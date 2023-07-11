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Министр обороны Украины подписал с главами военных ведомств 11 стран меморандум по подготовке летчиков для истребителей F-16

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Министр обороны Украины подписал с главами военных ведомств 11 стран меморандум по подготовке летчиков для истребителей F-16

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16 американского производства. Об этом сообщает украинская пресса.


Ряд западных государств собрался участвовать в обучении украинских военных летчиков. Собственно, это было известно гораздо раньше, но до сих пор официального документа, предусматривающего создание «истребительной коалиции», не существовало. Теперь соглашение между руководителями военных ведомств западных стран составлено в письменной форме и подписано министрами обороны.

В коалицию по подготовке украинских военных летчиков вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Канала, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Все перечисленные страны обязуются создавать условия для подготовки украинских военных летчиков и обучать технический персонал для обслуживания истребителей американского производства.

В Министерстве обороны Дании сообщили, что западная коалиция начнет обучение украинских летчиков на самолетах американского производства уже в конце этого лета. Осуществлять обучение будут инструкторы из перечисленных государств, не исключено, что подключатся и американские специалисты.

Вместе с тем, пока остается открытым вопрос, когда именно Украина получит американские истребители, и получит ли их вообще, особенно если контрнаступление ВСУ не продемонстрирует достижений, которые могли бы быть Западом оценены как «успех» киевского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Paul Gorman
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:27
    0
    Между меморандумом и договором огромная пропасть в выполнении задуманного.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 19:36
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Между меморандумом и договором огромная пропасть в выполнении задуманного.
      Надежда — наш компас земной.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 20:52
        +1
        Бельгия, Великобритания, Дания, Канала, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша.....

        Японии нет в списках. У них подготовленные камикадзе получались.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:37
      -3
      Между меморандумом и договором огромная пропасть

      Вы абсолютно правы, меморандум это про намерение что-то сделать, там нет обязательств, которые должны строго выполняться. Прочитал официальный текст 5 статьи Устава НАТО, так там тоже что-то из такой же оперы, хочу, помогу своей армией, а хочу, выражу свою озабоченность. Несчастные младонатовцы.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 19:45
        +3
        Это же не Россия чтобы озабоченности выражать. Натовцы чего обещают поставить то и поставляют.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:05
    -3
    Сколько они им могут дать самолетов? А сколько у них есть пилотов для Ф-16?
    Это опять не военное решение, а какая-то безмозглая политика. Ничего эти самолеты на поле боя не изменят! Сейчас главный вопрос, насколько хохлу хватит сил для наступления и чем в итоге мы ответим, когда они сожгут свои резервы. Пока мы Белогоровку который месяц взять не можем...
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:07
    -1
    Я не понимаю ,враг свободно разьезжает где хочет,другие спонсоры свободно гуляют по Киеву,зато в Подмосковье прилетает уже регулярно,от Шебекино скоро останутся руины.Кто закроет этот бардак с параллельными реальностями?
  4. Roust
    Roust Сегодня, 20:29
    -1
    После обучения обязательно ношение повязки лётчика - камикадзе на лбу. Банзай!
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:15
    0
    Меморандм, это дипломатический документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос. От латинского "Memorandum", что значит, памятная записка.
    Даа, видать ничего другого, по теме F-16, выдавить из себя эти представители "цивилизованной части человечества", не смогли.