Механик-водитель одной из боевых машин пехоты (БМП) западного производства допустил ошибку, из-за чего бронемашина застряла при попытке атаковать позиции российской армии. На помощь БМП выдвинулась бронегруппа ВСУ.
На данном направлении действовали бойцы 132-й бригады (ранее 3-я бригада Народной милиции Донецкой Народной Республики) 1-го Донецкого армейского корпуса. Они, в отличие от украинских военных, оказались более расторопными и оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию.
Из-за несогласованности в действиях украинская бронегруппа не смогла вовремя добраться до застрявшей БМП. В это время российские артиллеристы нанесли по бронемашинам ВСУ меткие удары. Так бронетехника ВСУ была ликвидирована из-за неопытности механика-водителя и несогласованности действий всего подразделения. В итоге экипажам уцелевших машин пришлось отступить и отказаться от плана эвакуации сослуживцев.
Впрочем, что ожидать от подготовки «специалистов» сроком в несколько недель на базах НАТО? Понятно, что качественно подготовить хорошего механика-водителя на незнакомой военной технике европейского или американского производства за пять недель невозможно.
Даже если отдельные военнослужащие ВСУ и усвоили за такой короткий срок программу, основная часть обучавшихся все равно получила лишь поверхностные представления и не смогла отточить свои навыки до автоматизма. На поле боя это дало о себе знать, что мы и видим на примере с застрявшей БМП.
Известно, что в результате контрнаступления ВСУ несут очень большие потери не только в личном составе, но и в военной технике западного производства, включая боевые машины пехоты и даже знаменитые немецкие танки Leopard.