На Украине уволен с занимаемой должности заместитель главы МИД Андрей Мельник, ранее получивший известность благодаря своим резким и откровенно оскорбительным высказываниям в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца и депутата Бундестага, критиковавшего поставки украинской армии кассетных боеприпасов из США.До назначения на должность замминистра иностранных дел Мельник был украинским послом в Германии, откуда был переведен с повышением после того, как немецкие власти выразили недовольство вследствие прямых оскорблений в адрес Шольца.Когда в прошлом году канцлер ФРГ отказался посетить Киев, куда не пригласили президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник публично назвал его "обиженной ливерной колбасой".После этого инцидента власти ФРГ дали понять киевскому режиму, что фигура Мельника на посту посла Украины является крайне нежелательной, и Киев согласился заменить своего посла в Берлине.Уже на посту замминистра иностранных дел Мельник так и не смог избавиться от своей привычки оскорблять немецких политиков. В своем аккаунте в одной из западных соцсетей он посоветовал депутату парламента ФРГ, выступившему с критикой относительно заявленным руководством США планов поставлять украинской армии кассетные боеприпасы, "идти к черту".Мельник является типичным украинским политиком, совершенно искренне убежденным, что весь мир якобы обязан поддерживать Киев, не считаясь ни с чем и бросая в горнило войны с Россией все имеющиеся ресурсы.