москва не оставит без внимания и примет меры безопасности с учетом новых реалий.

Лавров рассказал, что столь быстрый и легкий отказ Хельсинки и Стокгольма от принципов нейтралитета, которых они придерживались в течение последних десятилетий, вызвал удивление у российского руководства. Также было странно наблюдать, как легко Швеция и Финляндия отказались от выгодного торгово-экономического сотрудничества с Россией.

Российский министр иностранных дел заметил, что нейтральный статус двух североевропейских стран позволил им заработать определенный высокий авторитет и репутацию не только среди европейских стран, но и на международной арене. Но теперь Хельсинки и Стокгольм без колебаний отказались от таких преимуществ.

Сегодня в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг сделал обращение в адрес президента России Владимира Путина.

Москва, президент Путин не имеют права вето на расширение альянса

- заявил генсек НАТО.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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13 комментариев
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  1. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 16:15
    +2
    С БОЛЬШОЙ ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ Россия принимает адекватные и заблаговременные меры в ответ на расширение Североатлантического альянса, ПОГРОЗИВ ПАЛЬЧИКОМ.
  2. Curt
    Curt Сегодня, 16:15
    +1
    Проведет еще одну красную линию, увеличит добычу нефти , или продлит зерновую сделку? Ждем ответный ход наших мудрых руководителей
  3. aizen
    aizen Сегодня, 16:15
    +6
    Какие меры? laughing


    > Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:29
      +1
      . Какие меры?

      Если узнаете кто автор статьи, то передайте ему что Лавров тоже интересовался wassat
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 16:31
      +2
      И заодно: какие меры были предприняты в ответ на вступление Финляндии? (Кроме заявления, что не очень-то нас это и волнует, потому что Финляндия и так была де-факто членом НАТО.)
  4. NickShel
    NickShel Сегодня, 16:18
    +5
    Да, мы уже видели. На прошлой неделе пятеро таких "мер" в Киев вернулись из Турции. Хорошая работа, МИД!
  5. rusich
    rusich Сегодня, 16:19
    -2
    Да сколько можно уже слушать, что примут меры, надоело. Красные линии уже не рисуют, карандаши кончились. Вопрос, когда по настоящему начнут принимать меры, а не бла,бла?????????
  6. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 16:20
    +2
    И как давай чертить красные линии! А еще выражать озабоченность! Ух!
  7. al3x
    al3x Сегодня, 16:25
    +3
    Они вообще осознают, что люди, которые хотят бы чуть-чуть следят за ситуацией, обычные граждане, уже просто ржут над ними, не стесняясь?
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:27
    +2
    Наверно газовый терминал, единственный у финнов, случайно сгорит и им придется у газпрома покупать топливо по десятикратной цене? Может финские леса начнут пылать вдоль всей границы на глубину в сотню км? Хотя не, о чём это я, снова решительный протест выразим и скидочку на свои ресурсы дадим
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:34
    -1
    Неодекватность финов начала проявлятся с 2000 годов,как помню резко появились в продаже от русских ( не от серых мышек из России)недвижимость в Финляндии,кто же потерпит компанию отмечающюю День Победы ,например в Рованиеми с русским размахом.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:42
      0
      А сколько раз я жалел что еду не на танке, по трассе Лотта ,когда навстречу шёл дальнобой ,игнорируя все знаки.Но в " Арктике" они видели себя достойно,нажруться и мордой в салат.Вся эта хрень началась во времена горбатого - граница с Финляндией это зона Мира,хорошо чт на Кольском п- ове ему не дали слишком наследить,но с " Пионерами" он своё чёрное дело сделал.Гадёныш.
  10. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 16:41
    +1
    Читать стыдно! Примакову этот человек в подметки не годится))) Жаль, что не я у руля страны, сейчас бы уже гиперзвуковые с трех сторон пикировали в район шабаша НАТО, чтобы сразу всех уродов одним махом отправить к их праотцам! И решение на ответку принимать не кому))) А эти - озабоченности, красные линии и всякую иную ерунду плетут...