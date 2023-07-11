Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: ВСУ нанесли массированные удары ракетами Storm Shadow и Himars по Бердянску и Токмаку

27
Военкоры: ВСУ нанесли массированные удары ракетами Storm Shadow и Himars по Бердянску и Токмаку

Сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 2 серии ракетных ударов по городам российской Запорожской области – Бердянску и Токмаку. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Как стало известно, удары наносились западными ракетами Storm Shadow и Himars. Серия ударов последовала в 16.30 и 16.40. Большую часть ракет средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в районе порта Бердянска, однако зафиксировано одно попадание на территории одного из городских предприятий. Сейчас уточняются данные о том, какой характер носят повреждения и есть ли пострадавшие.

Официальная информация по данным ударам пока отсутствует, о последствиях ударов сообщают военные корреспонденты, а также украинские источники.

Между тем, украинские источники и ряд российских Telegram-каналов сообщили о гибели в Бердянске заместителя командующего Южным военным округом ВС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова, который находился в командном пункте 58-й общевойсковой армии. Украинские СМИ сообщают, что удар ракетами был нанесен по территории базы отдыха «Дюна», где могли находиться военнослужащие.

Отметим, что данная информация пока не подтверждена официально, Министерство обороны РФ еще ничего не сообщало по поводу возможной гибели высокопоставленного военного. Соответственно, к данной информации стоит относиться критически. Напомним, что Олегу Цокову – 51 год, он командовал различными мотострелковыми соединениями, был заместителем командующего 49-й общевойсковой армии и командиром 144-й мотострелковой дивизии, находится под западными санкциями в связи с участием в специальной военной операции ВС РФ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 18:09
    +11
    А ЗЕленский живой, гастролирует по странам .. Да заплатите денег... И вопрос решен
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:26
      0
      Цитата: Turbuta Dave
      А ЗЕленский живой, гастролирует по странам .. Да заплатите денег... И вопрос решен

      Он всего лишь говорящая голова. Если ему голову оторвать, найдется другой, желающий за понюх кокаина проговаривать тексты, составленные в Брюсселе.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:30
        +10
        И Троцкий был говорящей головой.Однако в голову прилетел ледоруб
  2. grem
    grem Сегодня, 18:14
    +1
    Пока ничего не подтверждено ..Но удар возмездия думаю будет страшный ! Натовцы поболтали и разбежались ..
    Считаю порты Одессы нужно накрыть к чертям ! И по Киеву долбануть за Киево-Печорскую лавру оскверненную
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:18
      +1
      Нефиг с ним заигрывать.А то играем в кошки мышки,вот и итог таких заигрываний.Аж противно и тошно от такой политики.

      Враг наносит массированные удары НАТОвскими ракетами Storm Shadow и Himars по городам Запорожской области: серия взрывов Токмаке и Бердянске
      Также взрывы от ракет в прифронтовом районе Работино. В Бердянске прогремело целых 2 серии взрывов.
      Обновлено: Власти сообщают, что в 16.30 и 16.40 нацисты в очередной раз совершили ракетный обстрел Бердянска. По сообщениям оперативных служб, большая часть ракет сбита над морем в районе порта ПВО ВС РФ. Одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия. Данные о пострадавших и повреждениях уточняется.

      https://t.me/RVvoenkor/49078
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 18:23
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Нефиг с ним заигрывать.А то играем в кошки мышки,вот и итог таких заигрываний.Аж противно и тошно от такой политики.

        Враг наносит массированные удары НАТОвскими ракетами Storm Shadow и Himars по городам Запорожской области: серия взрывов Токмаке и Бердянске
        Также взрывы от ракет в прифронтовом районе Работино. В Бердянске прогремело целых 2 серии взрывов.
        Обновлено: Власти сообщают, что в 16.30 и 16.40 нацисты в очередной раз совершили ракетный обстрел Бердянска. По сообщениям оперативных служб, большая часть ракет сбита над морем в районе порта ПВО ВС РФ. Одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия. Данные о пострадавших и повреждениях уточняется.

        https://t.me/RVvoenkor/49078

        А потом местные сообщают о 6 прилетах в Бердянск и 8 прилетах в Токмак. Сегодня же у всех телефоны и интернет. Поверьте АОИ это знает очень хорошо, т/к каждый шаг наших солдат снимается.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:01
          0
          . А потом местные сообщают о 6 прилетах в Бердянск и 8 прилетах в Токмак.

          А у вас откуда такие сведения, если никто ничего не подтверждал ещё ? Родственники или знакомые там?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:20
      +3
      По Одессе поддерживаю, но только по порту ,там есть где вывалить пакет РСЗО"Торнадо С".
    3. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:20
      +3
      Такой же "страшный" как за прошлые громкие удары врага.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:14
    +3
    К сожалению, в этих ударах нет ничего неожиданного. Такие вещи стоит предусматривать учитывая большое количество ждунов на освобождённых территориях и работу всей западной разведки в пользу окраины.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:16
      +2
      Цитата: Лешак
      К сожалению, в этих ударах нет ничего неожиданного. Такие вещи стоит предусматривать учитывая большое количество ждунов на освобождённых территориях и работу всей западной разведки в пользу окраины.

      Иначе и быть не могло. Для кого то вы освободители, а для кого то, особенно для рожденных после 91 года, оккупанты.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:22
        +5
        Цитата: Арон Заави
        Иначе и быть не могло. Для кого то вы освободители, а для кого то, особенно для рожденных после 91 года, оккупанты.

        Вот это Арон, вы также можете сказать палестинцам, надеюсь они вас поймут.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:25
          -1
          Цитата: carpenter
          Цитата: Арон Заави
          Иначе и быть не могло. Для кого то вы освободители, а для кого то, особенно для рожденных после 91 года, оккупанты.

          Вот это Арон, вы также можете сказать палестинцам, надеюсь они вас поймут.

          У нас хуже. У нас конфликт двух народов за одну землю.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 18:36
            +4
            Причём землю вам дали за холокост! Не вы лично, но многие у вас стали забывать кто это делал и в чем причины.
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 18:45
              -4
              Цитата: tralflot1832
              Причём землю вам дали за холокост! Не вы лично, но многие у вас стали забывать кто это делал и в чем причины.

              Нам никто ничего не давал. К 1947 году Израиль де факто уже возник.
              1. KAV
                KAV Сегодня, 18:49
                0
                Цитата: Арон Заави
                Нам никто ничего не давал.
                Ну конечно. Так у вас в школе и преподают?
                Цитата: Арон Заави
                К 1947 году Израиль де факто уже возник.
                Из ниоткуда и сам! Хотя, о чем это я... Израиль же суверенное государство. Хочет - возникает...
              2. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 18:51
                0
                Де факто ,а вот де юре вас надо было выгнать с палестинских земель,признав сделки с землёй не легитимными.Как сейчас в мире творится.Просто мир в1947 году ещё не отошёл от второй мировой не отошёл,наевшись ей через край.Библия сейчас на западе не в почёте.
              3. Ilya-spb
                Ilya-spb Сегодня, 18:52
                0
                Сталину скажите спасибо, за то, что был не против создания государства Израиль.

                О чем потом пожалел.
            2. topol717
              topol717 Сегодня, 18:56
              0
              Самое главное, что дали те, кто на это право не имел никакого права.
            3. svarog77
              svarog77 Сегодня, 19:02
              0
              Холокост это выдумка евреев....... laughing
          2. KAV
            KAV Сегодня, 18:39
            -1
            Цитата: Арон Заави
            У нас хуже. У нас конфликт двух народов за одну землю.
            Почему вы так уверенно говорите о том, что у вас ситуация хуже? Вы либо заблуждаетесь, либо заблуждаете. Когда конфликт двух народов за одну землю - этот вопрос можно решить, например распределением земли. А вот, когда конфликт как у нас, двух народов за один народ, когда один народ желает полностью истребить другой народ, чтобы его не было вообще - вот тут договориться принципиально невозможно. Так что, не вешайте себе лаврушку на плечи..., да и лапшу на уши читателям...
            П.С. Про желающих истребить, конечно же, хотят истребить русских. А кто хочет? Все умные ребята. Поймете сами.
            П.П.С. Если что, один минус - мой.
          3. bk316
            bk316 Сегодня, 18:52
            0
            У нас хуже. У нас конфликт двух народов за одну землю.

            У вас еще и религиозный конфликт.
            И давайте честно у вас менталитет с арабами ну совсем разный.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 18:14
    +10
    Беззубость, нерешительность - рождает вседозволенность. Ловите, то что хотели, то чего ждали. Вот низа что не поверю, что обошлось без наводчиков.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:35
    -1
    Военкоры: ВСУ нанесли массированные удары ракетами Storm Shadow и Himars по Бердянску и Токмаку
    . К сожалению, носители таких ракет у них есть, может стать ещё больше, забугорные радетели постораются... наши танки на аэродромах врага ещё не скоро окажутся, при таких темпах... наступления.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:59
      0
      Да не нужны танки на Аэродромах.
      Достаточно вырубить свет и прервать подачу нефти и другого топлива.
      После этого через 3 месяца СВО можно будет закончить во Львове.
  6. Адрей
    Адрей Сегодня, 18:36
    +1
    Большую часть ракет средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в районе порта Бердянска, однако зафиксировано одно попадание на территории одного из городских предприятий. Сейчас уточняются данные о том, какой характер носят повреждения и есть ли пострадавшие.

    Между тем, украинские источники и ряд российских Telegram-каналов сообщили о гибели в Бердянске заместителя командующего Южным военным округом ВС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова, который находился в командном пункте 58-й общевойсковой армии. Украинские СМИ сообщают, что удар ракетами был нанесен по территории базы отдыха «Дюна», где могли находиться военнослужащие.

    Вот как то совсем неоднозначно читается. Не умеем мы до сих пор в инфовойну recourse
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:00
      +1
      Вот как то совсем неоднозначно читается. Не умеем мы до сих пор в инфовойну

      Враг выпустил 6 ракет, все 8 штук были сбиты. Так что ли надо?