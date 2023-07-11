Израиль и США начали совместные учения с имитацией удара по Ирану

В воскресенье ВВС Израиля и США начали совместные учения Juniper Oak. Это последний комплекс упражнений из серии маневров, направленных на подготовку Сил обороны Израиля к потенциальному удару по Ирану.Как сообщается в издании Times of Israel, израильские ВВС в ходе учебной имитации практикуют нанесение авиаударов по «стратегическим целям в глубине», что «является очевидной ссылкой на подготовку к атаке на иранские ядерные объекты».По данным ЦАХАЛа, учения охватывают несколько сценариев, таких как нанесение ударов по стратегическим целям, достижение превосходства в воздухе и киберзащита от различных угроз. В заявлении АОИ не упоминается Иран напрямую, но говорится о подготовке к конфликту «на расстоянии»: это часто используемая фраза для обозначения вооруженной борьбы с Тегераном.В маневрах принимает участие топливозаправщик KC-46. Издание Jerusalem Post объясняет, что дозаправка в воздухе не является необходимой для поражения объектов в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане или Сирии, но потребуется в случае нападения на Иран. Всего Израиль должен получить от США четыре самолета KC-46 в 2025 году.В прошлых учениях США и Израиля приняли участие более 140 самолетов, 12 боевых кораблей и артсистемы обеих стран.