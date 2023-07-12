Великобритания поставит Украине дополнительную партию боевых машин для «поддержки наступления»

В рамках нового транша поддержки, который будет обсуждаться на саммите НАТО на этой неделе, Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2 и более 70 боевых и транспортных машин

Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины (...) до общей суммы 10 млрд норвежских крон (960 млн. долларов) на 2023 год

Запад готовит для Украины новую военную помощь для поддержки контрнаступления ВСУ, которое забуксовало, упершись в оборону российской армии. В ближайшее время страны G7 должны подписать совместную декларацию по поддержке киевского режима. В ней будут отражены меры как краткосрочной помощи, так и на долговременную перспективу.Великобритания уже объявила о подготовке очередного пакета военной помощи на 65 млн. долларов. Британское правительство приняло решение поддержать наступление украинской армии поставкой боеприпасов и боевых машин, каких не поясняется. Как заявил Риши Сунак, также будут выделены средства на ремонт украинской военной техники, пострадавшей в боях с российскими войсками. Но это из общего фонда помощи НАТО, Лондон ограничится снарядами и техникой.- говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.Объявила о поддерждке Украины и Норвегия. Осло дополнительно выделяет Киеву 2,5 млрд норвежских крон (240 млн долларов), решение было озвучено в ходе первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Однако никакой конкретики в заявлении не было, так что сказать, на что будут потрачены эти средства, пока невозможно.- заявили в правительстве страны.