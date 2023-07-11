Борис Писториус подтвердил отказ Германии поставлять крылатые ракеты Украине

Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию

Германия не будет присоединяться к Франции и Британии в поставках крылатых ракет большой дальности Украине, Берлин по-прежнему придерживается своей позиции. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.Германия снова отказала Украине в поставках крылатых ракет, Писториус подтвердил позицию немецкого правительства в этом вопросе. По его словам, Берлин не будет присоединяться к Парижу и Лондону, но и осуждать их за поставки ракет Киеву он тоже не будет. Также немецкий министр призвал не критиковать Германию за отказ, поскольку на сегодняшний день она занимает второе место среди стран Запада по объемам военной помощи Украине. По его словам, если бы не Германия, то у Украины ПВО "вообще бы не было".- добавил глава Минобороны Германии.Ранее Киев запросил у Германии поставку крылатых ракет воздушного базирования Taurus с дальностью поражения до 500 км. Как заявил Зеленский в ходе встречи с Олафом Шольцем в мае, Киев хотел бы их "срочно получить", но встретил отказ.На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения примерно 300 км. Под носители ракет Киев с помощью западных партнеров приспособил фронтовые бомбардировщики Су-24. Кроме того, сегодня о передаче Украине крылатых ракет заявил французский президент Эммануэль Макрон, решивший поддержать "наступление ВСУ".По последним данным, Франция планирует передать, или уже передала Украине 50 ракет SCALP-EG, являющихся аналогом британских Storm Shadow. Французская ракета SCALP-EG и британская Storm Shadow фактически являются одной и той же ракетой, выпускаемой для различных заказчиков.