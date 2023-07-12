В прессе США пишут, что заявление Зеленского об «абсурдной политике» НАТО в отношении Украины вызвали напряжённость в альянсе

В американской прессе пишут о том, что президент Украины перед началом саммита в Литве «делал попытки оказывать давление на НАТО». Речь в первую очередь идёт о записи Зеленского в социальных сетях, когда тот назвал «беспрецедентной по абсурду» политику западного военного блока, при которой Украине не будет предоставлено никаких временных рамок принятия в состав НАТО.Американские эксперты пишут, что, во-первых, Зеленский ещё до начала саммита знал о том, что Украину в НАТО не примут (в Вильнюсе), во-вторых, «он позволил себе плохой выпад в адрес союзников».В издании Washington Post вышла статья, где говорится, что слова Зеленского об абсурдности политики НАТО в отношении Украины «вызвали ярость у членов американской делегации в Литве». Американские журналисты пишут, что такие публикации президента Украины в общественном пространстве «вызвали напряжённость в НАТО и у других делегаций».Напомним, что на саммите в Вильнюсе Украине было сказано о том, что ни одна страна не может быть принята в НАТО, если она находится в состоянии войны. При этом для Украины решили убрать вариант с ПДЧ (планом действий по членству). С одной стороны это выглядит как упрощение процедуры вступления в военный альянс, с другой не гарантирует никаких сроков, как и собственно принятия.Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью западной прессе заявил, что «окно возможностей для успеха на поле боя для Украины может закрыться в той или иной степени до конца этого года».