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Великобритания поставит Украине дополнительную партию боевых машин для «поддержки наступления»

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Великобритания поставит Украине дополнительную партию боевых машин для «поддержки наступления»

Запад готовит для Украины новую военную помощь для поддержки контрнаступления ВСУ, которое забуксовало, упершись в оборону российской армии. В ближайшее время страны G7 должны подписать совместную декларацию по поддержке киевского режима. В ней будут отражены меры как краткосрочной помощи, так и на долговременную перспективу.


Великобритания уже объявила о подготовке очередного пакета военной помощи на 65 млн. долларов. Британское правительство приняло решение поддержать наступление украинской армии поставкой боеприпасов и боевых машин, каких не поясняется. Как заявил Риши Сунак, также будут выделены средства на ремонт украинской военной техники, пострадавшей в боях с российскими войсками. Но это из общего фонда помощи НАТО, Лондон ограничится снарядами и техникой.

В рамках нового транша поддержки, который будет обсуждаться на саммите НАТО на этой неделе, Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2 и более 70 боевых и транспортных машин

- говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Объявила о поддерждке Украины и Норвегия. Осло дополнительно выделяет Киеву 2,5 млрд норвежских крон (240 млн долларов), решение было озвучено в ходе первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Однако никакой конкретики в заявлении не было, так что сказать, на что будут потрачены эти средства, пока невозможно.

Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины (...) до общей суммы 10 млрд норвежских крон (960 млн. долларов) на 2023 год

- заявили в правительстве страны.
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8 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:36
    0
    Великобритания уже объявила о подготовке очередного пакета военной помощи на 65 млн. долларов.

    Кто бы ни стоял у руля Британии, Англичанка будет гадить!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:39
      0
      Это Англия. Этим всё сказано....
      ____________________________
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:54
    0
    ну и замечательно...стало быть кому то что то купируют на западе а кому то прийдётся подзавязать наглухо живот и смирится с повышением налогов...а хунта эти средства профукает не за понюшку табака как всегда
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 07:11
    0
    У них что, и правда, так много лишних денег, в топку-то кидать?
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:26
    0
    Зачем для жалких 12-и Челленджеров - "тысячи снарядов"?
    Они столько не проживут.

    Ну или танков втихую поставили куда больше.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 07:27
    0
    65 млн.? Да возмущению Зеленского не будет предела! Германия пообещала помощь на 600! Штаты меньше 350 не давали никогда. А тут 65...

    Считаю, что уволенного мельника надо отправить послом в Британию. Пусть научит англо-саксов украинскую родину любить!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:28
    0
    Великобритания уже объявила о подготовке очередного пакета военной помощи на 65 млн. долларов.
    А Макрон опередил англичан и заявил о французской поддержке раньше. За англичанами побежали норвежцы и т.д. Теперь посоревнуются кто больше и лучшего качества предоставит поддержку.
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:41
    -1
    Цитата: rotmistr60
    Великобритания уже объявила о подготовке очередного пакета военной помощи на 65 млн. долларов.
    А Макрон опередил англичан и заявил о французской поддержке раньше. За англичанами побежали норвежцы и т.д. Теперь посоревнуются кто больше и лучшего качества предоставит поддержку.

    А они уже просто не могут остановиться, даже если бы и хотели. Слишком много уже вложили. И будут до последнего продолжать.
    Чему я только рад. Пусть да останутся они с голой задницей, с обедневшим и озлобленным населением! Сами сей путь избрали. Во Франции уже калаши стреляют. Подождём. Думаю, скоро ещё интереснее станет.