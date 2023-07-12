Орловская область вслед за Белгородской и Курской создаёт отряды территориальной обороны

Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовым

Орловская область присоединится к числу российских регионов, имеющих собственные отряды территориальной обороны, решение об этом приняло руководство области. Как заявили в пресс-службе губернатора, записаться в отряды сможет каждый желающий.Орловская область не является приграничной, но правительство региона приняло решение о создании отрядов территориальной обороны, как говорится, на всякий случай. Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, пусть они лучше будут и не пригодятся, чем таких отрядов не будет совсем. Записавшиеся в отряды жители области пройдут медицинскую и тактическую подготовку, а также научатся обращаться с оружием . Обучаться этому могут все желающие, набор будет открыт после того, как пройдет согласование с силовиками, а также определено место обучения.- заявил глава региона.Вопрос с организацией отрядов территориальной обороны действительно важный, особенно в граничащих с Украиной регионах. В Белгородской и Курской областях созданы такие отряды, но у них нет вооружения, поэтому привлекать их к выполнению каких-либо задач невозможно, кроме чисто гуманитарных. Российские законы запрещают передавать оружие гражданским лицам, а правового статуса у таких отрядов пока нет, депутаты этот вопрос так и не решили, хотя обещали. Вот и приходится перебрасывать на защиту границы боевые подразделения, снимая их с линии фронта. А ведь в той же Белгородской области сформировано восемь батальонов территориальной обороны общей численностью в 3 тысячи человек, прошедших соответствующую подготовку и готовых защищать свой регион.