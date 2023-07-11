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НАТО потребовала от России «немедленно» прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику

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НАТО потребовала от России «немедленно» прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику

Россия должна немедленно прекратить проведение специальной военной операции, выведя с территории Украины все войска и технику. Такое заявление сделали страны НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.


В литовской столице первый день саммита НАТО завершился совместным коммюнике, в котором альянс потребовал от России "немедленно" прекратить СВО и вывести все войска с украинской территории. Кроме того, всю вину за войну на Украине Запад возложил на Россию, которая, согласно документу, подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность, причем серьезно.

В общем-то, весь документ заполнен обвинениями в адрес России, она "нарастила военное присутствие" на Балтике, в Черном и Средиземном морях, а в Арктике так вообще имеет значительный военный потенциал. Ведет "незаконную" войну на Украине, подрывая мировую безопасность, разместила ядерное оружие в Белоруссии, тем самым угрожая альянсу. Особенно Прибалтика теперь за свою безопасность опасается.

Также на Россию возложили ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС, но, так как доказательств этого у Запада нет, прямо обвинить побоялись. Причем даже в НАТО понимают, что это лицемерное заявление принято только для того, чтобы прикрыть истинного виновника - Украину.

Из другого можно отметить призыв к другим странам не поддерживать "российскую агрессию", а также осуждение Белоруссии и Ирана за "поддержку России". Китай призвали осудить спецоперацию и воздержаться от поддержки России.

Ну, и в самом конце НАТО уверяет, что не является врагом России, никакой угрозы для ее безопасности не несет и вообще это самая мирная организация на Земле. А вот Россия в отношении альянса ведет "враждебную политику", поэтому страны блока не могут называть ее своим партнером, хотя желают и дальше поддерживать с ней отношения.
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31 комментарий
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:20
    +6
    Вы кто такие? Я вас не звал... идите .... (с) Мем с попом. Надеюсь в исполнении Пескова good
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:25
      0
      Лучше бы подействовало в исполнении наших комерсантов всех уровней достатка
      1. frruc
        frruc Сегодня, 20:41
        0
        ......... хотя желают и дальше поддерживать с ней отношения.

        Пусть эти "партнеры" свои пожелания оставят при себе и убираются вон от наших границ пока не наступил им пепец.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 21:01
          0
          Сколько же на фото к статье наглых, циничных и продажных хозяевам "американских долларов" - т.е. банкирам ФРС США - проамериканских марионеточных высокопоставленных политиков в странах НАТО и Европы!
          И весь этот полезный для США идиотизм со стороны стран НАТО демонстрируется ими в конечном счёте ради холопского сохранения АБСОЛЮТНОГО ГОСПОДСТВА в мире сионо-нацистов во главе банкиров-ростовщиков ФРС США и их американских транснатлантических компаний!

          Напомню, что на самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
          Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
          1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
          2. Парижский банк Lazard Brothers
          3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
          4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
          5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Лва Троцкого )
          6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
          7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
          8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

          А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
          1. Ротшильды
          2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
          3. Израэль Сифф
          4. Компания Кун Леб
          5. Компания Варбург
          6. Леман Бразерс
          7. Голдман Сакс
          8. Семейства Рокфеллеров и Морганов
      2. Комментарий был удален.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 20:34
      +2
      Цитата: Enceladus
      и вообще это самая мирная организация на Земле.

      Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией, вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет- «Фейл-саммит, когда членство не стоит». laughing
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:47
        0
        Россия, согласно документу, подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность, причем серьезно.

        Чёт слабоват подрыв был winked не видно разлета фрагментов евроатлантической и глобальной безопасности request
  2. wanna
    wanna Сегодня, 20:21
    +1
    Ядерное сдерживание, которое является для России наименее затратным и наиболее эффективным способом.
  3. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:22
    +13
    Москва сама виновата в том, что всякие шавки позволяют себе лаять, а при случае - и укусить. Уважают сильных. Если продолжать "осмотрительность и осторожность", будет только хуже.
  4. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 20:23
    +3
    Требуют))Смешно,а не то,что?Для вида
  5. arnulla
    arnulla Сегодня, 20:26
    +6
    Пускай обращаются в лигу сексуальных реформ )
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:30
    +3
    А что.будет, если мы не хотим выводить свои войска с своей территории на Украине- прочертите коричневую линию?Идиоты.Но хотя бы дали повод посмеяться.Интересно соправодим ли мы самолёт судного дня США из Вильнюса или он будет так краситься домой ,что нам без вариантов.Над Финским заливом в Финляндию а потом налево или Южный маршрут на Польшу.Надеюсь спецы завтра выложат маршруты.Поприкалываемся. drinks
  7. Normann
    Normann Сегодня, 20:32
    +1
    А базы мы размещаем вокруг штатов, Украину оружием накачиваем тоже мы, ядерное оружие размещаем по всему миру опять мы, кошмар какой, как мы еще не самоликвидировались оставив все ресурсы, включая территорию, США? Лицемеры...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:03
      0
      Наверно они считают Посейдон Российской ВМБ у границ США?
  8. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 20:33
    +3
    Лаврову и Маше надо учиться у этих олухов,как вешать лапшу на уши лекторату и иметь с этого гешефт,правда ни кому не нужна,ибо с ней не заработаешь бабла.Самое интересное,что всё это фуфло безнаказанно и с улыбкой на рожах...
  9. lambert
    lambert Сегодня, 20:33
    +2
    А Кемскую волость тоже отдать?

    Короткийф текст. Как будто не знают высказываний древних греков.
  10. Федька
    Федька Сегодня, 20:34
    +3
    Ага, выведем, ждите. Совсем уже оборзели от безнаказанности.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:53
      0
      Цитата: Федька
      Ага, выведем, ждите. Совсем уже оборзели от безнаказанности.

      Ну Вы что не понимаете их западного желаемого процесса: winked вывести-ввести, вывести-ввести...
  11. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 20:34
    -2
    уже не удивлюсь если Путин сделает жест доброй воли
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:04
      0
      И нажмёт большой красный кнопка,со словами и хрен с этой Америкой?
  12. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 20:39
    -1

    ..........................................................
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:39
    -1
    Путины надо взорвать ядерную бомбу как это сделал Никита Хрущев. Чтобы вышибло в европе окна. Тогда тоже росло напряжение. Надо бахнуть чтобы остыли головы.


    Пора ракеты на Кубу перемещать.




  14. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:50
    0
    Лучше бы они потребовали скажем колесо от троллейбуса.. Шансов на исполнение требований было бы гораздо больше.
  15. Sith
    Sith Сегодня, 20:53
    0
    Старая песня
    Вы не демократы ... подите вон!(с)
  16. Федька
    Федька Сегодня, 20:54
    0
    Ну, и в самом конце НАТО уверяет, что не является врагом России, никакой угрозы для ее безопасности не несет и вообще это самая мирная организация на Земле. А вот Россия в отношении альянса ведет "враждебную политику", поэтому страны блока не могут называть ее своим партнером, хотя желают и дальше поддерживать с ней отношения. ( мирная организация) где НАТО своими шестерками везде хаос. Это вы пичкали оружием Украину, натравили на Россию. Это вы устроили майдан на украине.
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:58
    0
    Ага. Когда начать выводить войска?
  18. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:02
    0
    .прекратить проведение специальной военной операции, выведя с территории Украины все войска и технику. ..
    ...ну дык этим т занимается РФ...деиелетаризирует....они чё там по афганской "дорожке" понюхамши, или по коксу с колумбии.ю...во клоуны
  19. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:04
    0
    все идёт по плану... Гарик Харламов Никакой опастности нет
  20. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:07
    0
    А что еще можно на то сказать Крым НАШ, Донбасс наш. Это вы выведите свои войска
    В Крыму были проведены выборы и там проживает всего 15% украинцев.
    А на Донбассе все говорят по русски а их насильно заставляют говорить на украинском.
    Когда произошел майдан он шел по пути укранизации общества, всех поголовно заставить говорить на украинском школы вузы,
    Никто бы не лез в украину, если бы они сами не привели страну к гражданской войне. А они ее привели. Там много кто воююет из местных. И никто из местных на ютубе еще не говорил что они против России
    Россия 8 лет не лезла на Донбасс, взяв только крым полуостров. А донбасс 8 лет воевал и их хотели уничтожить
    У нато никаких интересов чтобы как то подумать о народе который там проживает. То что Зеленский репрессии устроит. Никто не выйдет с Донбасса
    Я бы на счет местных видео записал вот НАТО, что они людей за людей не считают. У них люди если смотреть по ВСУ расходный материал. Они отправляют на убой людей
    Укронацистов на Донбассе никто не ждет.
    Есть голосование людей можно доказать что выборы были правильные. Как мы может просто взять и отдать людей в рабство?
    В реальной жизни вопрос кто решает суд*? Так вот были референдумы.
    Украина это бывшая республика СССР, великой страны. Это было единое государство. И то что там делили делили неправильно, голосования не было кто куда хотел
    Я на 100% уверен что просто люди бы хотели жить вместе. Потому что они ничего не получают назначив своих президентов. Путина не снят, но Путин снимает всех начальников
    Если Путин не меняется то много кто и где меняется. И многие остаются ради стабильности в обществе, смысла глав менять часто нет
    Кого вы бы не поставили ничего в этой стране не изменится она будет идти как большой слон куда захочет
    Мы жили и при коммунизме и при капитализме, но вот сами люди в обществе не меняются.
    Те кто пробился в бизнесе они и останутся, ничего не изменится. Выборы ничего не решат в этой стране. Вот когда люди начнут сами менять тогда да стоит провести выбора.
    Ничего не изменится. Ваши соседи не изменятся.
    Те кто хочет уехать вы посмотрите что запад продажный там вообще с людьми не считаются.
    Какая она там свобода на западе, если они лишены всех прав
    Те кто выбирают капитализм это дураки. Западное общество оно ненормальное с их геями и излишней свободой. Если ты хочешь чтобы общество нормально жило нужны жесткие меры относительно ненормальных
    На западе все трясуться за свои капиталы. Вы посмотрите на США, там же все в долях, тиам не найдешь владельцев бизнеса. Америка это клановая система, коза ностра, они только ради денег там живут. Эти воны ради денег, чтобы их корпарации процветали на смерти людей. Войны идут от денег, пример 90-е
  21. Горий
    Горий Сегодня, 21:11
    0
    Собака лает а караван идет ..как-то так
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:16
    0
    НАТО потребовала от России «немедленно» прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
    . Ой, ой, как страшно!!! Аж жуть!
    А нам все равно, а нам все равно
    Пусть боимся мы волка и сову
    Дело есть у нас — в самый жуткий час
    Мы волшебную косим трын-траву...
  23. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 21:21
    0
    Погодите, сейчас, шнурки поглажу...