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«Пора расчехлять наши арсеналы негуманного оружия»: Медведев прокомментировал обстрел ВСУ города Токмак кассетными боеприпасами

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«Пора расчехлять наши арсеналы негуманного оружия»: Медведев прокомментировал обстрел ВСУ города Токмак кассетными боеприпасами

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Находит своё подтверждение информация о том, что украинские войска осуществили обстрел российского города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Несколько кассет упали в городской черте, в том числе в северной части города, в районе улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского.

Это говорит о том, что кассетные боеприпасы Западом могли быть поставлены Украине задолго до того, как в США стали открыто об этом говорить. Также это может говорить и о том, что Украина начала активно использовать собственные арсеналы кассетных боеприпасов на фоне сообщений о поставках таковых из США.

В своё время ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы – например, в ходе обстрела центральной части Донецка.

Сейчас идёт сбор информации о том, какие именно кассетные боеприпасы (советского или натовского образца) применены для удара по Токмаку.

Ситуацию с обстрелом Токмака прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В ТГ-канале он написал о том, что такие действия Украины должны приводить к симметричному ответу со стороны России.

Медведев:

Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия.

Ранее российские войска, соблюдая международные конвенции, не использовали кассетные снаряды и бомбы. Теперь же, когда их начал применять противник, сам запрет на использование становится, по большому счёту, бессмысленным.
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46 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:33
    +9
    Ну вот получается и передали и применили чортовы нацисты кассетные боеприпасы....
    Сволоты... am И где обещание по гражданским и по России не применять?? А?
    Ну ведь клялись и божились и трындели про строгий учёт применения... laughing
    Нее, эти подонки просто недоговороспособны - не о чём с ними уже разговаривать. Только утилизировать.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:05
      +1
      Пора применить тактическое ядерное оружие.

      Неужели непонятно, что хозяева нацистов на Украине понимают только силу и страх?

      Все эти разговоры про санкции, якобы ультиматум Китая Путину и прочее - это ересь и попытка влияния Запада.

      Надо повышать ставки. Иначе Запорожскую АЭС бандеровцы раздолбают, и загрязнение будет грязным.

      А тактическое ядерное оружие нивелирует все цифровые преимущества бандеровцев.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:15
        0
        «Сегодня противник ракетами Storm Shadow уничтожил запасный командный пункт 58-й армии в районе Бердянска. При обстреле погиб генерал-майор Руслан Цоков. По моим подсчетам это уже 16-й наш генерал, погибший с начала СВО. У врага за все время погибло два генерала, причем оба не в боях. А возможности наших ВКС и «повитряных сил» просто несопоставимы. Тем не менее, эффективность ударов противника налицо», – написал Акутин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

        https://www.politnavigator.net/britanskaya-raketa-ubila-rossijjskogo-generala.html

        Ну теперь хрюканья о перемоге будет немерянно.....
      2. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 07:38
        -9
        На основе взаимности рискуем получить обезоруживающий удар тактическим оружием и КР из омывающих морей по нашим стратегическим силам. Расчётный вынос - 92%.
        При этом система предупреждения о ядерном нападении и дернуться не успеет. Перед началом ядерной войны необходимо СКРЫТНО развернуть наши стратегические ядерные силы морского базирования.
        Далее: необходимо при помощи ядерного оружия обрушить все мосты и плотины на Днепре в пределах Украины дабы обездвижить их основную правобережную группировку. Используя подвижные соединения необходимо из Белоруссии нанести удар по основным транспортным узлам и захватить областные центры путём уничтожения центров принятия решения и ядерного минирования. В тылу противника необходимо посеять панику (которая, в принципе, должна возникнуть после тотального обрушения мостов и плотин) для массового бегства населения в Европу и блокирования коммуникаций беженцами.
        Далее следует с применением полного арсенала средств добить обездвиженного противника и приступить к тотальной денацификации Украины.
        К сожалению этот путь сопряжён с огромными жертвами, однако в случае затяжного конфликта всё закончиться ядерным армагеддоном с уничтожением России. При этом жертв будет больше на два-три порядка.
        1. Тополь
          Тополь Сегодня, 08:10
          +2
          Есть парочка вопросов к вам:
          1. Откуда такая цифра взялась - 92%? Что за расчет, кто его делал? Вы?
          2. Почему вы решили, что ядерный Армагеддон закончится уничтожением только России?
          А вообще план, конечно, грандиозный: захват областных центров, ядерное минирование и пр.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:56
        -2
        Уже больше года не могу найти ответ на свой элементарный вопрос, чем кассетные боеприпасы "гуманнее" термобарических от "Солнцепёка"? От кассетных хотя бы можно спрятаться в обычный окоп или подвал, а от термобарического не спрячешься... И выходит, что всё дело в применении по территории противника - достанется ли от удара гражданскому населению. И самый главный вопрос - есть же и у НАТО (и Украины) термобарические боеприпасы! Пока в наших СМИ "смакуются" только наши "Солнцепёки" и "Смерчи", но даже они не делают перелома в позиционной окопной войне, а почему? Казалось бы идеальное оружие на передовой, где только окопы с блиндажами, но мы тратим на их поражение тысячи обычных снарядов, превращая всё вокруг в лунный пейзаж. Видать, "в жизни бывает все не так, как на самом деле". request
        1. Винни76
          Винни76 Сегодня, 08:59
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Уже больше года не могу найти ответ на свой элементарный вопрос, чем кассетные боеприпасы "гуманнее" термобарических от "Солнцепёка"?

          Неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы ещё десятки лет после войны будут кошмарить мирное население в отличие от термобара
      4. krops777
        krops777 Сегодня, 08:55
        0
        Пора применить тактическое ядерное оружие.


        Да хотя бы энергетику погасили, без электричества долго не навоюешь, но мы же не такие красных карандашей и ластиков у нас много.
    2. kebeskin
      kebeskin Сегодня, 07:23
      -1
      Когда они такое божились? В марте прошлого года успешно стреляли кассетными боеприпасами с Точки-У по Донецку. "Действия украинских силовиков, нанесших ракетный удар по центру Донецка кассетным боеприпасом, - очередное военное преступление киевского режима."
      И никаких заявлений тогда, что-то небыло.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:25
        +1
        Тогда - не было. Недавно везде писали что если передадут амеры боеприпасы - будут применять только по военным целям.
    3. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:37
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну ведь клялись и божились и трындели про строгий учёт применения...

      Зарекалась свинья г-на не есть...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:33
    +2
    Пора, а ещё пора; приотрыть двери АПРТБ.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 06:43
      +2
      А при чём здесь "Армейская подвижная ракетно-техническая база". Она и так каждый день в действии. Уже больше десятка тысяч подарков доставили, а враг не только жив, но и ножку повыше задрать норовит.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:34
    +12
    Ранее российские войска, соблюдая международные конвенции, не использовали кассетные снаряды и бомбы

    Нет уже международных конвенций! Пора снимать белые перчатки!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:35
      +3
      давно пора, Елена. hi непонятно чего наши всё ждут и надеются на что. непонятно....
      невозможно не измазаться вычищая Авгиевы конюшни (с)

      зы какая разница какие они боеприпасы применили - советские или НАТОвские? главное что нарушили опять обещания и применили. Интересно, как на Западе врать будут объясняя применение ВСУ этих боеприпасов?
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:50
        +6
        Цитата: Nexcom
        Интересно, как на Западе врать будут объясняя применение ВСУ этих боеприпасов?

        Ну, ВСУ обещали не применять их против России, а на Донбассе и в Крыму - можно, "это ж украинская территория!" И чем больше будет территория освобожденная Россией, тем больше ВСУ будет туда "сыпать"
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 06:54
        +7
        Цитата: Nexcom
        главное что нарушили опять обещания и применили

        Уточните кто и что нам обещал? Украина? Это мы возвращаем исконно русские земли, а для них мы агрессоры со всеми вытекающими... Так что давно пора отойти от всяческих рамок и правил... на войне правил нет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:00
          +1
          Ну не нам лично обещали... укры обещали публично мировой общественности по мирняку не применять, по России не применять и вести строгий учёт применения этих боеприпасов. Об этом везде писали.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +2
      belay При всем уважении,даже в рыцарские времена в "белых перчатках" не воевали..Другой вопрос-какого черта мы явились на войну с нациками в белых перчаткаэ?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:14
        +1
        А прямо с парада пришли, снять забыли
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 07:30
          -6
          Похоже "размахивающие шашками", подверженные эмоциям, а не здравым рассуждениям вообще, не слушают, что говорят "западные партнеры" и потому им не понятна сдержанность нашего руководства... А они("партнёры") говорят, что любая эскалация Россией военного давления на Украину ( например удары по объектам в городах которые приведут к повышенным жертвам среди мирного населения, удары по инфраструктуре ( мостам, дорогам и пр.) которые резко ухудшает жизнь населения и прочее) и особенно применение тактического ЯО мгновенно приведут к пересмотру НАТО и США своей роли и участия в конфликте - на Украину будут поставлены любые вооружения в любом количестве в том числе и ЯО и введены войска НАТО. Кроме того возьмутся за Калининградскую область по-серьезному. Очевидно этого и опасается наше руководство так, как уже убедились в том, что НАТО и США "пойдут до последнего" в своих обещаниях. Так, что нет тут никаких "белых перчаток"- есть "связанные НАТО" руки".
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:36
    +10
    В первую очередь, необходимо срочно "зачехлить" абсурдную политику джентельменской манеры ведения войны с лютым врагом. Начать ведение боевых действий по правилам военного искуства , а не по правилам "партнерства и бизнеса".
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:56
      0
      Ну как то один известный ганс ( давненько правда) говаривал - военное дело в принципе просто и понятно , надо только хотеть освоить военную науку. Вот тут то и начинается полоса нюансов , от министра до некоторых енералоф коим наука эта ни к чему.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 06:56
      +1
      Ну тут надо из правительства изгнать половину продавшихся и вторую половину сочувствующих тем, кто продался!
    3. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 07:41
      0
      За полтысячи дней сво политику ведения войны не поменяли.....а вы хотите что вот сейчас это сделали.....эти заявления того же Медведева или Шойгу очередное изображение из себя патриотов.....которые могут только надувать щеки и рассказывать о каких то там линиях.....
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:47
    -2
    Самое умное, что могут придумать ино-агенты влияния - - разыгрывать роли наивных и обманутых противником гуманистов.....

    Это очень хорошая подготовка общества к приходу настоящего убийцы, которого сами внесут в Кремль на руках, потому что "этот гуманизм уже всем осточертел"...
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:51
    +1
    Но вот зачем цитировать болтунов? Что-нибудь из его угроз реализовано? Вот и не надо повторять за пустословами-говорунами!
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:44
      -1
      Цитата: Владимир80
      Но вот зачем цитировать болтунов? Что-нибудь из его угроз реализовано?

      Денег нет, но мы держимся.
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:54
    +1
    Надо дать им хорошо прикурить, пусть наступают
  8. Грац
    Грац Сегодня, 06:56
    +5
    давно пора уничтожить все украинские порты, стереть с лица земли административные кварталы в Киеве вместе с посольскими. и оставить груду щебня от Львова
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 06:57
    0
    Пора включать свою "газонокосилку",щепетильность в таких делах расценивается как слабость,а всех правозащитников посылать по известному адресу в...штаты.
  10. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:07
    0
    Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия.
    ...осталось только выяснить когда до айфончика дойдёт что надо мочить все мосты в западной бандерлогии....опять надувание щёк...противно уже
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:11
      +3
      предположу, что они всё понимают, но их цели совершенно иные - поэтому своими грозными заявлениями изображают из себя ультра-патриотов
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 07:32
      +2
      Конечно, всем и давно понятно, что уничтожив все звенья логистических цепочек противника и жестко контролируя маршруты поставок, можно посадить его на конкретный "снарядный голод". И тогда существенно снизится его боевая активность. Соответственно будет снят с повестки дня вопрос о применении ТЯО и иных запрещенных видов оружия и вооружения.
  11. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:24
    0
    Наша пустая болтовня гораздо эффективнее каких то там американских снарядов. Она бьет прямо в сердце... в наше сердце, к сожалению.
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:30
    -1
    Про то, что пора вместо танцев с саблями взять булаву даже обсуждать смысла нет. Мне реально выбешивает, на минуточку, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, который постит свои хотелки в сети без малейшего влияния на реальность. Дмитрий Анатольевич, работать нато и всу на 0 умножить, а не в интернете сидеть!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:34
      +1
      Глаголом жечь сердца людей (с) - это одна из частей работы ДАМа...
  13. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 07:42
    -1
    Пора бы отдельным топовым чиновникам делом заняться, а не сотрясанием воздусей и надуванием щек !
  14. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:42
    +1
    Не первый раз поставляют втихаря не заявленные вооружения и после их применения, заявляют о принятых решениях, о поставке.(((
  15. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:52
    -1
    Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия.

    А может хватит болтать? Может пора к делу приступать?
  16. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:53
    0
    А чего расчехлять? Я тут написал что пора химию применять по полной, так недовольные как обычно заминусовали, видимо нас ещё не сильно дрепнули и некоторый народ считает что химия это жестоко, их то дома на диване не трогает. А оттуда уже не стесняясь применяют всё что хотят. И химия была и кассеты и био было, пока все эпизодически но было, а у нас некоторые не довольны, видит ли так не положено!
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 07:56
    +3
    Медведев:

    Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия.
    Так такого ответа и ожидают украинские активисты со стороны Российской Федерации и далее по спирали в сторону увеличения. Надеюсь отечественные специалисты подберут более разумное решение не уподобляясь обезъяньим выходкам, К примеру для продолжения "диалога" уточнить состояние и координаты цели в г.Киев по ул.Банковая так сказать слегка, чисто символически подкорректировать техническое сосояние административных зданий, кто сказал что отечественные представители общества предпочитающего "диалог" не найдут чем ответить?! И желательно когда химеры будут в здании, а для гарантии отправить химерам несколько изделий и что-нибудь объёмно-детонирующее тоже в неединичном количестве и помощнее. В самом начале проведения СВО украинским военным и украинским сочувствующим было предложено сложить оружие... request yes
  18. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:05
    0
    Ранее российские войска, соблюдая международные конвенции, не использовали кассетные снаряды и бомбы.

    Гуманизм и жесты доброй воли, погубят Россию. Товарищ Сталин, эти два понятия, ставил в последнюю очередь.
  19. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:34
    -1
    А мы что, до сих пор не используем кассетные боеприпасы? Звезда в шоке.
  20. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 08:40
    0
    Гуманной, доброй и аккуратной войны не бывает. Пора бы это уяснить нашим руководителям. Своими заявлениями и требованиями к военнослужащим они не только затягивают конфликт но и увеличивают потери л/с.
  21. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:49
    0
    Медведев:
    Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия.
    laughing Давай Д.А.М. расчехли свой арсенал и покажи супостату своё негуманное оружие! laughing
    Если Ты хочешь, чтобы Тебя воспринимали в серьёз, а не как клоуна, то нужно всего-то не много: Чтобы твои слова не расходились с делом!