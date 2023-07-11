Военное обозрение
Войти Регистрация

Израиль и США начали совместные учения с имитацией удара по Ирану

5
Израиль и США начали совместные учения с имитацией удара по Ирану

В воскресенье ВВС Израиля и США начали совместные учения Juniper Oak. Это последний комплекс упражнений из серии маневров, направленных на подготовку Сил обороны Израиля к потенциальному удару по Ирану.


Как сообщается в издании Times of Israel, израильские ВВС в ходе учебной имитации практикуют нанесение авиаударов по «стратегическим целям в глубине», что «является очевидной ссылкой на подготовку к атаке на иранские ядерные объекты».

По данным ЦАХАЛа, учения охватывают несколько сценариев, таких как нанесение ударов по стратегическим целям, достижение превосходства в воздухе и киберзащита от различных угроз. В заявлении АОИ не упоминается Иран напрямую, но говорится о подготовке к конфликту «на расстоянии»: это часто используемая фраза для обозначения вооруженной борьбы с Тегераном.

В маневрах принимает участие топливозаправщик KC-46. Издание Jerusalem Post объясняет, что дозаправка в воздухе не является необходимой для поражения объектов в Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане или Сирии, но потребуется в случае нападения на Иран. Всего Израиль должен получить от США четыре самолета KC-46 в 2025 году.

В прошлых учениях США и Израиля приняли участие более 140 самолетов, 12 боевых кораблей и артсистемы обеих стран.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:27
    -1
    Was ist das denn für ein Sammelsurium von unzusammenhängenden
    Sätzen...?!? War die "Schreib-Ki" besoffen...?!?

    Ich fasse mal zusammen:

    Die USA und ihre nahöstliches Metastase Israel, inszenieren schon
    wieder provokative Militär-Übungen, die ausschließlich gegen
    den Iran und seine möglichen Verbündeten gerichtet sind...!?

    Krieg gegen Russland und eine ebenfalls auf eine Konflikt mit China
    hinauslaufende Politik von Mord- und Totschlag reichen den Wichsern
    aus den USA wohl noch nicht...?!?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:07
      0
      А Иран там не планирует учений?
      С соответствующей имитацией ударов по стратегическим целям.
      Такие учения нужны, выявляют "узкие места" во взаимодействии различных подразделений.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:10
      0
      . Что это за мешанина из не связанных между собой
      предложения...?!? Пишущий был пьян...?!?

      резюмирую:

      США и их ближневосточный метастаз, Израиль, уже инсценируют
      опять провокационные военные учения исключительно против
      направленный против Ирана и его возможных союзников...!?

      Война против России, а также конфликт с Китаем
      результирующая политика убийств и непредумышленных убийств достаточна для придурков
      из США наверное еще нет...?!?


      Die Website enthält Bürger Israels. Mal sehen, wie sie ihr Verhalten erklären. Allerdings erklären sie dies immer damit, dass Iran die Hisbollah unterstütze.

      На сайте присутствуют граждане Израиля. Посмотрим чем они обьяснят своё поведение. Впрочем, они всегда обьясняют это тем, что Иран поддерживает хизбаллу
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 21:20
        0
        Цитата: igorbrsv
        они всегда обьясняют это тем, что Иран поддерживает хизбаллу

        Брехня.
        Оснавная причина вражды в том, что Иран объявил истребление Израиля своей официальной внешнеполитической целью и разрабатывает ЯО.
        Вы предлагаете Израилю смиренно сидеть и ждать нападения?

        Пы.Сы. Иран не "поддерживает" Хизбаллу, он ей управляет.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 21:16
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Metastase Israel

      Слишком громкие слова от жителя главных шестерок США. laughing
      Или вас так горящие Леопарды напугали, что вы выслуживаться кинулись? laughing