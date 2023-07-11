Военное обозрение
Войти Регистрация

Борис Писториус подтвердил отказ Германии поставлять крылатые ракеты Украине

3
Борис Писториус подтвердил отказ Германии поставлять крылатые ракеты Украине

Германия не будет присоединяться к Франции и Британии в поставках крылатых ракет большой дальности Украине, Берлин по-прежнему придерживается своей позиции. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.


Германия снова отказала Украине в поставках крылатых ракет, Писториус подтвердил позицию немецкого правительства в этом вопросе. По его словам, Берлин не будет присоединяться к Парижу и Лондону, но и осуждать их за поставки ракет Киеву он тоже не будет. Также немецкий министр призвал не критиковать Германию за отказ, поскольку на сегодняшний день она занимает второе место среди стран Запада по объемам военной помощи Украине. По его словам, если бы не Германия, то у Украины ПВО "вообще бы не было".

Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию

- добавил глава Минобороны Германии.

Ранее Киев запросил у Германии поставку крылатых ракет воздушного базирования Taurus с дальностью поражения до 500 км. Как заявил Зеленский в ходе встречи с Олафом Шольцем в мае, Киев хотел бы их "срочно получить", но встретил отказ.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения примерно 300 км. Под носители ракет Киев с помощью западных партнеров приспособил фронтовые бомбардировщики Су-24. Кроме того, сегодня о передаче Украине крылатых ракет заявил французский президент Эммануэль Макрон, решивший поддержать "наступление ВСУ".

По последним данным, Франция планирует передать, или уже передала Украине 50 ракет SCALP-EG, являющихся аналогом британских Storm Shadow. Французская ракета SCALP-EG и британская Storm Shadow фактически являются одной и той же ракетой, выпускаемой для различных заказчиков.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:13
    0
    Борис Писториус подтвердил отказ Германии поставлять крылатые ракеты Украине


    Боятся ,что Taurus так же увезут на изучение в Россию,как уже увезли Storm Shadow?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:14
    0
    Борис Писториус подтвердил отказ Германии поставлять крылатые ракеты Украине
    . А этому что, волшебного пенделя не досталось???
    ХА, дождётся и он, за дядей Джо не заржавеет.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:15
    0
    Писториус озаботился будущей судьбой Германии отказав в ракетах ,но анонсировал помощь Украине на 600млн евро.Я не стратег,но по моему остров Рюген у Германии лишний,так для, контроля будущих договорённостей о европейской безопасности.