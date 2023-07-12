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Орловская область вслед за Белгородской и Курской создаёт отряды территориальной обороны

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Орловская область вслед за Белгородской и Курской создаёт отряды территориальной обороны

Орловская область присоединится к числу российских регионов, имеющих собственные отряды территориальной обороны, решение об этом приняло руководство области. Как заявили в пресс-службе губернатора, записаться в отряды сможет каждый желающий.


Орловская область не является приграничной, но правительство региона приняло решение о создании отрядов территориальной обороны, как говорится, на всякий случай. Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, пусть они лучше будут и не пригодятся, чем таких отрядов не будет совсем. Записавшиеся в отряды жители области пройдут медицинскую и тактическую подготовку, а также научатся обращаться с оружием. Обучаться этому могут все желающие, набор будет открыт после того, как пройдет согласование с силовиками, а также определено место обучения.

Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовым

- заявил глава региона.

Вопрос с организацией отрядов территориальной обороны действительно важный, особенно в граничащих с Украиной регионах. В Белгородской и Курской областях созданы такие отряды, но у них нет вооружения, поэтому привлекать их к выполнению каких-либо задач невозможно, кроме чисто гуманитарных. Российские законы запрещают передавать оружие гражданским лицам, а правового статуса у таких отрядов пока нет, депутаты этот вопрос так и не решили, хотя обещали. Вот и приходится перебрасывать на защиту границы боевые подразделения, снимая их с линии фронта. А ведь в той же Белгородской области сформировано восемь батальонов территориальной обороны общей численностью в 3 тысячи человек, прошедших соответствующую подготовку и готовых защищать свой регион.
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20 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:25
    +5
    Российские законы запрещают передавать оружие гражданским лицам, а правового статуса у таких отрядов пока нет, депутаты этот вопрос так и не решили, хотя обещали.

    Вопрос к "дупутатам" - кого они так боятся?
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 07:29
      +7
      Так простой народ и боятся.....вооружат потом к ним же уже не с голыми руками придут спросить: а что это они в думе полезного делают?))))
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:33
      +2
      Цитата: Егоза
      депутаты этот вопрос так и не решили, хотя обещали.

      Вот и вся цена Думы, за исключением единиц...
  2. Single-n
    Single-n Сегодня, 07:31
    +6
    Очередные защитники без оружия? Это как же депутаты боятся собственный народ. Готовы под кем угодно жить лишь бы не своих вооружать. Украинцы то не побоялись оружие раздать.
  3. billybones
    billybones Сегодня, 07:34
    +1
    Время показывает, что исторические формы защиты своей территории, существовавшие в царской России, были оптимальными. Казаки, жившие на приграничных землях, защищали от набегов.
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:35
    0
    Зато ЧВК с гособеспечением было. """"
  5. Алт22
    Алт22 Сегодня, 07:36
    +6
    Территориальная оборона без оружия???Не смешно.
    Ах, законы мешают? Так пусть власть изменит эти законы под нужды времени.
    Не может? Не хочет?
    И тут возник вопрос - а что это за власть, которая боится дать людям оружие во время войны? Кого она защищает? Боится собственного народа? Или её народ живёт где-то за большой лужей и говорит на английском языке?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:55
      +2
      Цитата: Алт22
      Территориальная оборона без оружия???Не смешно.

      Совсем не смешно. Такие отряды должны быть приписаны к определенным воинским частям где должны быть вооружены и оснащены, там же должны хранить оружие и нести службу в пограничной зоне на основе ротации. А бесконтрольная раздача вооружения "на дом" недопустима.
      Это общие тезисы. Теперь ответьте на вопросы:
      1. За чей счет банкет?
      Оружие и снаряжение за счет МО, а кто будет выплачивать денежную компенсацию рабочим рукам оторванным от производства? Каким образом и за чей счет будет предоставлятся медицинское обслуживание и страховые выплаты?
      2. Какой род службы будут нести добровольцы? Усиление в пограничной зоне? Усиление органов внутренних дел? Или сидение в окопах на вероятных направлениях прорыва?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:04
        +2
        А бесконтрольная раздача вооружения "на дом" недопустима.

        Да, это правильно, вон, охотники с зарегистрированным оружием ходят по улицам и стреляют в кого попало.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 08:27
        0
        В Орловской области и приписывать особо не к кому.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:45
    +1
    Какой то театр абсурда! Люди хотят защитить свои дома и типа это их проблема?
  7. vvnab
    vvnab Сегодня, 07:49
    0
    Ещё у одного губернатора будет своя маленькая армия? Верной дорогой идёте...
  8. Жнец
    Жнец Сегодня, 07:52
    +1
    Для чего нам вообще срочные войска нужны? если они просто службу несут, а защищают области тер. оборона из добровольцев.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:57
    +1
    Возникает вопрос - назначение и какая боевая ценность этих "отрядов самообороны"? Я понимаю, в 41 году прошлого столетия "Народное ополчение". Плохо обученные и слабо вооружённые ополченцы несли огромные потери, но их цель была - ценой своей жизни задержать наступление на день-неделю-месяц германских войск, тем самым дав время на формирование кадровых частей. Какие сейчас задачи стоят перед ними, которые они могут выполнить? Это больше похоже на освоение бюджета средств.
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:59
    +5
    Мда... А Золотов утверждал, что рубеж обороны против Пригожина выстроили аж в Москвоской области... Интересный у нас подход к войне выстроился за полтора года. Начинали с окружения Киева и разговоров о взятии Харькова и Одессы, а теперь в Орле рвы будем копать, как при Иване Грозном...
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:08
    0
    Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовым

    - заявил глава региона.
    Полностью поддерживаю главу Орловской губернии. Кстати подобные предложения ранее озвучивали и предлогали к рассмотрению в письменном виде представители ЧВК "Вагнер". Важно чтобы подготовленные кадры не были отправлены в зону СВО мудрейшими полководческими кадрами из ГШ МО РФ в виду своей подготовленности.
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 08:09
    +1
    Прежде чем создавать территориальную оборону нужно продумать как её использовать и кого можно туда набирать. Если мужчин отслуживших в армии и имеющие навыки обращения с оружием и с военным билетом это одно. Сформировать из них типа рот или батальонов охраны, установить дежурство (караулы) в угрожаемый период посменно, места и зоны патрулирования. Выдача оружия только в период патрулирования под командованием кадрового военного, пусть и в отставке. Оружие записывается в военном билете и хранится в оружейной комнате под охраной например в райотделе полиции.
    Другой вопрос, как оформить время нахождения в территориальной обороны, как временный призыв в армию или как то по другому. Это нужно если ( не дай бог) придётся вступить в бой и получить увечье, или смерть, чтобы родственники могли получить компенсацию. Чтобы не было такого "что мы вас туда не посылали".
    А вот как быть с гражданским населением, патриотами не служившими в армии надо тщательно продумать. soldier
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:09
    +2
    Обороняться будут дрекольем и вилами. А, да, нынче неплохие ножи продаются свободно, не подпадая по определение холодняка.
  14. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:09
    0
    С таким амыещёненачинаньем, дело и до эвакуации дойдёт.
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:11
    +2
    Может когда башни окончательно развалят страну эта "оборона" пригодится, в качестве основы армии местного князя...