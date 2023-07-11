Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа ознакомился с производством стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе

Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро

Российские ВКС получат в этом году на вооружение еще четыре стратегических ракетоносца, такие данные представил Казанский авиазавод имени Горбунова в ходе визита министра обороны Сергея Шойгу.Глава военного ведомства посетил Татарстан, где проверил предприятия оборонной сферы в Казани и Набережных Челнах на предмет выполнения гособоронзаказа. В ходе посещения Казанского авиазавода стало известно, что до конца года военные получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М: два новых и два модернизированных. Еще два самолета находятся в производстве, но по ним пока информации нет.Также Шойгу посетил Казанский вертолетный завод и "Оптико-механический", выпускающий различные приборы наблюдения, дальномеры, тепловизоры и т.д. для российской армии. В Набережных Челнах министр посетил предприятие "Ремдизель", выпускающее различные бронеавтомобили для войск, а также "КамАЗ". Главному автобронетанковому управлению Минобороны вместе с руководством "КамАЗа" поручено рассмотреть вопрос формирования групп для помощи в обслуживании техники в зоне СВО.По "Ремдизелю" особых замечаний не было, но Минобороны отмечает необходимость увеличения количества бронемашин, крайне необходимых в войсках. Кроме того, армии требуются модернизированные МТ-ЛБ, у предприятия имеются возможности нарастить объемы обновленной техники.- заявил Шойгу.