Российскую армию на сегодняшний день можно сравнить с советской армией 1942 года, которая только готовится одержать ряд больших побед. Об этом заявил российской военкор Александр Сладков в своем блоге.
По мнению военкора, сегодняшняя российская армия подобна советской начала 1942 года, уже потерпевшей ряд поражений, но и добившейся некоторых побед. Сейчас она находится на этапе преобразования и перевооружения, превращаясь в действительно реальную силу. Впереди у нас еще много побед, мы обязательно додавим врага, история повторяется.
Армия приобретает тот вид, в котором она находилась в 1942 году, уже познав и горечь поражений, и сладость побед, мы уже примерно можем сравнить с началом 42-го года, когда разгром фашистов под Москвой, этот период. Потом будут и Сталинград, и Курское сражение, и взятие Берлина. История повторяется
- отметил военкор.
По словам Сладкова, российская армия все равно победит, несмотря на поддержку Украины коллективным Западом во главе с США. Также он обратил внимание на подготовку резервов Минобороны подчеркнув, что там действительно серьезные силы, которые в бой еще не вводились.
Всё то вооружение, которое поставляет Запад, оно не играет против нас. Потому что у нас тоже есть. Посмотрим. Сегодня мы уже должны обратить внимание на активную подготовку наших резервов. Очень серьёзная работа идёт. Что дальше этот резерв будет делать, что выполнять – посмотрим
- добавил он.