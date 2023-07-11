Мы согласовали предложенные формулировки, касающиеся присоединения Украины к НАТО

Страны НАТО согласовали общую позицию по вступлению Украины в альянс. Этот момент имеет большое значение для киевских властей.Такое сообщение сделал президент США Джо Байден в ходе совместного с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом короткого заявления для журналистов, сделанного перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе.- заявил американский лидер.Речь идет о варианте текста заявления относительно вступления Украины в альянс, предложенного главой данной организации.Байден также сообщил, что приветствует единство государств НАТО. В его речи присутствовали слова «дальнейшее объединение» по отношению к альянсу. Видимо, он имел в виду продолжение расширения НАТО.Ранее черновую версию заявления глав стран, входящих в альянс, опубликовал немецкий журнал Der Spiegel. Представленные там формулировки были раскритикованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава киевского режима отметил, что в тексте отсутствуют точные сроки получения Украиной приглашения на вступление в НАТО, не говоря уже о дедлайне получения членства в альянсе. А Зеленский надеялся, что эти временные рамки будут озвучены на саммите в Вильнюсе. То, что такие рамки в документе отсутствуют, украинский «вождь» назвал «абсурдом».Пока не ясно, насколько отличается согласованный вариант заявления от опубликованного черновика.