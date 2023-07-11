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Байден: страны НАТО согласовали общую позицию по вступлению Украины в альянс

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Байден: страны НАТО согласовали общую позицию по вступлению Украины в альянс

Страны НАТО согласовали общую позицию по вступлению Украины в альянс. Этот момент имеет большое значение для киевских властей.


Такое сообщение сделал президент США Джо Байден в ходе совместного с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом короткого заявления для журналистов, сделанного перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Мы согласовали предложенные формулировки, касающиеся присоединения Украины к НАТО

- заявил американский лидер.

Речь идет о варианте текста заявления относительно вступления Украины в альянс, предложенного главой данной организации.

Байден также сообщил, что приветствует единство государств НАТО. В его речи присутствовали слова «дальнейшее объединение» по отношению к альянсу. Видимо, он имел в виду продолжение расширения НАТО.

Ранее черновую версию заявления глав стран, входящих в альянс, опубликовал немецкий журнал Der Spiegel. Представленные там формулировки были раскритикованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава киевского режима отметил, что в тексте отсутствуют точные сроки получения Украиной приглашения на вступление в НАТО, не говоря уже о дедлайне получения членства в альянсе. А Зеленский надеялся, что эти временные рамки будут озвучены на саммите в Вильнюсе. То, что такие рамки в документе отсутствуют, украинский «вождь» назвал «абсурдом».

Пока не ясно, насколько отличается согласованный вариант заявления от опубликованного черновика.
Использованы фотографии:
Белый Дом
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20 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 17:45
    +6
    Короче война до последнего хохлосакса ..и ВСЕ ! Скоро начнется самое интересное ..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:48
      +2
      Протекло в СМИ в частности в немецкий "Шпигель" итоговое коммюнике по итогам сборища НАТО, Украину обещают принять но после завершения военной фазы конфликта, теперь надо решить, а что от нее в итоге останется, Львовская область целиком или только буферное приграничье ?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 18:00
        0
        Цитата: Silver99
        а что от нее в итоге останется, Львовская область целиком или только буферное приграничье ?

        Анклав "Украина - Каломыйа" 10 кв. км.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:50
      +4
      Западную украину для хозяина они уже подготовили и введут туда войска, думается мне, что группировку они разширят в конечном итоге до днепра. Вопрос а мы стирать с лица земли будем крупные города в этом случае?
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 17:52
        +2
        Подождите, не все так просто можно ввести, но что останется после этого. Германия и США резко против, а остальные это голоса в очереди.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: grem
      Короче война до последнего хохлосакса ..и ВСЕ ! Скоро начнется самое интересное ..

      И их никому не жалко, даже самим украинцам. прекрасное единство !
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:55
    +1
    Цитата: Silver99
    Подождите, не все так просто можно ввести, но что останется после этого. Германия и США резко против, а остальные это голоса в очереди.

    сша не нужна украина в нато
    как намекнул их сенатор - это их самые лучшие инвестиции в противостоянии с русскими за всю историю
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:59
      +1
      Можно согласиться с этим утверждением, военный конфликт на Украине для США беспроигрышен во всех отношениях , заказы ВПК растут, старое оружие утилизируется, Россия обложена санкциями, если удастся вернуть Крым как они думают, так еще и военных баз там понатыкают...... Одно точно в большую войну с Россией они точно не влезут, в последний момент на стоп-кран нажмут.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:06
      +1
      Цитата: bravo77
      это их самые лучшие инвестиции в противостоянии с русскими за всю историю

      В войне как всегда выиграли только США, остальные проиграли.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:21
        0
        Если бы в войне не гибли наши люди, то мы тоже могли бы считать себя в плюсе.
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:15
      +1
      Цитата: bravo77
      Цитата: Silver99
      Подождите, не все так просто можно ввести, но что останется после этого. Германия и США резко против, а остальные это голоса в очереди.

      сша не нужна украина в нато
      как намекнул их сенатор - это их самые лучшие инвестиции в противостоянии с русскими за всю историю

      Да и без сенаторов полосатиков ясно всем, что если принять бандеровцев в нато, значит впрягаться за них по полной! А кому это надо? Кто из гейропейцев желает сгореть в ядерном грибке? Никто! А так обещать можно лет надцать, и при этом питать надежду, что таким способом можно устроить переворот в России, или обескровить Россию в войне с бандеровцами. А самим остаться в сторонке и попытаться развалить Россию чужими руками!
      А чужие руки гейропейцам не жалко! Ну распадется 404, так гейропейцам это тоже на руку, не надо кормить всю эту ненасытную шоблу и не надо их принимать ни в ес ( опять кормить) , ни в нато!
  3. Sith
    Sith Сегодня, 17:58
    +2
    Цитата: grem
    Короче война до последнего хохлосакса ..и ВСЕ ! Скоро начнется самое интересное ..

    Скоро начнётся ... дефицит последних ... и количеством техники его не перебьёшь ... она не с автопилотом и не всё может сделать броня , много что должны делать двуногие
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:42
      0
      Кончатся бандеры поленьев подкинут.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:02
    +2
    НАТО расписалось ,пока на свете есть лохи,такие как кастрюле -головые ,запад будет ещё барахтаться.Украинские бабы ещё европейцев нарожают, но украинских хлопцев на западе ждёт вырождение.Какой западной женщине ,нужен кострюлеголовый украинский балбес.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:04
    0
    ну что ядерная война на пороге ?????
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:04
      0
      Есть такая тема по ядерной войне: все её боятся!
  6. роман66
    роман66 Сегодня, 18:05
    +1
    Ха,
    приглашения на вступление в НАТО

    Разрешение!!
  7. Magellan
    Magellan Сегодня, 18:14
    0
    Глава киевского режима отметил, что в тексте отсутствуют точные сроки получения Украиной приглашения на вступление в НАТО, не говоря уже о дедлайне получения членства в альянсе.

    Нельзя просто так взять и озвучить временные рамки laughing
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:29
    0
    С Украиной всё ожидаемо. А вот Эрдогана на саммите дожали - швеции зелёный свет. И он наплевал на надругательство над кораном и чувством верующих. Какой он после этого мусульманин. Следует ожидать цветной революции в Турции в ближайшее время. Сша этим непременно воспользуется, Эрдогана свалить. Он сам не понял похоже в какой просак попал. Расслабился после выборов. Теперь на его место поставят гейропейца под эгидой борьбы с неверным Эрдоганом. Эх Эрдогаша... Это и нам ведь подножка будет
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:44
    +1
    Байден: страны НАТО согласовали общую позицию по вступлению Украины в альянс
    . Явился большой босс и надавал всем волшебных пенделей!!! Сразу все согласные стали... филейная, она ведь не железная, а своя, любимая.