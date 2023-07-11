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«Гораздо эффективнее американских»: Шойгу не исключил применение кассетных боеприпасов против ВСУ

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«Гораздо эффективнее американских»: Шойгу не исключил применение кассетных боеприпасов против ВСУ

Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации на Украине, хотя и не присоединилась к конвенции по запрещению таких видов вооружения. Однако, в случае, если США поставят украинской армии артиллерийские снаряды кассетного типа, ВС России будут вынуждены применить в ответ аналогичные боеприпасы. Об этом заявил Сергей Шойгу.


Глава военного ведомства отметил, что ни США, ни Россия, ни Украина не присоединились к конвенции по запрещению кассетных боеприпасов, но российская армия в ходе СВО воздерживалась и до сих пор воздерживается от их применения, поскольку они несут большую опасность, в первую очередь, для гражданского населения.

В то же время, если США поставят кассетные боеприпасы Украине, Россия будет вынуждена использовать аналогичные боеприпасы против ВСУ. По словам министра, у России имеются кассетные бомбы, "что называется, на все случаи жизни" и они гораздо эффективнее американских.

Напомним, что США анонсировали поставку Киеву кассетных боеприпасов якобы из-за того, что испытывают дефицит обычных 155-мм снарядов. Мол, это временная мера, пускай постреляют по русским кассетными снарядами, а как появятся обычные, так сразу все и прекратиться.

На Украине данное заявление встретили радостно, по словам различных "экспертов", украинская армия теперь сможет наносить поражение российской в четыре раза сильнее. Между тем, кто-то из аналитиков обратил внимание, что Россия также не участвует в конвенции и она ничем не ограничена в применении кассетных снарядов. Кроме того, российской армии, в отличие от ВСУ, нет нужды выпрашивать поставки таких боеприпасов у других стран, арсеналы полны. Так что радость Киева преждевременна.
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5 комментариев
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  1. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 19:03
    +1
    Бурычём можно но касетами нельзя что то новое. Я думал там уже давно касетами всё засыпали.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:06
    0
    На опережение работают наши?
    Опыт 41г не знают.что знают? На что смелости хватит?
    "мировое общественое мнение" слушаем еще?
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:07
    0
    Да вроде как и ̶в̶а̶к̶у̶у̶м̶н̶ы̶е̶ ̶б̶о̶м̶б̶ы̶ БОВ (ОДБ, ТБС) у нас должны быть...
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:08
    0
    Лучше пару кассетных боеприпасов сразу в Вашингтон отправить,надёжный способ остановить любые поставки.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:08
    0
    так сразу все и прекратитЬся.

    Увольте безграмотного редактора. Он жертва ЕГЭ.
    Не знает, что такое "спряжение".
    Зато умеет писать, "текст слишком короткий" hi