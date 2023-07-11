«Стоят на якоре и никаким промыслом не занимаются»: ВМС Филиппин заметили множество рыболовецких судов Китая в спорных водах

Траулеры стоят на якоре или слоняются по стратегическому району и никаким промыслом не занимаются

У Филиппин в этом районе имеется только два деревянных судна снабжения и два судна береговой охраны

Филиппинское командование сообщило о «рое» китайских рыболовецких судов у отмелей Ирокез и Сабина Южно-Китайского моря, что вызывает новые опасения по поводу намерений КНР в этом богатом нефтью и газом районе, который, по мнению Манилы, входит в ее исключительную экономическую зону.По данным военного ведомства страны, несколько десятков судов из КНР были замечены на якоре у рифа Ирокез, расположенного в Южно-Китайском море. Соответствующие фотографии были получены в результате воздушного патрулирования, проведенного 30 июня. Более ранние пролеты подтвердили тенденцию увеличения числа китайских рыболовецких судов: в феврале их было 12, сейчас уже 48.- пояснили в военном ведомстве.Как утверждается, их прикрывают три корабля береговой охраны Китая и два боевых вымпела ВМС НОАК.- говорится в издании USNI News.По соседству ВМС Филиппин держат 12 морпехов на военной заставе, организованной на притопленном десантном корабле BRP Sierra Madre (LS-57). Данный корабль времен Второй мировой войны был намеренно брошен на мель в 1999 году, чтобы служить форпостом Филиппин и заявить о притязаниях Манилы на этот спорный район. ВМС НОАК регулярно пытаются сорвать снабжение данного подразделения.