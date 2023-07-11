Украинские военные объекты в Константиновке сегодня становятся целями для ударов ВС РФ в течение практически всего дня. Напомним, что именно из района Константиновки и Часова Яра украинские резервы бросаются командованием ВСУ в направлении флангов под Артёмовском. Наиболее частые попытки атаковать идут в направлении Клещеевки.Для снижения рисков прорыва ВСУ на флангах российские войска нанесли серию ударов по противнику на объектах в упомянутой Константиновке.Пока делегация Украины во главе с Зеленским находится в Вильнюсе на саммите, на котором, как признаёт сам украинская сторона, ей ничего серьёзного в плане вступления в альянс «не светит», украинские военные продолжают гибнуть в бессмысленных атаках. Причём это не фигура речи и не оценки исключительно российских военкоров. Дело в том, что в некомпетентности своих военачальников и безразличии высшее политическое руководство обвиняют уже и сами украинские военные.Так, сегодня стало известно о рапорте, написанном главным сержантом (одно из средних сержантских званий – один из аналогов российского звания «старшина») 47-й бригады ВСУ Валерием Маркусом. Маркус в рапорте пишет о том, что он категорически не согласен с тем, как идет процесс развития и задействования сил и средств бригады. Маркус, публикуя рапорт в том числе в социальных сетях, также пишет, что у него нет возможности повлиять на эти процессы, потому он просит понизить его в звании до обычного сержанта, «чтобы быть ближе с солдатами на поле боя». Замкомбрига И.Шаламагу главный сержант 47-й бригады ВСУ назвал «аморальным дегенератом».Напомним, что 47-я бригада ВСУ понесла самые крупные потери в ходе украинского контрнаступления на Запорожском направлении.