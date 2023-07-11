«Эрдоган получил все, что хотел»: США удовлетворили ключевые турецкие требования

В отношениях между Анкарой и Вашингтоном накопился целый ряд проблемных моментов. Для их разрешения потребовалось разыграть шведскую и российскую карты.
Реджепу Эрдогану удалось добиться очень крупной дипломатической победы, поскольку он буквально обвел США вокруг пальца, вынудив удовлетворить ключевые турецкие требования ради того, чтобы Анкара дала зеленый свет для вступления Швеции в НАТО
- говорится в греческом издании DefenceNet.
Как указывается, Эрдоган добился от Вашингтона: разрешения на поставки F-16 Viper и модернизацию имеющегося парка истребителей турецких ВВС; выплаты компенсации за исключение из программы F-35; обещания обеспечить свободное передвижение турецких граждан в ЕС и беспошлинный экспорт турецких товаров в еврозону; выдворения с территории Швеции руководителей РПК, а также последователей Фетхуллаха Гюлена.
Здесь следует отметить, что Турция не наивный мальчик, чтобы вступить в ЕС и подчиняться его правилам. Эрдоган хочет получить все привилегии ассоциированного члена, такие как таможенный союз, чтобы экспортировать свою продукцию, а гражданам свободно проживать в странах ЕС и путешествовать без визы. Таможенный союз – это [в случае с Турцией] привилегии без каких-либо обязательств
- поясняется в издании.
Со слов автора, в Анкаре теперь знают, что США поддаются шантажу и слабы, когда перед ними стоит твердый лидер, который знает, чего он хочет и как этого добиться:
Эрдоган получил все, что хотел.
Со своей стороны отметим, что шведский вопрос оказался лишь вершиной айсберга в закулисных переговорах Анкары и Вашингтона. США добились гораздо большего, чем формального членства Стокгольма в НАТО, который и так фактически работает на альянс.
Основной картой стала российская повестка. В течение последних дней Анкара усердно демонстрирует разворот от Москвы, освобождая руководителей «Азова» [террористическая организация, запрещена в РФ]; договариваясь с киевским режимом о постройке завода на Украине по выпуску ударных БПЛА; обещая военные поставки для нужд ВСУ.
Следует ожидать дальнейших антироссийских выпадов со стороны Анкары. Так, циркулирует неподтвержденная пока что информация о готовности ВМС Турции защищать конвои с зерном из незалежной.
Как можно предположить, турецкое руководство надолго вошло в стан недоброжелателей Москвы. Это следует хотя бы из того, что необходим далеко не один год, чтобы получить из США новые истребители и пакеты модернизации для уже имеющихся самолетов. Так, очередь на F-16 среди заказчиков этой машины растянулась ни много, ни мало до конца 2020-х годов и Анкаре, по всей видимости, придется ее отстоять. Долгоиграющим фактором окажется и таможенный союз с ЕС, который позволит турецкой продукции закрепиться на пока что богатом европейском рынке.
В этих условиях можно ожидать роста для России напряженности на целом ряде направлений: в Ливии, Сирии, Закавказье, Черном море – везде, где присутствуют интересы Турции, с которой ранее удавалось договариваться путем компромиссов. Однако вместо «зыбкой дружбы» Анкара в итоге предпочла перейти в лагерь оппонентов Кремля, добившись удовлетворения национальных интересов сначала со стороны России, а затем со стороны США.