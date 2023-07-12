Пресса США: На Западе опасаются перехода инициативы к российской армии на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ

Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом

Контрнаступление украинской армии, которого так ждали на Западе, провалилось, это признают многие европейские и американские политики и эксперты. На этом фоне возникают опасения, что российская армия может перехватить инициативу и сама перейти в наступление. Об этом сообщает Wall Street Journal.Американское издание, ссылаясь на неназванных западных чиновников пишет, что на Западе серьезно опасаются перехода российской армии в наступление и захвата ей новых территорий Украины. Обещание Зеленского "освободить" контролируемые Россией регионы, включая Крым и Донбасс, оказалось пустым, ставка на широко разрекламированное контрнаступление не сыграла. Пока в Киеве рассказывали о том, как ВСУ выйдет на границы Крыма, российская армия строила оборону, в которую и уперлась украинская.- пишет издание.Как считают многие западные неангажированные эксперты, при переходе российской армии в наступление, а это когда-то должно случиться, судя по заявленным Москвой целям, Украина точно потеряет Харьков и, скорей всего, Одессу. Про другие города в западной прессе почему-то забывают.Несмотря на воинственные заявления НАТО, в Европе все больше желающих остановить конфликт сразу по двум причинам. Во-первых, европейская экономика трещит по всем швам, а, во-вторых, Украина может потерять еще больше территории. В то же время в Киеве ни на какие переговоры с Москвой идти не собираются, Зеленский собрался сражаться "до полной победы".