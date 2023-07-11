Глава американского Госдепа Энтони Блинкен не исключил, что наступление украинской армии, вероятно, может разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.
В интервью американскому телеканалу ABС госсекретарь США отметил, что ВСУ столкнулись с трудностями из-за очень крепкой линии обороны ВС РФ, однако, несмотря на это, Блинкен считает, что украинцы располагают всем необходимым для достижения успеха.
Наступление боевиков киевского режима началось 4 июня на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях, основные силы украинское командование сконцентрировало на запорожском участке линии боевого соприкосновения.
Киевский режим задействовал в наступлении подразделения, проходившие подготовку на Западе и вооруженные поставленными странами НАТО военной техникой, включая немецкие танки Leopard. Появившиеся впоследствии кадры с уничтоженными российской артиллерией танками ВСУ немецкого производства вызвали значительный резонанс в западных СМИ.
Ни на одном из направлений противнику не удалось достичь своих целей, однако украинское командование по настоянию западных кураторов требует от ВСУ продолжать наступление, невзирая на значительные потери.
ВС РФ продолжают успешно уничтожать поставленную Западом бронетехнику ВСУ, в частности американские БМП Bradley. Ощутимые потери бронетехники этого типа косвенно подтверждают анонсированные Вашингтоном экстренные поставки из США еще 30 единиц БМП Bradley для частичного восполнения парка.