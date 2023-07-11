Военкоры: ВСУ нанесли массированные удары ракетами Storm Shadow и Himars по Бердянску и Токмаку

Сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 2 серии ракетных ударов по городам российской Запорожской области – Бердянску и Токмаку. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.Как стало известно, удары наносились западными ракетами Storm Shadow и Himars. Серия ударов последовала в 16.30 и 16.40. Большую часть ракет средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в районе порта Бердянска, однако зафиксировано одно попадание на территории одного из городских предприятий. Сейчас уточняются данные о том, какой характер носят повреждения и есть ли пострадавшие.Официальная информация по данным ударам пока отсутствует, о последствиях ударов сообщают военные корреспонденты, а также украинские источники.Между тем, украинские источники и ряд российских Telegram-каналов сообщили о гибели в Бердянске заместителя командующего Южным военным округом ВС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова, который находился в командном пункте 58-й общевойсковой армии. Украинские СМИ сообщают, что удар ракетами был нанесен по территории базы отдыха «Дюна», где могли находиться военнослужащие.Отметим, что данная информация пока не подтверждена официально, Министерство обороны РФ еще ничего не сообщало по поводу возможной гибели высокопоставленного военного. Соответственно, к данной информации стоит относиться критически. Напомним, что Олегу Цокову – 51 год, он командовал различными мотострелковыми соединениями, был заместителем командующего 49-й общевойсковой армии и командиром 144-й мотострелковой дивизии, находится под западными санкциями в связи с участием в специальной военной операции ВС РФ.