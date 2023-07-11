«Потом будут и Сталинград, и взятие Берлина»: Российский военкор сравнил российскую армию с советской образца 1942 года

Армия приобретает тот вид, в котором она находилась в 1942 году, уже познав и горечь поражений, и сладость побед, мы уже примерно можем сравнить с началом 42-го года, когда разгром фашистов под Москвой, этот период. Потом будут и Сталинград, и Курское сражение, и взятие Берлина. История повторяется

Всё то вооружение, которое поставляет Запад, оно не играет против нас. Потому что у нас тоже есть. Посмотрим. Сегодня мы уже должны обратить внимание на активную подготовку наших резервов. Очень серьёзная работа идёт. Что дальше этот резерв будет делать, что выполнять – посмотрим