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Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия

Находит своё подтверждение информация о том, что украинские войска осуществили обстрел российского города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Несколько кассет упали в городской черте, в том числе в северной части города, в районе улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского.Это говорит о том, что кассетные боеприпасы Западом могли быть поставлены Украине задолго до того, как в США стали открыто об этом говорить. Также это может говорить и о том, что Украина начала активно использовать собственные арсеналы кассетных боеприпасов на фоне сообщений о поставках таковых из США.В своё время ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы – например, в ходе обстрела центральной части Донецка.Сейчас идёт сбор информации о том, какие именно кассетные боеприпасы (советского или натовского образца) применены для удара по Токмаку.Ситуацию с обстрелом Токмака прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В ТГ-канале он написал о том, что такие действия Украины должны приводить к симметричному ответу со стороны России.Медведев:Ранее российские войска, соблюдая международные конвенции, не использовали кассетные снаряды и бомбы. Теперь же, когда их начал применять противник, сам запрет на использование становится, по большому счёту, бессмысленным.