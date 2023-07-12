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Поставку дальнобойных ракет SCALP Киеву во Франции объясняют как «предоставление гарантий безопасности Украине»

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Поставку дальнобойных ракет SCALP Киеву во Франции объясняют как «предоставление гарантий безопасности Украине»

Французская ракета SCALP авиационного базирования



Западные эксперты продолжают рассуждать на тему проведения саммита НАТО в Вильнюсе и ситуации вокруг Украины. Темой минувшего дня стало то, что Украине не представили никакого графика на вступление в Североатлантический альянс, на что в Киеве так рассчитывали. А после слов Зеленского о беспредельно абсурдной политике НАТО в отношении Украины из уст западных чиновников посыпались комментарии, которые можно описать в целом одной фразой: «Да что этот Зеленский себе позволяет».

Информслужба «Рейтер» пишет, что президент Украины, «не получив гарантий и конкретных сроков по вступлению Украины в НАТО, сегодня будет проводить двусторонние встречи с главами делегаций на полях саммита».

В материале говорится, что Зеленский раздражён тем, что в НАТО его призыв о предоставлении конкретных сроков принятия Украины в альянс отвергли.

Планируется, что сегодня с Зеленским поговорит Джо Байден.

Reuters:

Зеленский ищет возможности в формате таких встреч и переговоров получить больше оружия и боеприпасов для ведения войны. Также ожидается, что США, Великобритания, Франция и Германия предоставят Киеву гарантии долгосрочной поддержки безопасности в виде современного вооружения, обучения и иной военной помощи вскоре после завершения саммита НАТО.

Сообщается, что это следует из заявлений чиновников указанных стран.

Франция в качестве такой «гарантии безопасности» поставит Украине 50 дальнобойных ракет SCALP. Так заявили члены французской делегации. Это самое дальнобойное оружие, которое когда-либо поставлялось Западом Украине. Максимальная дальность поражения цели составляет около 550 км. Примерный смысл таков: в НАТО мы вас не примем, но воевать дальше вы обязаны.

В свою очередь, Германия отказалась поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus.
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11 комментариев
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 07:47
    +3
    Россия делает ассиметричный ответ: 5 Августа Вагнер возвращается на фронт.
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 07:51
    +8
    На фоне этого, хочу от души пожелать французам такие беспорядки в городах, что все ранее показалось бы детским садом.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:52
    +5
    Нашим в ответ надо какой-нибудь африканской стране, борющейся с колониальными претензиями франции, помочь и предоставить гарантии безопасности. Пару пусковых Искандеров, например, не навсегда - на время. Думаю, десяток запусков по скоплению лягушатников будет вполне достаточной гарантией.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 08:50
      +1
      На это надо волевое решение.Пока мы только успешно даем гарантии безопасности верхушке фашистского режима,который в свою очередь увы успешно уничтожает наш генералитет.Игры с ромашкой абрамовичем,до добра не доведут власть имущих...И очень,очень жаль не нашлось ни одного Офицера способного очистить этот мир от любителя вывозить азовцев на курорты Турции.Все договоры с западом(восток вообще дело тонкое)не стоят бумаги на которой они начертаны.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:55
    +3
    А я объясняю это как признак того, что британские Стормшэдоу у нациков уже на исходе. Вот поэтому и жабоедам пришлось делиться.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:56
    +3
    В свою очередь, Германия отказалась поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus.
    Жмоты или более умные, в отличие от французов.recourse Макрону его Скальпы еще в Париже пригодятся. feel
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    +3
    Франция в качестве такой «гарантии безопасности» поставит Украине 50 дальнобойных ракет SCALP.
    С последней ракетой закончится и гарантия?
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:03
    +2
    Единственный способ остановить эти поставки - убрать из наших действий политику безнаказанности! А именно жахнуть по парочке заводов в Англии, Франции и Германии. И никакое НАТО за эти заводы не впишется, зато придется им призадуматься... Только вот наши власти предпочитают действовать иначе, а именно обороняться в Белгородской, Брянской, Курской, а теперь еще и Орловской областях...
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:25
    +1
    Все страны нато хорошо понимают, что прими туда украину, тут же из нее просто шквалом попрут визги про 5 поправку. Хотя бы по поводу крыма. Наркоклоун и так уже берега попутал наглухо. А если примут он вообще сядет им на шею и ноги свесит. И будет визжать.. Теперь то вы все точно должны воевать вместо нас, а мы панувать будем.
    А нато это надо? Им проще одного нарика сменить на другого, не такого визглявого. Хотя бы первое время. На украине нариков-евреев еще много есть. Опять же еврей-бухарик там где то рядом ошивается. Тот то хоть иногда да трезвеет.. Наверное.
  9. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:36
    0
    <<Да что этот Зеленский себе позволяет.>>

    Да, а что? А с другой стороны, не зачем было ему премию Карла Великого вручать в Ахене. Чтоб он поменьше о себе думал.
  10. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:40
    0
    <<Да что этот Зеленский себе позволяет>>.

    Видимо, у него приступы мания величия или кое-что перенюхал. Другим объяснить это не могу.