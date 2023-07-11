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Госсекретарь США предположил, что наступление ВСУ будет разворачиваться на протяжении нескольких месяцев

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Госсекретарь США предположил, что наступление ВСУ будет разворачиваться на протяжении нескольких месяцев

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен не исключил, что наступление украинской армии, вероятно, может разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.


В интервью американскому телеканалу ABС госсекретарь США отметил, что ВСУ столкнулись с трудностями из-за очень крепкой линии обороны ВС РФ, однако, несмотря на это, Блинкен считает, что украинцы располагают всем необходимым для достижения успеха.

Наступление боевиков киевского режима началось 4 июня на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, основные силы украинское командование сконцентрировало на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

Киевский режим задействовал в наступлении подразделения, проходившие подготовку на Западе и вооруженные поставленными странами НАТО военной техникой, включая немецкие танки Leopard. Появившиеся впоследствии кадры с уничтоженными российской артиллерией танками ВСУ немецкого производства вызвали значительный резонанс в западных СМИ.

Ни на одном из направлений противнику не удалось достичь своих целей, однако украинское командование по настоянию западных кураторов требует от ВСУ продолжать наступление, невзирая на значительные потери.

ВС РФ продолжают успешно уничтожать поставленную Западом бронетехнику ВСУ, в частности американские БМП Bradley. Ощутимые потери бронетехники этого типа косвенно подтверждают анонсированные Вашингтоном экстренные поставки из США еще 30 единиц БМП Bradley для частичного восполнения парка.
Использованы фотографии:
U.S. Department of State
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19 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 18:02
    +1
    Им же нужно отчитываться перед своими избирателями, что деньги вложены не зря. По-любому о продвижении наших войск он ничего вообще не говорил. Сейчас будут дальше думать, чтобы ещё такого поставить Киеву, чтобы максимально задержать нашу армию.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Anarchist
      Им же нужно отчитываться перед своими избирателями, что деньги вложены не зря.

      Рано ещё отчитываться. До выборов в США больше года.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:34
        +2
        Цитата: Тарелка
        До выборов в США больше года.

        Primaries начинаются почти сразу после нового года. И что-то мне подсказывает, что у Байдена будет немало соперников среди своих же дерьмократов, Кеннеди уже объявил, а времени еще много.
    2. grem
      grem Сегодня, 18:06
      +3
      Госсекретарь США предположил,

      короче хана укростану ..Такие надежды Зе возлагал на этот саммит ,типо вступим введут войска и тогда заживем ! НЕТ кинули их один на один со злыми русскими .Денацификация продолжается по всему фронту !
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:39
      +1
      наступление ВСУ будет разворачиваться на протяжении нескольких месяцев
      Судя по текущим успехам, оно разворачивается задом... Медленно, но с визгом!
      1. grem
        grem Сегодня, 18:53
        0
        Цитата: RealPilot
        Судя по текущим успехам, оно разворачивается задом... Медленно, но с визгом!

        Зеленский в истерике ...Спасибо Суровикину оборону мощную создал !
        Натовцы разбежались из Вильнюса трусливо ..Но провокации будут !
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:03
    +3
    Глупости, наступление не может длится месяцами, после неудач наступает опустошение как моральное так и боеприпасов, а неудачи все это умножают на несколько раз. ВСУ не может ломиться в стену бесконечно, военная пружина по любому сломается, да и западный обыватель не бездонная бочка им помогать, как бы Запад не храбрился.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:09
      +2
      Верденская мясорубка длилась почти год, а в итоге линия фронта не сдвинулась. Так что ваши слова про "не может длиться месяцами" несколько преувеличены. Может. Если есть люди и матчасть.
      1. wlkw
        wlkw Сегодня, 18:27
        0
        Сомнительно. В той войне были слишком другие масштабы. Сейчас нет таких ресурсов у них. Но дергаться можно сколько угодно, это да. Конвульсии, так это называется.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 18:41
          0
          Таки официальные данные по населению Украины на 1 января 2022 года говорят, что людей там было больше, чем во Франции на 1914-й. Пусть и не намного.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:05
    +1
    наступление украинской армии, вероятно, может разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.

    Согласен. За это время как раз можно и нужно перемолоть оставшиеся стратегические резервы ВФУ.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:07
    +2
    Блинкин всю жизнь ,за Байденом выхлоп нюхает - стратег хренов.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: tralflot1832
      Блинкин всю жизнь ,за Байденом выхлоп нюхает - стратег хренов.

      Ну стратегия у англосаксов всегда одна была Разделяй и властвуй .
      Получилось у них стравить славянские народы в жестокой мясорубки ..
      Ну ничего ,рано или поздно и мы у них на континенте что то подобное устроим !
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:14
    +1
    Блинчик скромничает. Несколько лет будут наступать...потому что у них мясо воспроизводят в специальных коконах на инопланетных технологиях.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 18:29
    0
    Энтони Блинкен не исключил, что наступление украинской армии, вероятно, может разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.
    Ну да, а потом осенняя распутица и зима, и снова сказки о весеннем "матери всех контрнаступов".
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:32
    +1
    Госсекретарь США предположил, что наступление ВСУ будет разворачиваться на протяжении нескольких месяцев
    . Ага, так как сейчас оно развернулась...
    Полосатики говорят о том, так, как они хотят увидеть, что будет в натуре, это мелочи, которые можно опустить.
  8. Всеволод Сидоров
    Всеволод Сидоров Сегодня, 18:49
    0
    Несколько месяцев по 1000 в день...тысяч 100- 150 потерь...украинец просто закончится
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:50
    0
    Сейчас герани уже почти свободно пролетают всю Украину, наверняка они скоро закончатся и не будут мешать перемогам
  10. bk316
    bk316 Сегодня, 19:04
    0
    Экий он затейник.
    В наступлении на подготовленного противника потери больше при прочих равных у наступающих.
    А если преимущество в воздухе у обороняющихся то многократно больше.
    Единственная надежда на быстрый прорыв обороны и маневр.
    А тут предлагается топтаться на месте и каждый день по 3-5 мясных штурмов.

    Блин может США все таки договорились с нами и поддерживают денацификацию путем геноцида хох лов?