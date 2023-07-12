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Политик Рогов: Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

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Политик Рогов: Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

Контрнаступление ВСУ, продолжающееся уже более месяца и успешно отражаемое ВС РФ, показало, что западная военная техника легко уничтожается российским вооружением. Об этом рассказал РИА Новости политик Владимир Рогов – лидер действующего в российской Запорожской области движения «Мы вместе с Россией».


Известно, что с момента начала контрнаступления ВСУ были уничтожены не менее 17 танков Leopard немецкого производства. Как оказалось, они не столь сложно подбиваются и выводятся из строя российским вооружением.

Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали

- рассказал Рогов РИА Новости.

По утверждению политика, киевский режим зря рассчитывал на немецкое «чудо-оружие». Эти надежды украинского руководства не оправдались. Ранее примерно такую же позицию озвучивали и многие иностранные военные эксперты и аналитики. Они тоже отмечают, что Киев переоценил значение западной военной техники и рассчитывал, что она поможет ему одержать победу на поле боя. Но этого не произошло.

Кстати, после контрнаступления ВСУ явно снизилась и медийная активность вокруг танков Leopard. Их уже гораздо реже упоминают в средствах массовой информации, что свидетельствует об определенном разочаровании киевского режима в западной бронетехнике.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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21 комментарий
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 08:14
    +4
    Мифа и не было , нету пока брони которую нельзя сжечь ...
    Вопрос больше цены этой брони ... она в разы дороже советских "аналогов" , а на напичканность электроникой минам,ПТРК,ПТУР и арт/танковым.снарядам совершенно пофигу ...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:32
      +1
      Неуязвимость любого танка, после десятков сгоревших Лео и Абрамсов на БВ была только в голове Рогова.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:15
    0
    Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали

    - рассказал Рогов РИА Новости.
    Потому что рекламой немецкой бронетанковой продукции занимались специально обученные и мотивированные повышенным заработком специалисты из рекламных компаний, а также лоббисты корпораций. Рогова из Запорожской области и рядом с ними не стояло...
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:15
    0
    после контрнаступления ВСУ явно снизилась и медийная активность вокруг танков Leopard.

    "Ах, ЛеопЁрд, ах, ЛеопЁрд...!" Уже попробовали, давайте следующих! )))
    1. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 08:20
      0
      Их много на очереди, Челенжер уже на Украине, возможно уболтают французов, те поставят Леклерк, так глядишь и Абрамс появится.
      Любая броня горит, и зря " бандерлоги" думают, что это wunderwaffe, всё решают люди.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:16
    +3
    Вот интересно, а где на Украине хранилища топлива ? Ни одна барбухайка не поедет не заправленной, может обратить внимание на уничтожение складов ГСМ, а там и "леопарты" с "бредли" скучковавшиеся без топлива пожечь, а то тут про легко уничтожаются пишут, не бывает легко и не стоит играть в рулетку.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:34
      +1
      Может, и мосты ещё разрушим??? С ГСМ ом явно что-то не так
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:17
    0
    Да кто бы сомневался? Но есть исключения...., на окраине сравнивали леопёрд с Т-72, как мерина с запором. Из не очень удачной личной практики- ДТП с участием Лады и иномарки, на Ладе 2 глубокие царапины на бампере, на иномарке две двери и порог под замену.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:20
      0
      "леопард" это все таки не танк прорыва, он хорош в обороне за счет брони, оптики и угла возвышения орудия, а Т-72 и Т-90 созданы именно для прорыва обороны.
    2. ZeeD
      ZeeD Сегодня, 08:38
      +1
      Цитата: Uprun
      Из не очень удачной личной практики- ДТП с участием Лады и иномарки, на Ладе 2 глубокие царапины на бампере, на иномарке две двери и порог под замену.


      Вы явно утрируете ситуацию.
      А вообще, почему дорогие иномарки получают сильные визуальные внешние повреждения: легко сминаемые внешние панели поглощают энергию удара, сохраняя людей внутри. Это огромная инженерная работа.
      На Ладе так не умеют или не хотят.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 08:51
        0
        Крепкая машина - недостаток? Оригинально. Оцарапанный бампер Лады угрожал безопасности пассажиров.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:17
    +1
    Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали
    А это не важно." На дурака не нужен нож. Ему в три короба наврешь и делай с ним что хошь." request Подписываются и покупают.
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:18
    +1
    Леопарды - это типичный западный пиар. Они были биты задолго до Украины, их курды спокойно пожгли туркам. И Абрамсы та же история, хуситы их жгли саудитам в Йемене.
  8. Aken
    Aken Сегодня, 08:34
    0
    Звучит, конечно, задорно и жизнеутверждающе. Только это ведь тоже реклама. Точнее, уже антиреклама.
    Но ведь танки-то изначально создавались для противодействия друг-другу, а не ударам с воздуха.
    А с воздуха естественно всё можно разбить. Что Леопард, что Меркаву, когда появится на фронте.
    Есть ли результаты прямых танковых дуэлей? Чтобы реально сравнить?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:55
      0
      Прохоровку хотите? На слабо? Не дождетесь.....
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:34
    +1
    что западная военная техника легко уничтожается

    Этого "политика Рогова" отправить бы на фронт. А если повезет и останется жив, то тогда наверное не будет писать глупостей не счет "легко уничтожается".
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:58
      0
      писать глупостей не счет "легко уничтожается".
      ....а чё Рогов не правильно сказал....если курдская бабца лёв и прочее жгла пачками ...я с тебя валяюсь....как докатился что б позорить наших парней...единственное что трудно, это боекомплект таскать с позиции на позицию...всё остальное дело техники....да кстати о птицах...мой первенец мехвод Т-72 , его танк было поймал пару ЛАВов и Джов, отделались лёгкой контузией и выводом из строя системы охлаждения,..джов попал прямо в выхлопной коллектор....вот так то... а лео горит один к одному, то есть один ПТУР и нет танка
  10. Akim
    Akim Сегодня, 08:36
    +1
    Да что привязались к Леопардам то? Изначала было понятно, что российских/советских ПТРК вполне достаточно (ну просто исходя из ТТХ) для поражения этих танков, чья даже лобовая броня меньше бронепробиваемости того же Корнета. А для кормы/бортов и стародревнего РПГ-7 зачастую достаточно. Все будет зависеть лишь от "умелости" применения противотанковых средств. ИМХО интереснее поведение на поле боя тех же Брэдли. Судя по роликам, публикуемым в сети, они горят вообще страшно.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:38
    +1
    Сформулируем так: неуязвимость немецких танков Леопард заявленная Шольцем и Зеленским сродни заявлениям Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса о неуязвимости танков Тигр.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:44
    0
    Турков в Сирии остановили проблемы Леопардов ,а немцев в России нет . Вот результат . Пора формировать компанию в СМИ под лозунгом : Леопарды - это навоз !
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:51
    0
    Для меня всегда стоял вопрос почему на танках запада нет ДЗ.Оказывается это пиаракция - устрашение.ДЗ это для "трусов",как и педаль тормоза.