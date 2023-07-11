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Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа ознакомился с производством стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе

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Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа ознакомился с производством стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе

Российские ВКС получат в этом году на вооружение еще четыре стратегических ракетоносца, такие данные представил Казанский авиазавод имени Горбунова в ходе визита министра обороны Сергея Шойгу.


Глава военного ведомства посетил Татарстан, где проверил предприятия оборонной сферы в Казани и Набережных Челнах на предмет выполнения гособоронзаказа. В ходе посещения Казанского авиазавода стало известно, что до конца года военные получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М: два новых и два модернизированных. Еще два самолета находятся в производстве, но по ним пока информации нет.

Также Шойгу посетил Казанский вертолетный завод и "Оптико-механический", выпускающий различные приборы наблюдения, дальномеры, тепловизоры и т.д. для российской армии. В Набережных Челнах министр посетил предприятие "Ремдизель", выпускающее различные бронеавтомобили для войск, а также "КамАЗ". Главному автобронетанковому управлению Минобороны вместе с руководством "КамАЗа" поручено рассмотреть вопрос формирования групп для помощи в обслуживании техники в зоне СВО.

По "Ремдизелю" особых замечаний не было, но Минобороны отмечает необходимость увеличения количества бронемашин, крайне необходимых в войсках. Кроме того, армии требуются модернизированные МТ-ЛБ, у предприятия имеются возможности нарастить объемы обновленной техники.

Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро

- заявил Шойгу.

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7 комментариев
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  1. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 17:48
    +1
    Тут что-то комментировать, только портить
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:56
      +1
      Не, ну что портить, там окопы, обстрелы, танки, полигоны и безопасно, Пригожин не выскочит,
      как из-за Ростова , опять же - охрвнный режим режим. Тепло, светло, мухи не кусают....
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:27
      +2
      Цитата: Дед Мозай
      Тут что-то комментировать, только портить

      Одни генеральские фуражки пресмыкающихся. А воевать не кому.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:13
    0
    Что там по ПАК ДА?Когда достроят опытный образец?

    В ходе посещения Казанского авиазавода стало известно, что до конца года военные получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М: два новых и два модернизированных. Еще два самолета находятся в производстве, но по ним пока информации нет.


    А это уже радует. good
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:31
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Еще два самолета находятся в производстве, но по ним пока информации нет.


      А это уже радует.

      И для такой радости нагнали кучу генералов, чтобы посмотреть на самолёт, или без них самолёт не полетит ?
  3. Severok
    Severok Сегодня, 18:21
    +4
    Толку от этой поездки, если Булгакова, который всё снабжение ВС про... .ал назначили инспектором ВС РФ, причём однозначно, что Шойгу был в курсе по ситуации со снабжением! Не может такого быть, следовательно вся эта поездка министра стопроцентный пиар и показуха.
  4. Arzt
    Arzt Сегодня, 18:48
    0
    МТЛБ?! Интересно, что дальше на конвейер поставят. Так и до мышей долюбимся… wink