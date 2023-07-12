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Пресса США: На Западе опасаются перехода инициативы к российской армии на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ

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Пресса США: На Западе опасаются перехода инициативы к российской армии на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинской армии, которого так ждали на Западе, провалилось, это признают многие европейские и американские политики и эксперты. На этом фоне возникают опасения, что российская армия может перехватить инициативу и сама перейти в наступление. Об этом сообщает Wall Street Journal.


Американское издание, ссылаясь на неназванных западных чиновников пишет, что на Западе серьезно опасаются перехода российской армии в наступление и захвата ей новых территорий Украины. Обещание Зеленского "освободить" контролируемые Россией регионы, включая Крым и Донбасс, оказалось пустым, ставка на широко разрекламированное контрнаступление не сыграла. Пока в Киеве рассказывали о том, как ВСУ выйдет на границы Крыма, российская армия строила оборону, в которую и уперлась украинская.

Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом

- пишет издание.

Как считают многие западные неангажированные эксперты, при переходе российской армии в наступление, а это когда-то должно случиться, судя по заявленным Москвой целям, Украина точно потеряет Харьков и, скорей всего, Одессу. Про другие города в западной прессе почему-то забывают.

Несмотря на воинственные заявления НАТО, в Европе все больше желающих остановить конфликт сразу по двум причинам. Во-первых, европейская экономика трещит по всем швам, а, во-вторых, Украина может потерять еще больше территории. В то же время в Киеве ни на какие переговоры с Москвой идти не собираются, Зеленский собрался сражаться "до полной победы".
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:59
    +6
    Пресса США: На Западе опасаются перехода инициативы к российской армии на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ
    Поздно тетя пить Баржоми, когда почки отвалились.
    если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом
    fool Ало, гараж, на дворе зенит лета....Трупы ВСУ уже пованивают. feel
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:22
      0
      Не думаю, что ВС России сейчас пойдут в наступление, рано противник еще не выдохся, да и не чем и не кем нам особо идти вперед, так локальные подвижки фронта будут.
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:23
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Пресса США: На Западе опасаются перехода инициативы к российской армии на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ
      Поздно тетя пить Баржоми, когда почки отвалились.
      если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом
      fool Ало, гараж, на дворе зенит лета....Трупы ВСУ уже пованивают. feel

      Эти твари ещё пару месяцев поупираются, так что надо держаться нашим пацанам. Побольше бы техники у них повыбить и особо упоротых свидомитов.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:09
    +6
    Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление
    И правильно обеспокоенны, т.к. в любом случае, как бы НАТО не помогало Украине, инициатива будет у российской армии, а следовательно и победа. Пускай не так скоро, как хотелось бы, но будет однозначно.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:20
    +3
    Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу
    Только глупые люди Запада, выросшие после ВМВ, могут беспокоиться, что Россия вернет инициативу, а вот старшее поколение, даже в Польше, не сомневается, что у
    русских инициатива давно в руках и он скоро придут и надерут вам задницы (жопы).
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:31
    0
    НАТОвцы в Вильнюсе пообещали принять украину в НАТО "сразу после прекращения боевых действий". Это значит, что если в результате "очередных переговоров", которые проведет Россия с Украиной, НАТО или Вашингтоном наступит хотя бы перемирие, то Украину сразу примут в НАТО и России придется сражаться не с украинцами и наемниками, вооруженными натовским оружием, а с регулярными армиями членов НАТО.
    Поэтому следует прекратить всякие переговоры с врагами, перестать "жевать сопли", сосредоточить весь имеющийся военный потенциал РФ и нанести решающее военное поражение киевскому режиму. После чего ликвидировать Украину как государство, передав западную часть Польше, Венгрии и Румынии, север, восток и юг России, а в киеве посадить марионеточное демилитаризованное правительство, провозгласив что-то вроде "Вольного города Киева".
    К сожалению "поезд ушел". Иметь на территории нынешней украины хотя бы нейтральное государство уже не получится. Поэтому "гнойный аппендицит" надо удалить. Иначе "перетонита" России не избежать.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 08:35
    0
    Кого то интересует судьба Украины?? Вовсе нет.....Запад потихоньку начинает понимать,что уже вложенные деньги в это недоразумение некому будет возвращать...
    Подождите немного, запад "согласится" на замораживание конфликта,но так чтобы Россия повесила себе на шею и восстановление, и прокорм,и "репарации" "пострадавшей" стороне....
    Как только всё пойдёт не по их плану,начнётся "изобретение велосипеда"--давно известной модели...а здесь они спецы....
  6. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:37
    +1
    Во-первых, европейская экономика трещит по всем швам


    Да с чего это взяли?! На чем основано такое утверждение?!

    Европейская экономика производит все, а что она не производит может купить. Европа может кратно нарастить поставки оружия и боеприпасов ВСУ когда будут уверены, что война надолго и есть смысл вкладываться в ВПК и тогда крови будет литься ещё больше .

    Нам надо как можно скорее начинать наступление на участках Черниговской и Сумской областей, чтобы далее занять всю территорию по Днепру, всю левобережную часть, лишив ВСУ мобилизационных и других ресурсов.

    Пора понять две вещи, что время работает ни на нас и нам надо учиться побеждать без потерь!!!

    Где это войско из 300 тысяч мобилизованных и 180 тысяч контрактников?!

    На фронте воюют десантники, морпехи и 4 мотострелковые дивизии с одной танковой (3, 144, 42, 127 и 90).

    Где все остальные?
  7. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 08:48
    0
    В то же время в Киеве ни на какие переговоры с Москвой идти не собираются, Зеленский собрался сражаться "до полной победы"

    Зеленский зарабатывает "долляры" на смерти украинцев и собирается продолжать это до тех пор, пока эти самые украинцы не закончатся. Ему даже побриться некогда