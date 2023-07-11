НАТО потребовала от России «немедленно» прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику

Россия должна немедленно прекратить проведение специальной военной операции, выведя с территории Украины все войска и технику. Такое заявление сделали страны НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.
В литовской столице первый день саммита НАТО завершился совместным коммюнике, в котором альянс потребовал от России "немедленно" прекратить СВО и вывести все войска с украинской территории. Кроме того, всю вину за войну на Украине Запад возложил на Россию, которая, согласно документу, подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность, причем серьезно.
В общем-то, весь документ заполнен обвинениями в адрес России, она "нарастила военное присутствие" на Балтике, в Черном и Средиземном морях, а в Арктике так вообще имеет значительный военный потенциал. Ведет "незаконную" войну на Украине, подрывая мировую безопасность, разместила ядерное оружие в Белоруссии, тем самым угрожая альянсу. Особенно Прибалтика теперь за свою безопасность опасается.
Также на Россию возложили ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС, но, так как доказательств этого у Запада нет, прямо обвинить побоялись. Причем даже в НАТО понимают, что это лицемерное заявление принято только для того, чтобы прикрыть истинного виновника - Украину.
Из другого можно отметить призыв к другим странам не поддерживать "российскую агрессию", а также осуждение Белоруссии и Ирана за "поддержку России". Китай призвали осудить спецоперацию и воздержаться от поддержки России.
Ну, и в самом конце НАТО уверяет, что не является врагом России, никакой угрозы для ее безопасности не несет и вообще это самая мирная организация на Земле. А вот Россия в отношении альянса ведет "враждебную политику", поэтому страны блока не могут называть ее своим партнером, хотя желают и дальше поддерживать с ней отношения.