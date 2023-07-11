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Американский флот начал переносить ремонт боевых кораблей на зарубежные верфи

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Американский флот начал переносить ремонт боевых кораблей на зарубежные верфи

Уменьшение размера американского флота при сохранении доктрины доминирования в мировом океане привело к более быстрому износу боевых кораблей. В этой связи возросла нагрузка на судостроительные мощности страны. Однако в целом местные верфи оказались неспособными проводить ремонт вымпелов в отведенные сроки и за оговоренные суммы, что в итоге привело к необходимости размещать заказы за рубежом.


ВМС США продолжают испытывать трудности с отечественными судоремонтными мощностями. Поэтому администрация Байдена рассматривает возможность заключения соглашения о ремонте вымпелов ВМС на коммерческих верфях в Японии

- указывается в издании Nikkei Asia.

Как указывается, посол США в Японии Рам Эмануэль также пытается договориться по этому поводу с Филиппинами, Южной Кореей и Сингапуром.

Тем временем уже начался процесс переноса ремонта кораблей американского флота в Индию. ВМС США подписали соглашение о капитальном ремонте с местной компанией Larsen Toubro, рассчитанное на пять лет. В рамках данной сделки на восстановление технической готовности в порт Тамилнад уже прибыло аварийно-спасательное судно USNS Salvor 1986 года постройки. В целом же здесь будут ремонтироваться суда типа MSC [военно-морские транспорты] со всей зоны ответственности 7-го флота.

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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:43
    +1
    И это не процесс рецессии американского судоремонта,надорвались " на дешёвых " кредитах.Да и молодёжь " миллениум " вырастили- ни чего в собственности ,только на прокат или аренду.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 17:55
    -1
    Цитата: tralflot1832
    И это не процесс рецессии американского судоремонта,надорвались " на дешёвых " кредитах.Да и молодёжь " миллениум " вырастили- ни чего в собственности ,только на прокат или аренду.

    У них в целом концепция собственности сложная и очень многие всю жизнь снимают жильё
    Что почти всё в кредит это они развивали чуть ли не с 60-70х
    Отсюда как то не понятен в отношении их страны капитализм и собственность как таковые
  3. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 17:58
    +2
    А потом эффективные менеджеры посчитают расходы - и решат окончательно оптимизировать американский судоремонт, переведя его на аутсорс. smile
    Фантастика? Но ведь с обогащением урана это прокатило - дешёвый русский уран по сделке ВОУ-НОУ отбросил обогатительный сектор американского атомпрома лет на 30 назад.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:12
      0
      Да и у Боинга есть интересный опыт аутсорса разработки ПО в Индию :)

      А ещё Foxconn намедни отказался от проекта за 20млрд по переносу производства в Индию из-за низкой квалификации рабочих и управленцев, коррупции и неразвитой инфраструктуры.

      Но даже такие кадры и инфраструктура, видимо, на голову выше американских, раз отдают туда не просто производство, а ремонт кораблей флота...
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:19
    0
    Нет ничего удивительного, это системная проблема и перспектив ее решения по не наблюдается. Атомные подводные лодки стоят в ремонте по шесть лет и это не предел. Авианосец ремонтируют шесть лет, вместо положенных четырех, что не может не радовать)))