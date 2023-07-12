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В прессе США пишут, что заявление Зеленского об «абсурдной политике» НАТО в отношении Украины вызвали напряжённость в альянсе

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В прессе США пишут, что заявление Зеленского об «абсурдной политике» НАТО в отношении Украины вызвали напряжённость в альянсе

В американской прессе пишут о том, что президент Украины перед началом саммита в Литве «делал попытки оказывать давление на НАТО». Речь в первую очередь идёт о записи Зеленского в социальных сетях, когда тот назвал «беспрецедентной по абсурду» политику западного военного блока, при которой Украине не будет предоставлено никаких временных рамок принятия в состав НАТО.


Американские эксперты пишут, что, во-первых, Зеленский ещё до начала саммита знал о том, что Украину в НАТО не примут (в Вильнюсе), во-вторых, «он позволил себе плохой выпад в адрес союзников».

В издании Washington Post вышла статья, где говорится, что слова Зеленского об абсурдности политики НАТО в отношении Украины «вызвали ярость у членов американской делегации в Литве». Американские журналисты пишут, что такие публикации президента Украины в общественном пространстве «вызвали напряжённость в НАТО и у других делегаций».

Напомним, что на саммите в Вильнюсе Украине было сказано о том, что ни одна страна не может быть принята в НАТО, если она находится в состоянии войны. При этом для Украины решили убрать вариант с ПДЧ (планом действий по членству). С одной стороны это выглядит как упрощение процедуры вступления в военный альянс, с другой не гарантирует никаких сроков, как и собственно принятия.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью западной прессе заявил, что «окно возможностей для успеха на поле боя для Украины может закрыться в той или иной степени до конца этого года».
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15 комментариев
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  1. АИК05
    АИК05 Сегодня, 06:27
    +2
    Используют как одноразовое резиновое изделие и в мусор, вот его главное назначение, нато не видать как своих ушей
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: АИК05
      нато не видать как своих ушей

      Зря вы так. Нельзя тушкой, можно чучелкой, по кусочкам, в виде фарша, удобрения (тук), малекулами на свободу.... recourse Если есть цель...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:30
    +1
    «окно возможностей для успеха на поле боя для Украины может закрыться в той или иной степени до конца этого года».

    Закроется! Еще раньше закроется! (((
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:30
    +2
    Остапа понесло: пример Афганистана ему на пользу не пошёл.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:45
    +2
    Так гьядишь и кастрюлеголовый народец начнет что то понимать.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:20
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Так гьядишь и кастрюлеголовый народец начнет что то понимать.

      Это врядли.©
      Так и будут вопить "Сала Украине!", пока не придут русские.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:51
    0
    Видать сдают нервишки у Зеленского ..
  6. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 06:52
    +1
    На фото, это он уже в камере?

    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: Kotofeich
      На фото, это он уже в камере?

      recourse Нет, это туалет в бункере. request
  7. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 06:59
    0
    Откровение саммита: " А шо, пончиков и сегодня не будет ?!?!?!"
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    0
    заявление Зеленского об «абсурдной политике» НАТО в отношении Украины вызвали напряжённость в альянсе
    Неужели начинают понимать с кем имеют дело? Хотя и до этого должны были знать о всех заскоках и вредных привычках Зеленского. Но то, что артист заигрался в "любимого всем миром президента" и охамел до ручки это факт.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:09
    0
    Американские эксперты пишут, что, во-первых, Зеленский ещё до начала саммита знал о том, что Украину в НАТО не примут (в Вильнюсе), во-вторых, «он позволил себе плохой выпад в адрес союзников».
    belay Поэтому гадкого мальчишку заперли в стальном туалете, где он делает селфи? Как это жестоко. Впрочем, это похоже туалет в бункере... Человеколюбие и эвропейский
    супергуманизм себя проявили. request
  10. ser580
    ser580 Сегодня, 08:26
    0
    Ишаков много- а морковка одна-на всех не напасешься. Подвесили перед носом и шагай в пропасть.
  11. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:29
    0
    Зеленский ...«он позволил себе плохой выпад в адрес союзников».

    Каков негодяй! Лизать и чьмокать должен, а не кусать!
  12. Rybkin
    Rybkin Сегодня, 08:30
    0
    Курнув,нюхнув,кольнувшись,кровавый клоун ещё и не того скажет!Под аккомпанимент игры на рояле сами помните чем....