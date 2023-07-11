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На Украине уволили с должности замглавы МИД Мельника, известного своими оскорблениями в адрес канцлера ФРГ

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На Украине уволили с должности замглавы МИД Мельника, известного своими оскорблениями в адрес канцлера ФРГ

На Украине уволен с занимаемой должности заместитель главы МИД Андрей Мельник, ранее получивший известность благодаря своим резким и откровенно оскорбительным высказываниям в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца и депутата Бундестага, критиковавшего поставки украинской армии кассетных боеприпасов из США.


До назначения на должность замминистра иностранных дел Мельник был украинским послом в Германии, откуда был переведен с повышением после того, как немецкие власти выразили недовольство вследствие прямых оскорблений в адрес Шольца.

Когда в прошлом году канцлер ФРГ отказался посетить Киев, куда не пригласили президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник публично назвал его "обиженной ливерной колбасой".

После этого инцидента власти ФРГ дали понять киевскому режиму, что фигура Мельника на посту посла Украины является крайне нежелательной, и Киев согласился заменить своего посла в Берлине.

Уже на посту замминистра иностранных дел Мельник так и не смог избавиться от своей привычки оскорблять немецких политиков. В своем аккаунте в одной из западных соцсетей он посоветовал депутату парламента ФРГ, выступившему с критикой относительно заявленным руководством США планов поставлять украинской армии кассетные боеприпасы, "идти к черту".

Мельник является типичным украинским политиком, совершенно искренне убежденным, что весь мир якобы обязан поддерживать Киев, не считаясь ни с чем и бросая в горнило войны с Россией все имеющиеся ресурсы.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:40
    0
    Даже не знаю..Наверное сказал нв очень непечатное..Послать к черту?Да ладно,это он наоборот уважил...Хотя там за подобное наоборот-награда и повышение
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:55
      +1
      По мнению Зеленскоо, не приглашённого на саммит НАТО 11 - 12 июля в Вильнюсе, пока Запад не готов не только делать Укрорейх членом НАТО, но и даже приглашать Укрорейх на саммит НАТО в Вильнюсе!
      Что очень неприятно осознавать Зеленскому и его окружению.

      А может быть это просто начало слива Западом в Украине уже и ОДИОЗНОГО в глазах мировой общественности самого Зеленского и его ОДИОЗНОГО окружения? - задаются вопросом некоторые политологи.

      Ибо даже в Нью Йорке повесили рекламный баннер:
      "NO ZELENSKY
      NO WAR"

      ПЕРЕВОД
      Нет Зеленского - нет войны!

      Нет Зеленского, Нет войны! - Нью Йорк
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:59
        0
        Цитата: Татьяна
        Ибо даже в Нью Йорке повесили рекламный баннер:
        "NO ZELENSKJ
        NO WAR"

        Политические обозреватели информационного издания NDP рассказали что польские футбольные фанаты занимаются сбором средств для помощи бойцам Вооружённых Сил Российской Федерации.

        «Несмотря на всю гигантскую западную пропагандистскую машину, обрушившуюся на европейцев и правительство русофобов, польские футбольные болельщики поддерживают российских военных в борьбе с украинским нацизмом», — говорится в статье, опубликованной на странице издания NDP в Telegram.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:40
    +2
    Не понял, он что не пошёл,посёл в Бразилии?Агреман не приняли!
  3. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 18:41
    +2
    АХХАХАХ..
    До.изделся laughing laughing
    Сделаю сальто))
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:45
    +4
    Мельник- лицо,ум и честь современного украинства! Лицо укро-быдлоты! Немедленно восстановить в должности!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Немедленно восстановить в должности!

      Германия обиделась и заявила об урезании помощи киевскому режиму.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 18:45
    +2
    "В Бразилии "много диких обезьян" они его за своего примут",так сказал один известный еврей в известном междусобойчике на российском тв канале....это о назначении его послом в Бразилию...а вдруг ещё и карнавал бразильянам испортит!!
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:45
    +2
    Наглость - второе счастье.
    Если немцы на 600 млн евро поставят вооружений, то этот крендель выполнил свою рвботу.
    Еще и 10% получит.
    Можно 30 шт зам мида назначать-выгонять, каждый полгода
  7. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 18:55
    0
    ну все бывшие на фронт попадают(но это не точно, Луценко видимо провинился) теперь под Артемовск ?