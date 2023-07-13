Голодный фронт: государство озаботилось распродажей техники с консервации

Скриншоты с несуществующего уже сайта «РосРезервы.РФ». Интернет помнит все.
Приходите – покупайте
Фронтовые нужды всегда и везде не будут удовлетворены полностью. Не было такого в истории, чтобы воюющим армиям хватало имущества, техники, горючего и боеприпасов. Всегда что-то в дефиците. Спецоперация не исключение в этом ряду – широкое использование средств гражданского населения для поставок на фронт тому явное подтверждение. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Трудящиеся собирали средства на постройку танков и артиллерии, причем не единичными экземплярами – на фронт нередко уходили целые роты боевой техники.
Сейчас правит закон рынка, а с ним наличествует и параллельная Россия, в которой торговцы техникой с консервации только успевают считать купюры. Таковы гримасы современности – формально все выкупленное с резервов имущество принадлежит владельцу, и никто не может ничего с этим сделать.
Вопрос только в том, на каком основании имущество уходило торговцам, если в моменте частичной мобилизации ощущалась хроническая нехватка техники, оружия и обмундирования? И это мягко сказано.
Но времена меняются. К примеру, компания «РосРезервы» (не путать с Федеральным агентством по государственным резервам «Росрезерв») до определенного момента обширно рекламировала широкий ассортимент военной техники. «Военное обозрение» в свое время публиковало материал «Кому СВО, а кому мать родная: купите технику с консервации», в котором шла речь о продаже БРДМ, «Уралов», уазиков и прочей дефицитной техники всем желающим. В самый разгар спецоперации. Все, умеющее стрелять, естественно, демилитаризовано, но это не отменяет важность боевых машин на фронте – в любом рембате технику вооружат похлеще прежнего.
Некоторое время назад на контору «РосРезервы» просто обрушилась лавина народного негодования. Администраторы групп фирмы едва успевали зачищать комментарии, после которых владельцам определенно пришлось чистить карму. Но продавец поступил гораздо мудрее – просто выпилил все рекламные ресурсы из интернета. Нет теперь ни сайта «РосРезервы.РФ», ни одноименной группы «ВКонтакте». Последние признаки существования портала датируются началом июля. Работает ли лавочка до сих пор – неизвестно: владельцы сделали все, чтобы общественность забыла о существовании «РосРезервов».
В дополнение к опубликованному выше материалу можно добавить моторные лодки, столь востребованные нашими бойцами на Днепре. Предприниматели предлагали списанные береговой охраной катера «Мастер-651» с мощными моторами. Как утверждают эксперты, такое имущество автоматически списывается по выработке ресурса и продается конторам наподобие «РосРезервов» буквально по цене металлолома. Затем технику за копейки доводят до кондиции и продают с немалым профитом.
Вопросы возникают не только к перекупщикам, но и к экс-владельцам – почему выведенные из эксплуатации катера оказываются на рынке, а не у наших бойцов на Днепре?
Аналогичная ситуация с конфискованными катерами браконьеров, которых по России наберется не одна сотня. Потребовалось организованное обращение военкоров к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с призывом передать армии хранящиеся мертвым грузом плавсредства браконьеров. Пока отреагировал только глава Дагестана Сергей Меликов, поручивший «изучить возможность передачи конфискованных лодок бойцам на СВО». Сколько продлится «изучение», не уточняется.
Военкоры публикуют факты с фронта – военные вынуждены использовать подобное.
Если «РосРезервы» благоразумно удалились с информационного поля после скандала, то остальные продавцы списанной техники до сих пор в игре. Например, Клуб экстремального отдыха и туризма «Феникс» до сих пор предлагает бронетранспортеры, БРДМ, БМП и даже танки. Приходите – покупайте. И «Феникс» далеко не единственный в отрасли.
Операция «Конфискация»
Минуло почти пятьсот дней с начала спецоперации, и государство наконец решило заняться вопросом продажи российских резервов. Били в колокол сразу с нескольких башен – журналисты, военкоры, добровольцы и просто неравнодушные граждане. В итоге Дмитрий Медведев поручил силовым структурам и Росимуществу разобраться с ситуацией.
Особый вопрос к ответственным лицам, до сих пор распродающим с хранения боевую технику. По справедливости любой, кто продал хотя бы списанный котелок конторам наподобие «РосРезервы» после 22 февраля прошлого года, должен быть привлечен к уголовной ответственности.
Законам рынка особо возразить нечего – пока в стране не объявлено военное положение, бизнес будет зарабатывать всеми возможными способами. Законными и околозаконными, разумеется. Россия оказалась в промежуточном положении.
С одной стороны, все признаки рыночной экономики сохранены, что не отпугивает бизнес, в том числе зарубежный.
С другой стороны, спецоперация расходует немало материальных средств, часть которых просто нечем заместить – гражданские заводы не справляются. Одни только примеры с истертыми протекторами грузовых колес КамАЗов из зоны СВО чего стоят. Тыловые службы явно задерживают поставки шин, а волонтерам не так просто собрать несколько сот тысяч для переобувания грузовиков. И это только капля в море. Рыночная экономика здесь совсем не помощник, а скорее наоборот.
Скриншоты с несуществующего уже сайта «РосРезервы.РФ». Интернет помнит все.
Что сейчас можно сделать?
Не объявлять же военное положение из-за дельцов, не готовых делиться выкупленной с резерва техникой. Инструментов у правительства достаточно, чтобы решить вопрос без лишнего шума. Прежде всего, прокуратура и Следственный комитет в состоянии перепроверить все акты списания имущества и платежные документы продажи техники. Если сильно постараться, то провернуть можно за пару-тройку недель, не больше. Причем брать за жабры продавцов стоит не только за факты сбыта с хранения уже после 22.02.2022, но и за ранние события.
На каком основании вполне себе живой БРДМ-2 оказался на сайте продаж «РосРезервы.РФ», а не на передовой? Или Урал-432066, выпущенный в 2008 году. Как он оказался на прилавке?
Некоторые возражают, дескать, боевые машины приходят с хранения в плачевном состоянии, и перекупщики немало вкладываются в восстановление. Вот именно на этом узле цепочки и можно привлечь неравнодушных патриотов России. Которые сейчас собирают деньги на уазики и прочий фронтовой дефицит. Объявить сбор на аккумуляторы, шины, эксплуатационные жидкости, высохшие уплотнители и патрубки для списанных с Росрезерва машин – это гораздо дешевле и позволит ввести в строй больше техники.
Прокуратура должна требовать незамедлительного расторжения в судебном порядке договоров о продаже техники с хранения, если есть хотя бы малейшее подозрение на коррупционную схему. А техника из виртуальных шоурумов отправится прямиком на фронт. Да, это будет больно для продавцов, но по-другому нельзя – в рыночных условиях любое нарушение этих условий карается по закону.
Судебные тяжбы, безусловно, займут немало времени, но это создаст прецедент. Теперь нечистый на руку торгаш семь раз подумает о покупке очередного «списанного» на бумаге КамАЗа. Не ровен час, подвигнется на гуманитарную помощь бойцам СВО. Почему нет – история знает немало примеров, когда подлецы искупали свои грехи благотворительностью.
Но что делать с теми, кто вполне легально купил списанную технику еще до спецоперации. Восстановил как родное и выставил на продажу в «хорошие руки». Бизнес есть бизнес, и без объявления военного положения у страны нет вариантов честно забрать технику для военных. Здесь либо выделять бюджетное финансирование, либо мотивировать передать имущество армии в долг. Под проценты, разумеется. И бизнесмену выгодно – он получил облигации федерального займа, и государство снабдило фронт дефицитной техникой.
К слову, бизнес может ценные бумаги тут же перепродать и получить заветный кэш на руки. Главное в этой схеме – действительная заинтересованность чиновников решить вопрос быстро и эффективно.