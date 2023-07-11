Франция уже поставила Украине первые из 50 обещанных ракет дальнего радиуса действия SCALP

Первые ракеты дальнего действия SCALP (французский вариант ракет Storm Shadow) поставлены Украине Францией. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse, ссылаясь на источник в военном ведомстве Франции.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет. По утверждению источника, первые из 50 обещанных ракет дальнего радиуса действия SCALP Франция уже поставила Украине к тому времени, когда Макрон объявил о поставках.Информационное агентство Reuters уточняет, что ракеты не предназначены для использования на самолетах западного производства, а в Париже не считают их поставки шагом к дальнейшей эскалации конфликта. То есть, придание Киеву возможности наносить удары на более дальние дистанции, в том числе по мирным населенным пунктам, французский президент и его окружение не считают усугублением вооруженного конфликта. Это – классическая ложь, которая уже вошла в норму у представителей западных элит.Макрон не может не понимать, что применение таких ракет на поле боя повлечет за собой ответные шаги со стороны России, включая и более активные удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины на расстоянии от линии фронта.Но, поскольку президент Франции пошел на такой шаг, это может свидетельствовать в очередной раз о том, что Запад не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта и рассчитывает на его дальнейшее усугубление. Еще одно тому свидетельство - анонсированные США планы поставок Украине кассетных боеприпасов, представляющих особую опасность для мирного, в том числе и украинского, населения.