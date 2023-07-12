Военное обозрение
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В ночь на 12 июля нанесены удары по объектам противника в Киевской и Черкасской областях

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В ночь на 12 июля нанесены удары по объектам противника в Киевской и Черкасской областях

В ночь на среду, 12 июля, продолжилось нанесение ударов по военным объектам в тыловых районах, подконтрольных киевскому режиму. Удары наносились, главным образом, с использованием беспилотников «Герань».


Взрывы прогремели в районе города Бровары Киевской области. В результате попаданий по военным объектам, на которых присутствовали украинские военнослужащие, начались пожары, которые противник пытался потушить в течение нескольких часов.

Несколько мощных взрывов прогремели в Черкасской области. Туда, как сообщается, также долетели «Герани», которые, как потом традиционно напишет пресс-служба украинского генерального штаба, «практически все были сбиты».

Сообщается и об очередных ударах по объектам противника в оккупированной им Константиновке (ДНР). Напомним, что по объектам размещения личного состава ВСУ из резервных формирований в этом городе удары наносились и вчера – практически в течение всех суток с некоторыми перерывами.

По последним данным, в результате прилётов нанесено огневое поражение одному из командных пунктов ВСУ, уничтожен склад с оружием и боеприпасами, который формировался как минимум с начала июня.

Сообщалось и о пролёте ударных российских БПЛА над Одесской областью.
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5 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:24
    +4
    в результате прилётов нанесено огневое поражение одному из командных пунктов ВСУ

    Работайте братья, что бы не только воевать, но и командовать было не кому.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:26
    +2
    Геранями работают практически ежедневно !
    А ведь год назад их применение было новинкой. А вот еще в Татарстане соответствующий заводик построят - ну тогда вообще эти дроны станут обычными, как комары.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:34
    +2
    В ночь на среду, 12 июля, продолжилось нанесение ударов по военным объектам в тыловых районах, подконтрольных киевскому режиму.
    Склады с б/п, места сосредоточения техники и л/с практически ежедневно подвергается нашим ударам на протяжении длительного времени. Это радует и вселяет оптимизм, т.к. часть б/п, техники и л/с уже не дойдет до ЛБС. А это сохраненные жизни наших солдат.
  4. Дес
    Дес Сегодня, 07:40
    0
    Сообщается и об очередных ударах по объектам противника в оккупированной им Константиновке (ДНР). Напомним, что по объектам размещения личного состава ВСУ из резервных формирований в этом городе удары наносились и вчера – практически в течение всех суток с некоторыми перерывами.
    это ~70 км от Донецка.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:10
      0
      Ну и? А если прилетит в Часов Яр, то это в нескольких км от Артемовска, и что?