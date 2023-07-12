В ночь на 12 июля нанесены удары по объектам противника в Киевской и Черкасской областях

В ночь на среду, 12 июля, продолжилось нанесение ударов по военным объектам в тыловых районах, подконтрольных киевскому режиму. Удары наносились, главным образом, с использованием беспилотников «Герань».
Взрывы прогремели в районе города Бровары Киевской области. В результате попаданий по военным объектам, на которых присутствовали украинские военнослужащие, начались пожары, которые противник пытался потушить в течение нескольких часов.
Несколько мощных взрывов прогремели в Черкасской области. Туда, как сообщается, также долетели «Герани», которые, как потом традиционно напишет пресс-служба украинского генерального штаба, «практически все были сбиты».
Сообщается и об очередных ударах по объектам противника в оккупированной им Константиновке (ДНР). Напомним, что по объектам размещения личного состава ВСУ из резервных формирований в этом городе удары наносились и вчера – практически в течение всех суток с некоторыми перерывами.
По последним данным, в результате прилётов нанесено огневое поражение одному из командных пунктов ВСУ, уничтожен склад с оружием и боеприпасами, который формировался как минимум с начала июня.
Сообщалось и о пролёте ударных российских БПЛА над Одесской областью.