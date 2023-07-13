Загадка, упавшая колом в землю

И у нас, и на Западе многие сегодня задаются вопросом «А что это вообще было?», глядя на видео из Брянской области. Самые оперативные блогеры уже успели поднять крик о том, что это «Тень шторма» разнесла лесопилку, однако кто поумнее и поспокойнее начали выжидать и разбираться.
Ракета от С-200
И действительно, камера наблюдения, снявшая момент прилета ракеты с лесопилку, хоть и давала изображение так себе, но даже из него было понятно, что это не Storm Shadow. Это нечто иное, с более острым носом и большими крыльями-рулями в хвостовой части. То есть точно не британская ракета.
Настоящие эксперты с некоторой толикой замешательства сказали, что «это очень похоже… на ракету от С-200». И, наверное, первые сказавшие сами испугались того, что озвучили.
Для начала посмотрим просто на комплекс С-200 и его ракеты, а потом попробуем сделать какие-то выводы, основанные не на эмоциях.
Начнем с того, что конструктивно ЗРК С-200 не умел работать по наземным целям. То есть теоретически, конечно, можно было отправить ракету по наземной цели, но для этого она должна была попасть в поле зрения РПЦ, радиолокатора подсвета цели.
Ракета 5В21 в любой модификации имела полуактивную головку самонаведения, которая работала на приём отражённых сигналов РПЦ от цели. Далее автомат управления вырабатывал команды для автопилота для наведения ракеты на цель. Подчеркиваю, цель должна была находиться в луче РПЦ до момента подрыва БЧ ракеты. Это важно, поскольку обеспечить такие условия для наземной цели не так просто.
РЛС раннего обнаружения из состава комплекса С-200 типа П-14, П-35 имели превосходную дальность обнаружения, от 400 до 600 км (С-200 был комплексом большой дальности), РЛС раннего предупреждения 5Н87/5Н87М и П-15М работали на обнаружение низколетящих целей на расстоянии до 120 км, но стоит помнить, что отрицательные углы обзора – это не для РЛС родом из 50–60-х годов прошлого века.
Даже модернизированный комплекс С-200М «Вега-М» не брал цели, которые летели на высоте менее 300 метров.
То есть практически поразить наземную цель, да еще и в рельефе, при помощи всей аппаратуры комплекса С-200 было практически невозможно. За исключением одного момента: если комплекс установить на доминирующей высоте так, чтобы РПЦ увидел цель – то да, возможно.
Как в таком случае смотрелись бы на высоте антенны той же РЛС «Лена», шириной более 30 метров и высотой более 10 – вопрос. Знаю только, что весьма не хотел бы находиться в аппаратной этой РЛС в зоне боевых действий.
Идем дальше.
Боевая часть
Она в ракете 5В21 (других уже просто не осталось в мире практически) осколочно-фугасная со сферическими боевыми элементами. Если просто – 21 000 штук стальных шариков диаметром 9,5 мм и 16 000 шариков диаметром 7,9 мм. То есть всего 37 000 поражающих элементов.
Масса взрывчатки, разбрасывающей в пространстве эти тысячи шариков – 90 кг просто прекрасной смеси ТГ-20/80, 20 % тротила и 80 % гексогена. На момент создания (конец 60-х годов прошлого века) – лучшее из того, что вообще можно было измыслить. Этот коктейль при взрыве разгонял шарики до 1 700 м/с, чего хватило бы любому самолету для фатального приземления.
И все это великолепие разлеталось в воздухе двумя конусами со статическими углами в 120 градусов. И соответственно практически не играло роли, при каком угле встречались цель и ракета. Для второй половины XX века очень серьезное оружие. А если вспомнить, что были еще и ракеты для использования специальной БЧ, то есть боеголовки с ядерным зарядом…
В ракете 5В21 устанавливается осколочно-фугасная боевая часть 5Б14Ш, область поражения которой представляет собой сферу с двумя коническими вырезами в передней и задней полусферах.
Углы при вершинах конусов разлёта осколков равны 60°. Статический угол разлёта сферических поражающих элементов (ПЭ) в боковой плоскости равен 120°. Такая боевая часть, в отличие от боевых частей ЗУР первого поколения, имеющих узконаправленное поле разлёта ПЭ, обеспечивает накрытие цели при всех возможных условиях встречи ракеты с целью.
Поражающими элементами боевой части являются стальные элементы сферической формы, имеющие начальную скорость разлёта в статике 1 700 м/с.
Ну и не стоит забывать о специальной боевой части СБЧ ТА-18, то есть ядерной боеголовки для поражения массовых целей, ракеты 5В28Н. Этого, слава обстоятельствам, на Украине нет, и не будет уже.
В итоге что мы видим?
ЗРК с ракетой, давно перешагнувшие полувековой рубеж. Учитывая, как идет развитие что авиации, что средств противодействия, комплекс безнадежно устарел. Плюс, учитывая изначальную невозможность действия по наземным объектам, смело можно сказать, что попытка удара по целям на земле будет конструктивно обречена на провал.
И давайте задумаемся вот над каким вопросом: у нас есть ракета, которая не умеет летать вниз, РЛС, которая не умеет смотреть в минус от горизонта, БЧ, которая поражает все шариками. Какова ценность такой ракеты при использовании ее, скажем так, против реальных целей?
Под реальной целью имеем отнюдь не лесопилку. Танки и бронетехника – нет. Артиллерия и САУ – нет. Укрепления – нет. Единственное, что доступно – живая сила и небронированная техника типа грузовиков. Ну максимум – какой-нибудь бронеавтомобиль, но и то – смысл от дырки в крыше?
Между тем долбануло в Брянской области очень сильно. Явно за пределами 90 кг. Лесопилку разнесло очень качественно. Что могло бы случиться, попади ракета во что-то более важное и осмысленное – вопрос.
Да, Россия использует ЗРК С-300, которые обладают не лучшими, но возможностями класса «земля-земля», для нанесения ударов по крупным статичным наземным целям на Украине. Понятен соблазн использовать старинные С-200, которые, с одной стороны, есть, а с другой – толку от них немного.
Вообще, до этого момента каких-либо упоминаний об использовании С-200 обеими сторонами не было. Ракеты спокойно пылились на складах в ожидании переработки и утилизации. И тут такое… выпускайте «Кракена»…
Уместно вспомнить полнейшую архаичность двигательной установки 5В21. Старт осуществляется с помощью четырёх твердотопливных ускорителей на корпусе ракеты, а потом в дело идет маршевый двигатель на жидком двухкомпонентном топливе. В качестве окислителя используется смесь АК-27 на базе азотной кислоты, а горючее – ТГ-02 «продукт Самин», потомок знаменитого немецкого ракетного топлива «Тонка-250». Ядовитое все донельзя и с проблемами в хранении и транспортировке.
И к этому добавляем три РЛС в комплекте. И все это нужно куда-то доставить, разместить, снарядить и… В общем, вопросов больше, чем ответов.
Однако камеры наблюдения в том селе Бытош, куда прилетела ТА ракета, четко дали информацию, благодаря которой можно сказать следующее: прилетевшая ракета оченьсхожа внешне с 5В28. Но все-таки это зенитная ракета, которая должна была работать по самолетам на больших расстояниях. И – немаловажно – на больших высотах.
Плюс к этому был инцидент в районе Морозовской Ростовской области и что-то непонятное сбили к северу от Таманского полуострова.
О чем это все говорит?
О том, что применение было практически в одно время по территориям Брянской, Ростовской областей и Краснодарского края, и свидетельствует сразу о нескольких вещах, главная из которых – снятые с вооружения еще в 2013 году комплексы С-200 в строй вернулись. Другой вопрос – в каком качестве.
Мы уже пришли к выводу, что для атаки наземных объектов 5В21, мягко говоря, не годна. Значит – ее надо просто доработать! Путем добавления элементарного навигационного блока, способного вести ракету либо по сигналам спутников (это проще), либо по инерциальному отсчету. «Алиэкспресс» запросто поставит и то и другое. От беспилотников.
А остальное уже есть. Очень неплохой корпус, практически вечные твердотопливные ускорители, рули, автопилот, система управления, место для БЧ. И да, ракетные двигатели и простейшее топливо, которое можно изобразить почти в любой химической лаборатории.
И тогда у нас налицо уже несколько иное, чем зенитная ракета 5В21, хотя внешне очень на нее похоже. Но лететь может иначе, чем зенитная и, судя по взрыву, там с БЧ тоже полный порядок, то есть внутренний объем боеголовки можно использовать по полной и забить туда килограммов 200–250 какой-нибудь взрывчатки с элементарным взрывателем контактного типа.
Согласитесь, что-то такое мы и наблюдали на лесопилке в Брянской области. Бабахнуло ну очень впечатляюще.
И это не единичное изобретение кустарей в гараже. Это вполне нормальная работа на каком-то заводе. По самым простым подсчетам, таких ракет перехвачено уже около семи, так что где-то народ не покладая рук трудится над преобразованием 5В21 во что-то такое иное и разрушительное.
Вообще, тут все просто: комплексы используют стационарные пусковые установки и поэтому не очень мобильны, а подходят только для защиты статичных целей от высоколетящих угроз. Вопрос разведки и ликвидации не так сложен, как кажется. С-200 – это не «Хаймарс», такую пусковую, даже без трех РЛС, найти много проще. Главное – внимательно посмотреть.
По состоянию на 2010 год сообщалось, что у Украины все еще есть четыре активные батареи С-200, обеспечивающие противовоздушную оборону большей части страны, и еще 12 неактивных объектов. Дальнейшие сообщения говорят, что С-200 был снят с вооружения в 2013 году, но, вполне вероятно, что у Украины есть немалые запасы этих ракет, а также потенциально несколько мест, откуда они могут быть запущены.
Также возможно, что Украина разработала какую-то мобильную или более быстро развертываемую пусковую установку, которая позволила бы запускать эти ракеты из разных мест.
Не исключено также, что Украина могла даже получить ракеты для С-200 из других источников. Хотя о такой передаче не было объявлено, потенциальные доноры существуют в Европе, причем Болгария и Польша являются текущими операторами. Польша, в частности, и ранее поставляла Киеву ракеты ПВО советских времен.
Насколько все серьезно?
На бумаге в теории – да, 5В21 могла пролететь до 300 км. Какую точность сможет обеспечить новое оборудование – вопрос. На старое я бы не стал сильно рассчитывать, историй о сходах с траекторий ракет С-200 достаточно, вообще, работа на больших расстояниях с опорой на отраженные сигналы своей РПЦ была хороша 50 лет назад, сегодня – так себе принцип. Очень так себе.
Кроме того, ракета, пусть и обладающая хорошей скоростью (до 3 600 км/ч), представляет собой прекрасную мишень: что в радиодиапазоне, что в тепловом. 50 лет назад о тепловой защите и минимизации теплового следа никто даже не задумывался, а насколько шикарно в радиодиапазоне смотрится ракета длиной 11 метров, можно только догадываться. Хорошо смотрится. Именно потому семь из семи ракет были увидены и обезврежены.
Однако на них тоже тратится ресурс внимания, и ракеты-перехватчики тоже представляют собой ценность. Тем не менее переделки, подобные тем, что мы увидели в деле, могут служить своеобразными ложными целями, отвлекающими внимание. Ну и если такая цель вдруг прорвется через ПВО, она тоже может нанести определенный ущерб.
Однако наше мнение такое: точность у этих ракет будет очень сильно ниже средней, если будет использоваться спутниковое наведение, возможно, лучше, чем ничего. Ракета очень капризная и нестойкая к воздействиям извне. Но тем не менее способная осуществить определенное боевое воздействие как за счет своей боеголовки, так и за счет крайне активного топлива, которое тоже можно рассматривать в качестве дополнительного заряда.
Но инерциальные системы наведения полувековой давности (а кто будет возиться, сопрягая древний же автопилот с новейшей системой?) и полуактивная радиолокационная головка самонаведения – это не лучший набор. Все-таки крайне маловероятно, что в большинстве случаев будет возможно осветить наземную или надводную цель для ракеты. Да, комбинация инерциального и радиокомандного наведения теоретически может обеспечить достаточную точность для поражения более крупных и главное – статичных целей типа Крымского моста, но...
Но это уже не для кустарной переработки.
Понятно, что сегодня ВСУ отчаянно нуждаются в тактических и крылатых ракетах, но взять им их неоткуда. «Хаймарсы» поставляются поштучно, ничуть не лучше будет с французскими SCALP, коих дадут аж 50 штук, не лучше будет и с норвежскими ракетами. Дадут, но мало. А «Точки» все уже подошли к концу, а те, что остались, представляют большую опасность для своих.
Надо что-то делать, и предприимчивые украинцы, которым совершенно некуда деваться, будут совершать чудеса технического изуверства, адаптируя под свои надобности все, что только можно. В том числе и 5В21.
Но мы знаем, что исторически эрзац всегда был хуже того, что он пытался заменить. Это касается и МТ-ЛБ с присобаченными башнями, и дрона с примотанной скотчем боеголовкой от РПГ-7. Это будет действенно и для зенитной ракеты от С-200, из которой попробовали сделать то ли тактическую, то ли баллистическую ракету непонятной дальности.
Думаю, результат тут будет один: мы его видели. Колом в землю и дальше большое и громкое «Все!». И это будет закономерный результат. Хотя нельзя не отдать дань уважения упертости украинских инженеров.
Но то, что пусковые позиции ВС РФ возьмут на отслеживание и дальнейшее поражение – вроде бы такой приказ уже был отдан. Смотрим за исполнением.