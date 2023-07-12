Великобритания поставит Украине дополнительную партию боевых машин для «поддержки наступления»

Запад готовит для Украины новую военную помощь для поддержки контрнаступления ВСУ, которое забуксовало, упершись в оборону российской армии. В ближайшее время страны G7 должны подписать совместную декларацию по поддержке киевского режима. В ней будут отражены меры как краткосрочной помощи, так и на долговременную перспективу.
Великобритания уже объявила о подготовке очередного пакета военной помощи на 65 млн. долларов. Британское правительство приняло решение поддержать наступление украинской армии поставкой боеприпасов и боевых машин, каких не поясняется. Как заявил Риши Сунак, также будут выделены средства на ремонт украинской военной техники, пострадавшей в боях с российскими войсками. Но это из общего фонда помощи НАТО, Лондон ограничится снарядами и техникой.
В рамках нового транша поддержки, который будет обсуждаться на саммите НАТО на этой неделе, Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2 и более 70 боевых и транспортных машин
- говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
Объявила о поддерждке Украины и Норвегия. Осло дополнительно выделяет Киеву 2,5 млрд норвежских крон (240 млн долларов), решение было озвучено в ходе первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Однако никакой конкретики в заявлении не было, так что сказать, на что будут потрачены эти средства, пока невозможно.
Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины (...) до общей суммы 10 млрд норвежских крон (960 млн. долларов) на 2023 год
- заявили в правительстве страны.