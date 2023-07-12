Общая инфляция и рост цен на энергию вынудили один из крупнейших цинковых рудников в Европе приостановить работу

В настоящее время денежный поток у нашего бизнеса отрицательный из-за сочетания нескольких факторов

Для Тары, 2022 год характеризовался производственными ограничениями и ростом затрат, частично связанными со значительным увеличением притока воды в четвертом квартале 2021 года

Возможно, это попытка получить помощь по высоким ценам на электроэнергию от правительства Ирландии и также заставить профсоюзы принять обновленные методы работы

Резкое падение цен на цинк и рост цен на энергоносители недавно побудили шведскую компанию Boliden перевести свой цинковый рудник Тара на ремонт и техническое обслуживание до дальнейшего уведомления.Тара — это подземная шахта, которая находится примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы Ирландии Дублина.— сказал представитель компании-добытчика металлов из Швеции.Далее официальные лица уточнили, что эти операционные проблемы включают «снижение цен на цинк, высокие цены на энергоносители и общую инфляцию».Цены на цинк начали резко снижаться ещё в январе из-за плохих экономических показателей и увеличения предложения. Биржа указала, что официальная трехмесячная цена на Лондонской бирже металлов 16 июня составляла 2478 долларов за метрическую тонну. Это отражает снижение более чем на четверть по сравнению с 3429 долларами, наблюдавшимися 24 января.Однако один из источников, близких к руководству шведского предприятия, сообщил, что компания может пересмотреть ситуацию уже в ближайшие три месяца, особенно если цены на цинк восстановятся.Операционная прибыль Taрa в 2022 году снизилась на 17% до 441 миллиона шведских крон с 534 миллионов шведских крон в 2021 году. Эти цифры взяты непосредственно из годового отчета, который компания опубликовала 8 марта.— сообщил официальный представитель Boliden.Аналитики также не исключают, что действия компании Boliden могут быть попыткой получить помощь.— было сказано на одном ирландском новостном сайте.Основное применение цинка – производство горячеоцинкованного листа. В дальнейшем он имеет применение в различных отраслях промышленности, от автомобильной промышленности до строительства. Boliden добывает руду в Ирландии, а затем отправляет сырье на свои плавильные заводы в Коккола и Одда в Финляндии и Норвегии соответственно.