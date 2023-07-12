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Общая инфляция и рост цен на энергию вынудили один из крупнейших цинковых рудников в Европе приостановить работу

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Общая инфляция и рост цен на энергию вынудили один из крупнейших цинковых рудников в Европе приостановить работу

Резкое падение цен на цинк и рост цен на энергоносители недавно побудили шведскую компанию Boliden перевести свой цинковый рудник Тара на ремонт и техническое обслуживание до дальнейшего уведомления.


Тара — это подземная шахта, которая находится примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы Ирландии Дублина.



В настоящее время денежный поток у нашего бизнеса отрицательный из-за сочетания нескольких факторов

— сказал представитель компании-добытчика металлов из Швеции.

Далее официальные лица уточнили, что эти операционные проблемы включают «снижение цен на цинк, высокие цены на энергоносители и общую инфляцию».

Цены на цинк начали резко снижаться ещё в январе из-за плохих экономических показателей и увеличения предложения. Биржа указала, что официальная трехмесячная цена на Лондонской бирже металлов 16 июня составляла 2478 долларов за метрическую тонну. Это отражает снижение более чем на четверть по сравнению с 3429 долларами, наблюдавшимися 24 января.

Однако один из источников, близких к руководству шведского предприятия, сообщил, что компания может пересмотреть ситуацию уже в ближайшие три месяца, особенно если цены на цинк восстановятся.

Операционная прибыль Taрa в 2022 году снизилась на 17% до 441 миллиона шведских крон с 534 миллионов шведских крон в 2021 году. Эти цифры взяты непосредственно из годового отчета, который компания опубликовала 8 марта.

Для Тары, 2022 год характеризовался производственными ограничениями и ростом затрат, частично связанными со значительным увеличением притока воды в четвертом квартале 2021 года

— сообщил официальный представитель Boliden.

Аналитики также не исключают, что действия компании Boliden могут быть попыткой получить помощь.

Возможно, это попытка получить помощь по высоким ценам на электроэнергию от правительства Ирландии и также заставить профсоюзы принять обновленные методы работы

— было сказано на одном ирландском новостном сайте.

Основное применение цинка – производство горячеоцинкованного листа. В дальнейшем он имеет применение в различных отраслях промышленности, от автомобильной промышленности до строительства. Boliden добывает руду в Ирландии, а затем отправляет сырье на свои плавильные заводы в Коккола и Одда в Финляндии и Норвегии соответственно.
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6 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:38
    +2
    Этоузасно. Прибыль снизился на 17%.!!!!!!!!!!!??.
    Мир перевернулся.
    Европа рухнет в преисподню.
    Цинк в опасности.
    Ес можно победить, если 3х кратное превышение по емкости рынка(и потребление) кто то создаст.
    Китай?
    Запад сейчас объединяется против китая. И индию к себе тянет.
    Надо будет для общей победы-закроют этот цинковый рудник. Цена победы сосчитана.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:41
    +1
    Это очень хорошо! Пусть ощутят последствия действий избранных правителей или своего молчаливого согласия. А то всё происходит где то там, далеко, смотрят как шоу, а тут оказывается реальные последствия.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:42
    0
    У Boliden есть свой сайт,да неприятно с цинковой шахтой в Ирландии, но не смертельно.Шахты есть ещё в Швеции и Финляндии.Очень трудно угрохать предприятия если в добываемых рудах- сопутствующие металлы - серебро и золото.И не одним цинком живёт компания - медь и никель ( они одни из ведущих производителей Европы) промежуточный отчёт о результатах работы за 2 квартал 20 июля .Кстати на одном из перерабатывающих заводов был пожар чик- потихоньку после пожара в июле начали запускать производство.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:51
    0
    Общая инфляция и рост цен на энергию вынудили один из крупнейших цинковых рудников в Европе приостановить работу. Boliden добывает руду в Ирландии, а затем отправляет сырье на свои плавильные заводы в Коккола и Одда в Финляндии и Норвегии
    feel Отличные новости. А наш Челябинский цинковый . request
    ОАО «Челябинский цинковый завод» в первом квартале текущего года выпустило 41878 тонн товарного цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период 2012 года (39944 тонны). При этом 75,6 процента металла реализовано на российском рынке (в первом квартале 2012 года – 61,4 процента),
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:59
      +1
      Завод в Челябинске - единственный завод у нас в России,в Владикавказе спалили и не слышно о его восстановлении.Да и наш НЛМК до сих пор фигурирует в западных прогнозах по производству оцинкованный стали ,не смотря на СВО и санкции.На равне с всеми гигантами.А кто то нас тут уверял - экономика ни что у нас,не смогли ни даже НЛМК просто вычеркнуть с рынков.
  5. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 08:32
    0
    Мы им цинковые коробки уже подготовили , пусть не переживают за их стоимость