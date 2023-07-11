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«Потом будут и Сталинград, и взятие Берлина»: Российский военкор сравнил российскую армию с советской образца 1942 года

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«Потом будут и Сталинград, и взятие Берлина»: Российский военкор сравнил российскую армию с советской образца 1942 года

Российскую армию на сегодняшний день можно сравнить с советской армией 1942 года, которая только готовится одержать ряд больших побед. Об этом заявил российской военкор Александр Сладков в своем блоге.


По мнению военкора, сегодняшняя российская армия подобна советской начала 1942 года, уже потерпевшей ряд поражений, но и добившейся некоторых побед. Сейчас она находится на этапе преобразования и перевооружения, превращаясь в действительно реальную силу. Впереди у нас еще много побед, мы обязательно додавим врага, история повторяется.

Армия приобретает тот вид, в котором она находилась в 1942 году, уже познав и горечь поражений, и сладость побед, мы уже примерно можем сравнить с началом 42-го года, когда разгром фашистов под Москвой, этот период. Потом будут и Сталинград, и Курское сражение, и взятие Берлина. История повторяется

- отметил военкор.

По словам Сладкова, российская армия все равно победит, несмотря на поддержку Украины коллективным Западом во главе с США. Также он обратил внимание на подготовку резервов Минобороны подчеркнув, что там действительно серьезные силы, которые в бой еще не вводились.

Всё то вооружение, которое поставляет Запад, оно не играет против нас. Потому что у нас тоже есть. Посмотрим. Сегодня мы уже должны обратить внимание на активную подготовку наших резервов. Очень серьёзная работа идёт. Что дальше этот резерв будет делать, что выполнять – посмотрим

- добавил он.
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26 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:20
    -10
    «Потом будут и Сталинград, и взятие Берлина»: Российский военкор сравнил российскую армию с советской образца 1942 года


    Сейчас как 1943 год.Бахмут аналог Сталинграда уже был.Сейчас идёт контрнаступ,который вполне себе тянет на Курскую дугу.А к концу года окно возможностей для Украины закрывается.И переговоры 2024 года уже будут походить на Тегеран-1944.
    Окно возможностей для Украины достичь военного результата на фронте «более или менее закроется к концу этого года», заявил президент Чехии Петр Павел на саммите НАТО, передает The New York Times.

    Он связал это с предстоящими выборами в США и других странах, после чего поддержка Киева может снизиться.

    «Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров», — сказал Павел.

    Так же можно провести аналогии с Крымской войной 1853-1856 годов.
    Где место Турции заняла Украина.Место Франции заняли США. Великобритания продолжает играть роль той Великобритании по сути управлявшей тогда Турцией,а ныне управляет Украиной через Мi-6.Роль тогдашней Австрии исполняет нынешняя Турция.Италия исполняет роль Сардинского королевства.

    продолжалась борьба православных народов за освобождение от османского ига (см. восточный вопрос)[14][~ 1]. Эти факторы привели к появлению у русского императора Николая I в начале 1850-х годов мыслей по отделению балканских владений Османской империи, населённых православными народами[~ 2][~ 3], чему противились Великобритания и Австрия. Великобритания, кроме того, стремилась к вытеснению России с черноморского побережья Кавказа[~ 4], из Закавказья[~ 5] и Северной Америки. Император Франции Наполеон III, хотя и не разделял планов англичан по ослаблению России, считая их чрезмерными, поддержал войну с Россией как реванш за 1812 год и как средство укрепления личной власти.

    В ходе дипломатического конфликта с Францией по вопросу контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме[15] Россия, с целью оказать давление на Турцию, оккупировала Молдавию и Валахию, находившиеся под протекторатом России по условиям Адрианопольского мирного договора[16][~ 6]. Отказ русского императора Николая I вывести войска привёл 4 (16) октября 1853 года Турцию, а за ней Великобританию и Францию 15 (27) марта 1854 года к объявлению войны России.


    Борьба ДНР и ЛНР за свой язык и веру от насаждаемой западенщины.Что породило мысль об отделении ДНР и ЛНР от Украины,чему препятствовали Великобритания и отчасти Турция.Байден поддерживает антироссийский поход как средство укрепления своей власти и реванш за провалы в Афганистане, Ираке и Сирии.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:26
      +18
      Аналог зерновой сделки и экстракшена азовцев на турецкие курорты под гарантии Эрдогана сможете вспомнить в ВОВ?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:46
        -4
        Россия, с целью оказать давление на Турцию, оккупировала Молдавию и Валахию, находившиеся под протекторатом России по условиям Адрианопольского мирного договора[16][~ 6]. Отказ русского императора Николая I вывести войска привёл 4 (16) октября 1853 года Турцию, а за ней Великобританию и Францию 15 (27) марта 1854 года к объявлению войны России.


        С целью оказания давления на Украину в феврале 2022 года признание ДНР и ЛНР по условиям Минских соглашений находившихся под опекой России. Затем начинается СВО.Поставки оружия из США и Великобритании, что равносильно обьявлению войны.Попытка России навязать свои условия при помощи Стамбульских соглашений была сорвана Великобританией,Борисом Джонсоном в частности.

        Прелюдией к войне стал конфликт Николая I с Наполеоном III, пришедшим к власти во Франции после переворота 2 декабря 1851 года. Николай I считал нового французского императора нелегитимным, поскольку династия Бонапартов была исключена из французского престолонаследия Венским конгрессом. Чтобы продемонстрировать свою позицию, Николай I в поздравительной телеграмме обратился к Наполеону III «Monsieur mon ami» («дорогой друг»), вместо допустимого по протоколу «Monsieur mon frère» («дорогой брат»)[~ 17]. Подобная вольность была расценена как публичное оскорбление нового французского императора[30].


        В роли Наполеона 3 Байден.У нас ведь тоже поначалу Байдена не хотели признавать легитимным президентом США и на то были реальные основания например странный подсчёт голосов на выборах президента США.
        1. антивирус
          антивирус Сегодня, 18:50
          +1
          А стойка воротник кителей имели значение? Костюмеры и биатлонисты в розовых т99 рулят и сейчас.
          Жуков и мерецков по блеску блях продвигали лейтенантов на батальоны.или?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:35
      +6
      Цитата: Orange-Bigg
      .Роль тогдашней Австрии исполняет нынешняя Турция.Италия исполняет роль Сардинского королевства.

      У вас все по Пушкину: "Смешались в кучу, кони, люди !"
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 18:50
        +3
        У вас все по Пушкину: "Смешались в кучу, кони, люди !"
        Это не Пушкин. Это Лермонтов. А остальное верно.
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 18:52
        0
        И крокодилы с пингвинами. Настал черед чебурашка с апельсинами
    3. Умник
      Умник Сегодня, 18:36
      +4
      Сколько городов освободили в результате этого наступления?
    4. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:27
    +9
    Сладков не корректен в сравнении.И армия тогда другая и руководство,не чета нынешнему.Да и общественные отношения тогда были абсолютно другие.Подход,чисто замполитовский
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:35
      +9
      Как по мне, параллели с ВОВ изначально некорректны с точки зрения изучения этого конфликта. А с пропагандистской ещё и вредны.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:01
        +2
        Цитата: Тарелка
        Как по мне, параллели с ВОВ изначально некорректны с точки зрения изучения этого конфликта.

        Скорее надо уж параллели проводить с Первой Мировой...И первый рывок, и снарядный голод, и отступление...И даже марш музыкантов можно спараллелить с февралем 1917-го...Но ведь потом последовал еще и Октябрь, и Екатеринбургский подвал...
    2. Умник
      Умник Сегодня, 18:38
      +11
      Сладков обычный трепло. Раньше был лучше! Сейчас старый стал от кормушки далеко не отходит.
  3. Essex62
    Essex62 Сегодня, 18:28
    +10
    Красная Армия и Сталинский СССР это не то,что мы имеем сегодня. Притянутая за уши аналогия. Мавзолей 9мая расчехлите и мокрицу Солженицина уберите из школьной программы,может тогда чего и получится.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:39
      -2
      От литературных произведений в школьной программе и мавзолея зависит эффективность армии. Угу, ага... не от работы КБ, не от работы заводов, не от налаженности транспортного сообщения... Я понимаю, если бы Вы претензии к курсам физики и математики стали высказывать. Вот они реально влияют на это всё. Но тут ведь надо по существу говорить, а не просто "выкиньте это и добавьте это". Ну, раз уж так говорим, так я б вообще всю литературу порезал к едрени-фени. Частично в пользу естественных наук, частично в пользу истории.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:03
        0
        Цитата: Тарелка
        От литературных произведений в школьной программе и мавзолея зависит эффективность армии.

        Вообще-то, коллега Александр иносказательно имел ввиду, что не конкретно Мавзолей надо открыть, а социализм возвращать...
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:31
    +3
    Сладков конечно журналист опытный, но контракт с либеральными телеканалами, изображающими патриотическую повестку, не позволяет ему быть честным в своих заявлениях...
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:05
      +1
      Цитата: Владимир80
      Сладков конечно журналист опытный, но контракт с либеральными телеканалами, изображающими патриотическую повестку, не позволяет ему быть честным в своих заявлениях...

      Как бы так помягче сказать, не зря же журналистов называют второй самой древней профессией...Только она более дорогая.
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:34
    -1
    Нет, чтобы поразмышлять, когда будет ликвидирован плацдарм ВСУ у Антоновского моста (на который, между прочим, активно перебрасываются подкрепления), надо про Сталинград вспоминать.
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:36
    -4
    Происходящее больше походит на Руско -Финскую . Великий и могучий ввязался в войну с не пойми кем, завяз там по уши , с большим количеством жертв удалось добиться переговоров на которых хоть как-то удалось спасти лицо ., а потом благополучно подзабыть про эту заварушку .
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:54
      +1
      Цитата: Жан Батист
      Происходящее больше походит на Руско -Финскую .

      Всё походит, как раз на СВО.
  7. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:39
    0
    У человека может быть в голове хлебушек?
  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:42
    0
    Тодько в этот раз не стоит останавливаться на Берлине. Или США опять второй фронт откроют?
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:46
    +3
    "Военкор" - звучит гордо, а на самом деле балабол.
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 18:50
    +2
    . военкор сравнил российскую армию с советской образца 1942 года

    Неужели бы Сталин полтора года бандеровцев мурыжил без видимого результата? А в процессе были бы жесты доброй воли, перегруппировки, красные линии, сделки с врагом, наравные обмены и экстракшн?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:58
      +1
      Сталин победил в аналогичной войне Финляндию за 3 месяца до того как союзники по полной успели вписаться за нее.
  11. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 18:59
    +1
    Если мой эклер, тьфу склероз не изменяет: в42-ом году была полная ..опа для армии и страны. Т.е., по мнению сладкова мы сейчас в этом самом месте?И х.з., как всё выйдет?