Военное обозрение
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Франция уже поставила Украине первые из 50 обещанных ракет дальнего радиуса действия SCALP

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Франция уже поставила Украине первые из 50 обещанных ракет дальнего радиуса действия SCALP

Первые ракеты дальнего действия SCALP (французский вариант ракет Storm Shadow) поставлены Украине Францией. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse, ссылаясь на источник в военном ведомстве Франции.


Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет. По утверждению источника, первые из 50 обещанных ракет дальнего радиуса действия SCALP Франция уже поставила Украине к тому времени, когда Макрон объявил о поставках.

Информационное агентство Reuters уточняет, что ракеты не предназначены для использования на самолетах западного производства, а в Париже не считают их поставки шагом к дальнейшей эскалации конфликта. То есть, придание Киеву возможности наносить удары на более дальние дистанции, в том числе по мирным населенным пунктам, французский президент и его окружение не считают усугублением вооруженного конфликта. Это – классическая ложь, которая уже вошла в норму у представителей западных элит.

Макрон не может не понимать, что применение таких ракет на поле боя повлечет за собой ответные шаги со стороны России, включая и более активные удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины на расстоянии от линии фронта.

Но, поскольку президент Франции пошел на такой шаг, это может свидетельствовать в очередной раз о том, что Запад не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта и рассчитывает на его дальнейшее усугубление. Еще одно тому свидетельство - анонсированные США планы поставок Украине кассетных боеприпасов, представляющих особую опасность для мирного, в том числе и украинского, населения.
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44 комментария
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:43
    -3
    Нада парочку искандерчиков туда на украину поставить... своим ходом good
  2. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:45
    +12
    Молодцы, че. Ставят в известность уже постфактум. С Путиным уже никто не считается. И такая катавасия будет продолжатся пока народ не поймет, что Путин не спаситель России, а очень посредственный президент.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:57
      -9
      За нашего ВВП половина Америки топит, а от вашего 2/3 мира шарахается. Как-то так.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: Иван Иванов_36
      пока народ не поймет, что Путин не спаситель России, а очень посредственный президент.

      ваши конкретные предложения?!
    3. SwR9
      SwR9 Сегодня, 17:02
      -6
      Вот именно этого весь запад и добивается - очередного кровавого переворота в России, чтоб разруха, разброд и шатания. А многочисленные тутошние "патриоты" белки-истерички похоже прямо на врага и работают.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 18:05
        +2
        Цитата: SwR9
        Вот именно этого весь запад и добивается - очередного кровавого переворота в России, чтоб разруха, разброд и шатания. А многочисленные тутошние "патриоты" белки-истерички похоже прямо на врага и работают.
        Поэтому давайте не будем потворствовать Западу и просто подождём, куда нас Владимир Владимирович такими темпами приведёт. Станцию "вооружённый мятеж" уже проехали.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 18:13
        +5
        Цитата: SwR9
        Вот именно этого весь запад и добивается

        Если Западу Путин не нравится, то мы обязательно должны его холить и лелеять? Странная
        логика! Охранители, вы зачем на Запад ориентируетесь? Это укры живут во вред России, а вы предлагаете по такому же принципу во вред Западу жить?
    4. иван2022
      иван2022 Сегодня, 17:02
      -1
      Народ понял давно уже все, что угодно. Уже нет смысла что либо объяснять народу, он итак все знает......
      НО в России главный политический лозунг: "А за кого ещё?"

      Каков бы ни был Путин, народ сам признал, что на 100 миллионов чел-- кроме действующего, ни одного нормального в нем вообще никого нет..... Это не я, это народ так считает. Я же толкую, что народ знает даже ЭТОcrying
      1. Фанат Стопореза
        Фанат Стопореза Сегодня, 18:07
        -2
        вас там всех иванами зовут, может на сидоровых перейдете?))
    5. Умник
      Умник Сегодня, 17:19
      +2
      Я предлагал протестующим во Франции калаши раздать и печеньки! Меня минусили! Политика может быть только с зубами
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:36
        +1
        Да кто же такое позволит там во франции сделать? Они в отличии от индейцев "демократическая" страна, они армию с пулеметами выведут и снайперов для отстрела особо активных.
    6. знайка-два
      знайка-два Сегодня, 17:38
      +3
      А все начиналось с касок и аптечек..,и первой начерченной "красной" линии...Сейчас-ATACMS и F-16 на подходе и Эрдоган отпустил главарей "Азова"...
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 18:19
        +2
        Цитата: знайка-два
        А все начиналось с касок и аптечек

        А нам дуют в уши, дескать, время работает на нас. А действительность, как в сказке - чем дальше, тем страшнее.
    7. Паллада
      Паллада Сегодня, 17:51
      +1
      Да есть такое. Путин откровенно ведет страну к взрыву. Вот сейчас чудом обошлось, но терпение ни вечно.
    8. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 18:54
      0
      Кто-то на Западе давал обязательства не поставлять ракеты? Или перед поставкой ставить в известность Путина? Придите уже в себя - скоро полтора года как воюем, а всё какие-то иллюзии!
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:45
    +13
    Но вот один из результатов таких поставок... Под Бердянском, в результате ракетного удара по ЗКП 58 Армии ВС РФ погиб ЗамКомандующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков

    Вот сейчас еще предстоит установить, чьими ракетами был нанесен этот удар. И без поддержки разведслужб НАТО это не обошлось
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:04
      -2
      удара погиб ЗамКомандующего 58 Армии ВС РФ генерал-лейтенант Цоков
      ...трагическая случайность..светлая ему память...как бы это не было цинично..но военные знают куда идут и на что...другое дело гражданские когда гибнут это страшно...а в целом...коллективный запад это мрази...и до сих пор не понятно почему мосты через реки внау ещё целые
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:38
        0
        Вот то же интересно, в любом раскладе (линии доставки)- целые мосты работают на врага. А при подходе их подорвут.
        В результате удара крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии в районе Бердянска погиб замкомандующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков.
        Сослуживцы отзываются о Цокове как о грамотном офицере и хорошем командире.

        Так что ракеты эти работают и еще как, это не просто цель потренироваться для пво.
      2. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 18:10
        +3
        Цитата: Крымский партизан 1974
        ...трагическая случайность..

        В чём тут случайность?
      3. Stas157
        Stas157 Сегодня, 18:22
        +1
        Цитата: Крымский партизан 1974
        почему мосты через реки внау ещё целые

        И электричество не погашено. А ведь истратили массу ракет! И что? Бросили на половине? До конца нельзя было довести задуманное? Уверен, что можно!
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 18:15
      0
      Вот сейчас еще предстоит установить, чьими ракетами был нанесен этот удар.

      И что вам ещё не понятно? Вам мало сотен тысяч видео в странах европы, как бесконечное количество западной техники, перебрасываемой на Украину заполонили все дороги восточной европы?! Вам ещё какие то доказательства нужны?
  4. Normann
    Normann Сегодня, 16:45
    +4
    Давно всем уже ясно и понятно, либо сил маловато, либо у кого-то есть свой интерес.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:46
    -10
    дозвуковая....наши потренируются..а лярвы бабло на ветер скинут...и налогоплательщика своего раком поставят...афроазатонегров чем то кормить надо
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:51
    +1
    Какие выводы стоит сделать???
    Вроде ничего принципиально нового, ничего НЕОЖИДАННОГО, забугорные раздухарились по полной программе и никаких орграничений у них нет.
    Вопрос только один... какие меры воздействия на противника будут признаны ДОПУСТИМЫ И, ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, теперь именно с нашей стороны???
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:58
    +8
    Не смогут они пересечь красные линии, запутаются в них
  8. Комментарий был удален.
  9. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:59
    0
    Повторюсь, все эти поставки не изменят исхода войны, единственная их цель - нанести России как можно больше ущерба. Западные политики прекрасно все это понимают, равно как должны понимать что с этой планеты Россия никуда не денется; и отговорки "у нас не было выбора, нас заставили!" - не проканают вот вообще никак; и всякие отношения международные после войны будут строиться с учетом их действий.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:03
      -2
      Мы победим, но жертв будет больше и за это надо карать! Всех причастных, без сантиметров.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: Reindeer
      Повторюсь, все эти поставки не изменят исхода войны

      А куда она идет? В какую сторону? На карте уже давно ничего не меняется. За исключением успеха мятежного Вагнера. Это ж умудриться надо свою главную пробивную силу профукать!
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:01
    +1
    надеюсь до руководителей дошло что с сша и нато договорится не получится ! тока победа ! надеюсь ише не поздно показать силу РФ ! надо повстанцем во франции передать пзрк гранатомёты автоматы пулеметы взрывчатку и тп и тд ! пусть порадуют макрона !
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:02
    +3
    О как оказывается можно - сказали - сделали или сделали - сказали, а не сказали - не сделали или сказали - и ещё раз сказали. Поучиться бы нужно некоторым.
  12. guest
    guest Сегодня, 17:04
    +10
    Макрон не может не понимать, что применение таких ракет на поле боя повлечет за собой ответные шаги со стороны России

    Какие шаги? Очередное выражение озабоченности?
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:04
    -2
    Цитата: svp67
    Но вот один из результатов таких поставок... Под Бердянском, в результате ракетного удара по ЗКП 58 Армии ВС РФ погиб ЗамКомандующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков

    Вот сейчас еще предстоит установить, чьими ракетами был нанесен этот удар. И без поддержки разведслужб НАТО это не обошлось



    ясен пень, нато дает разведданные, даже если укры вносят свою лепту, то целеуказания и первоочерёдность целей определяют натовцы

    укры просто разнорабочие
    это даже дешевле беспилотников, и без втягивания в конфликт

    это же надо в такой блудняк дать себя втянуть.

    ну был же вьетнам, когда мы амерам также солили
    и им везло что за океаном был у них фатерленд
  14. Cympak
    Cympak Сегодня, 17:07
    -2
    А что там с освободительным движением во французских колониях? Может стоит местным партизанам трофейные джавилины, стрингеры и прочие рпг предоставить? Это же оружие оборонительное и не должно привести к эскалации конфликта.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Cympak
      А что там с освободительным движением во французских колониях?

      Вы бы иногда в реальный мир возвращались.. хотя в Вашем судя по всему все на 5+
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:23
    0
    Макрон не может не понимать,

    Все он понимает. Как и то что болтовня о т.н. "красных линиях", за которой не следует никаких конкретных действий, свидетельствует о недостатке политической воли руководства РФ. Лучше бы они молчали. Потому что над балаганом смеются, а вовсе не боятся.
    Не надо ТЯО. Есть ОДАБ-500, ОДАБ-1500 по мощности соизмеримые с ТЯО. Почему бы не применить их для разрушения ж/д сооружений на границах Украины со странами НАТО. Тогда натовцы просто не смогут завезти эти ракеты вна. Это легче, чем бороться силами ПВО с летящими ракетами.
  16. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 17:30
    -3
    Что за нытье началось. Предлагайте что-то конкретное. Кроме как вдарить по мостам придумайте ещё идеи. Но учтите лётчики наши не суицидники, чтобы лететь до Польши через 3 рубежа про. Скудно с идеями
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Victor V.
      Что за нытье началось. Предлагайте что-то конкретное. Кроме как вдарить по мостам придумайте ещё идеи.

      Вдарить по мостам!
  17. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 17:33
    0
    И давно пора было их поставить. Это вполне логичный шаг, кто им запретит? Что им за это будет? Ни-че-го! Другое дело что мы можем противопоставить, это серьезный вопрос.
  18. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 17:40
    0
    Волнуются французы... оно и понятно. Ведь после того как Украина перестанет существовать многое в мире изменится не в пользу "Золотого миллиарда". Дожимать надо ...
  19. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:46
    0
    Цитата: Victor V.
    Что за нытье началось. Предлагайте что-то конкретное. Кроме как вдарить по мостам придумайте ещё идеи. Но учтите лётчики наши не суицидники, чтобы лететь до Польши через 3 рубежа про. Скудно с идеями

    а американские и английские летчики которые бомбили берлин
    и вообще затащи немецкую промышленность под землю
    они были шахидами по вашему, жизнь свою не ценили.

    поумничайте еще про ребят которые брали бахмут и мариуполь,
    какой у них % выживаемости, они что суицидники?
  20. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:53
    0
    И о чем еще можно говорить с этими европейцами после такого? Ну почему наши не помогают развитию мирового пролетарского движения, не организовывают ячейки компартии во Франции, не вовлекают в их участие молодежь арабского происхождения? И Даже оружия и денег им не дают? А ведь могли же раньше! Надо вспоминать как это делается и приступать. Нельзя же остаться у бывших партнеров в долгу!
  21. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:08
    +1
    Как минимум после такого необходимо отозвать посла на неопределённое время.
  22. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 18:14
    0
    Ну а вот не пора по парижу показательную порку устроить?
  23. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:17
    -1
    Уверен отрезвит Францию только заявление Москвы о передаче желтым жилетам части трофейных Стингеров, Джевелинов и еще чего нибудь из Западной помощи, так сказать в целях поддержки повстанцев во Франции. Москве пора переходить на взаимность из уважения к последовательной политике Франции. Только взаимность приведет в чувство зарвавшихся лягушатников. Да и с другими странами запада пора начинать взаимный расчет - горячая поддержка повстанцев в Европе - только так! Громко, взаимно, крепко в дружеских обьятиях взаимности душить.