Развитие и модернизация самолетов ДРЛОиУ российских ВКС

Строевой самолет А-50У
В составе воздушно-космических сил России имеется немногочисленный, но эффективный флот самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Существующие авиационные комплексы А-50 соответствуют текущим потребностям ВКС и вооруженных сил, но для сохранения требуемых возможностей в будущем необходимо принимать известные меры. Так, реализуется программа модернизации наличных самолетов, а также разрабатывается совершенно новый комплекс аналогичного назначения.
Самолеты в строю
Эксплуатация комплексов ДРЛОиУ А-50 началась в середине восьмидесятых годов и продолжается до сих пор. По известным данным, сейчас в строю имеется около десятка подобных самолетов. Меньшая их часть сохраняет базовую конфигурацию, тогда как прочие уже прошли модернизацию и улучшили все основные характеристики.
А-50 регулярно совершают вылеты на боевое дежурство с целью слежения за обстановкой в тех или иных районах. Также их постоянно привлекают к учениям разного рода. С февраля прошлого года комплексы ДРЛОиУ и их экипажи участвуют в Спецоперации по защите Донбасса. В целом они решают привычные задачи, однако теперь приходится иметь дело с реальным противником.
Комплексы А-50 вместе с другими системами и средствами обеспечивают освещение воздушной обстановки над зоной боевых действий или в других районах, обеспечивают работу тактической авиации, ищут наземные цели и т.д. Все подробности дежурства и применения, по понятным причинам, остаются неизвестными. При этом экипажи и их самолеты получают высокую оценку.
Как в базовой конфигурации, так и по итогам актуальной модернизации, самолеты А-50 имеют высокие характеристики. Они способны вести дежурство на удалении от базы в течение нескольких часов и непрерывно отслеживать обстановку. Бортовой радиотехнический комплекс, управляемый 10 операторами, обеспечивает обнаружение воздушных целей на дальностях от 300 (истребители) до 650 км (бомбардировщики). Дальность обнаружения крупных наземных объектов достигает 200-250 км, надводных – до радиогоризонта. РТК сопровождает 300 целей и наводит на них истребители либо выдает целеуказание наземным комплексам.
Вопросы модернизации
3 июля в Национальном центре управления обороной состоялось совещание с участием министра обороны и руководства вооруженных сил. На мероприятии обсуждался ход Спецоперации, вопросы военного строительства и обновления материальной части. В частности, обсуждались перспективы парка самолетов А-50.
Министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что его ведомство ранее выдало ТАНТК им. Г.М. Бериева госконтракт на проведение ремонта и модернизации самолетов А-50. По его словам, своевременная модернизация авиационных комплексов ДРЛОиУ положительно скажется на эффективности войск и поможет им решать ставящиеся задачи.
О какой модернизации идет речь, какие цели имеет и как продвигается, открыто говорить не стали. По всей видимости, министр имел в виду текущую программу перестройки самолетов по проекту А-50У. Она реализуется в течение длительного времени и решила основную часть поставленных задач. В обозримом будущем ожидается завершение работ.
Актуальный проект
Проект модернизации самолета А-50 с литерой «У» был разработан в двухтысячных годах, а к концу десятилетия ТАНТК им. Бериева приступил к выполнению соответствующих работ. В соответствии с установленным графиком, предприятие принимало строевые самолеты, проводило ремонт и обновляло целевое оборудование.
Программа А-50У предусматривает полную перестройку бортового радиотехнического комплекса с заменой всех основных агрегатов. Глубоко модернизированный РТК построен с применением современной элементной базы и технологий. За счет этого достигнуто сокращение массы и объемов аппаратуры, а также улучшены эксплуатационные характеристики. Основные технические и рабочие параметры остались на прежнем уровне либо улучшились. Кроме того, А-50У отличается улучшенными условиями для летного и тактического экипажа – тоже за счет высвобождения объемов, ранее занятых аппаратурой.
По разным данным, к настоящему времени перестройку по проекту А-50У прошло не менее половины парка самолетов ДРЛОиУ. Процесс модернизации не останавливается, и в ближайшее время ожидаются новые результаты. Все работы проводятся под контролем министерства обороны.
Самолет будущего
Параллельно с модернизацией имеющихся А-50 ведется разработка совершенно нового авиационного комплекса. Проект с индексом А-100 стартовал еще в середине двухтысячных годов и постепенно приближается к своему завершению. Серийное производство таких самолетов планируется начать к 2025 г., и в течение нескольких следующих лет первые образцы поступят на службу.
С точки зрения общей архитектуры, перспективный А-100 в целом похож на нынешний А-50. При этом используются только современные компоненты. Так, новый самолет ДРЛОиУ тоже выполнен на базе транспортного Ил-76, но используется его последняя модификация Ил-76МД-90А. При перестройке в А-100 базовый самолет претерпевает определенные изменения.
Для А-100 создан новый РТК «Премьер». Главным его компонентом является РЛС с АФАР, имеющая повышенные характеристики. Как и у предшественника, антенна располагается во вращающемся обтекателе над фюзеляжем. Также комплекс должен включать современные вычислительные средства для обработки и выдачи данных. Впрочем, точный состав средств «Премьера» и их характеристики пока остаются неизвестными.
Первый опытный самолет А-100 был построен в середине десятых годов путем перестройки одного из имеющихся А-50. В будущем планировали построить еще один прототип. Летные испытания первого самолета начались в 2016-17 гг. В начале 2022 г. состоялся первый полет с включением радиотехнического комплекса.
В 2022 г. сообщалось, что программа испытаний опытной техники займет еще два года. Весь комплекс проверок одного или двух опытных самолетов собирались завершить в 2024 г. После этого А-100 «Премьер» должен будет получить рекомендацию к принятию на вооружение и запуску производства.
Перспективы направления
Планы Минобороны России по развитию флота самолетов ДРЛОиУ в составе ВКС в целом просты и понятны. Для сохранения характеристик и возможностей на желаемом уровне проводится ремонт и модернизация наличных самолетов А-50 по проекту с литерой «У». Большая часть комплексов уже модернизирована, причем нельзя исключать, что проект А-50У за прошедшее время и сам прошел некоторую доработку.
Опытный А-100 на испытаниях
Параллельно идет разработка совершенно нового образца. Перспективный комплекс А-100 уже дошел до летных испытаний, и с прошлого года идет полноценная проверка и доводка всех систем. На решение всех подобных задач, по известным оценкам, требуется еще полтора года.
В середине десятилетия начнется серийное производство новых самолетов, и в течение нескольких лет после этого первые А-100 поступят на службу. К началу тридцатых годов флот самолетов ДРЛОиУ уже будет иметь смешанный состав. Затем, после строительства достаточного числа «Премьеров», появится возможность списать имеющиеся А-50, которые, несмотря на все ремонты, к тому времени приблизятся к выработке ресурса.
Насколько известно, Минобороны в ближней и средней перспективе собирается развивать парк самолетов ДРЛОиУ только за счет самолетов актуального семейства А-50/100. Разработка принципиально новых образцов на иных платформах с другими принципами построения РТК и т.д. не планируется. Впрочем, нельзя исключать, что подобное решение будет принято позже и реализовано в отдаленном будущем.
Сегодня и завтра
Таким образом, ВКС России располагает достаточно крупным и эффективным флотом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Сейчас его используют для решения задач в рамках Спецоперации. При этом, без отрыва от операции, осуществляется ремонт и обновление наличного флота, а также планируется его переоснащение совершенно новой техникой.
Актуальные планы по самолетам ДРЛОиУ рассчитаны на несколько лет вперед и доходят, как минимум, до второй половины двадцатых годов. Это означает, что к этом и следующем десятилетии вооруженные силы обязательно сохранят необходимую технику и соответствующие возможности.