Поставку дальнобойных ракет SCALP Киеву во Франции объясняют как «предоставление гарантий безопасности Украине»

Французская ракета SCALP авиационного базирования

Зеленский ищет возможности в формате таких встреч и переговоров получить больше оружия и боеприпасов для ведения войны. Также ожидается, что США, Великобритания, Франция и Германия предоставят Киеву гарантии долгосрочной поддержки безопасности в виде современного вооружения, обучения и иной военной помощи вскоре после завершения саммита НАТО.

Западные эксперты продолжают рассуждать на тему проведения саммита НАТО в Вильнюсе и ситуации вокруг Украины. Темой минувшего дня стало то, что Украине не представили никакого графика на вступление в Североатлантический альянс, на что в Киеве так рассчитывали. А после слов Зеленского о беспредельно абсурдной политике НАТО в отношении Украины из уст западных чиновников посыпались комментарии, которые можно описать в целом одной фразой: «Да что этот Зеленский себе позволяет».Информслужба «Рейтер» пишет, что президент Украины, «не получив гарантий и конкретных сроков по вступлению Украины в НАТО, сегодня будет проводить двусторонние встречи с главами делегаций на полях саммита».В материале говорится, что Зеленский раздражён тем, что в НАТО его призыв о предоставлении конкретных сроков принятия Украины в альянс отвергли.Планируется, что сегодня с Зеленским поговорит Джо Байден.Reuters:Сообщается, что это следует из заявлений чиновников указанных стран.Франция в качестве такой «гарантии безопасности» поставит Украине 50 дальнобойных ракет SCALP. Так заявили члены французской делегации. Это самое дальнобойное оружие, которое когда-либо поставлялось Западом Украине. Максимальная дальность поражения цели составляет около 550 км. Примерный смысл таков: в НАТО мы вас не примем, но воевать дальше вы обязаны.В свою очередь, Германия отказалась поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus.