Лавров: Россия принимает меры в ответ на расширение Североатлантического альянса

Москва, президент Путин не имеют права вето на расширение альянса

Россия принимает адекватные и заблаговременные меры в ответ на расширение Североатлантического альянса. Российское руководство не сомневается, что в планы НАТО входит масштабное освоение территорий Финляндии и Швеции, так как уже идут переговоры о размещении военной инфраструктуры в этих странах.Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Омана.Глава МИД России отметил что усиление инфраструктуры Североатлантического альянса Москва не оставит без внимания и примет меры безопасности с учетом новых реалий.Лавров рассказал, что столь быстрый и легкий отказ Хельсинки и Стокгольма от принципов нейтралитета, которых они придерживались в течение последних десятилетий, вызвал удивление у российского руководства. Также было странно наблюдать, как легко Швеция и Финляндия отказались от выгодного торгово-экономического сотрудничества с Россией.Российский министр иностранных дел заметил, что нейтральный статус двух североевропейских стран позволил им заработать определенный высокий авторитет и репутацию не только среди европейских стран, но и на международной арене. Но теперь Хельсинки и Стокгольм без колебаний отказались от таких преимуществ.Сегодня в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг сделал обращение в адрес президента России Владимира Путина.- заявил генсек НАТО.