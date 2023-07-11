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Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ из-за оплошности механика-водителя БМП западного производства

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Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ из-за оплошности механика-водителя БМП западного производства

Механик-водитель одной из боевых машин пехоты (БМП) западного производства допустил ошибку, из-за чего бронемашина застряла при попытке атаковать позиции российской армии. На помощь БМП выдвинулась бронегруппа ВСУ.


На данном направлении действовали бойцы 132-й бригады (ранее 3-я бригада Народной милиции Донецкой Народной Республики) 1-го Донецкого армейского корпуса. Они, в отличие от украинских военных, оказались более расторопными и оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию.

Из-за несогласованности в действиях украинская бронегруппа не смогла вовремя добраться до застрявшей БМП. В это время российские артиллеристы нанесли по бронемашинам ВСУ меткие удары. Так бронетехника ВСУ была ликвидирована из-за неопытности механика-водителя и несогласованности действий всего подразделения. В итоге экипажам уцелевших машин пришлось отступить и отказаться от плана эвакуации сослуживцев.




Впрочем, что ожидать от подготовки «специалистов» сроком в несколько недель на базах НАТО? Понятно, что качественно подготовить хорошего механика-водителя на незнакомой военной технике европейского или американского производства за пять недель невозможно.




Даже если отдельные военнослужащие ВСУ и усвоили за такой короткий срок программу, основная часть обучавшихся все равно получила лишь поверхностные представления и не смогла отточить свои навыки до автоматизма. На поле боя это дало о себе знать, что мы и видим на примере с застрявшей БМП.

Известно, что в результате контрнаступления ВСУ несут очень большие потери не только в личном составе, но и в военной технике западного производства, включая боевые машины пехоты и даже знаменитые немецкие танки Leopard.

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5 комментариев
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  1. РусГр
    РусГр Сегодня, 16:22
    +2
    Жгите фашистскую сволоту! Удачи нашим ребятам, пусть вернуться все домой!!!
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:28
    +1
    чёт не понял...а мехвод тут при чём...вообщет бронетехникой управляет командир, а судя по видосу они там как зайцы носятся в круге (охотничий порядок такой) охотников
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:33
    0
    Понятно, что качественно подготовить хорошего механика-водителя на незнакомой военной технике европейского или американского производства за пять недель невозможно.

    Это враг и этот враг, пока не сложил оружие, подлежит уничтожению. Поэтому мне трудно понять постоянные оправдания со стороны наших журналистов, потерь среди укропов, их плохой подготовкой. Такое впечатление, что журналисты переживают что укропы не могут нам нанести более серьёзный урон из-за своей подготовки.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:36
    0
    Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ из-за оплошности механика-водителя БМП западного производства
    Подготовка по типу ВЗЛЁТ - ПОСАДКА, дорого обходится всем и как правило, сразу.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:42
    0
    Помнится, в советское время был стишок:
    "...Дело было не в бобине,
    Странный тип сидел в кабине".
    Оригинальное слово, начало на "д" и окончание на "б", заменил на "странный тип". Правила сайта...