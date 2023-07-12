Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали

Контрнаступление ВСУ, продолжающееся уже более месяца и успешно отражаемое ВС РФ, показало, что западная военная техника легко уничтожается российским вооружением. Об этом рассказал РИА Новости политик Владимир Рогов – лидер действующего в российской Запорожской области движения «Мы вместе с Россией».Известно, что с момента начала контрнаступления ВСУ были уничтожены не менее 17 танков Leopard немецкого производства. Как оказалось, они не столь сложно подбиваются и выводятся из строя российским вооружением.- рассказал Рогов РИА Новости По утверждению политика, киевский режим зря рассчитывал на немецкое «чудо- оружие ». Эти надежды украинского руководства не оправдались. Ранее примерно такую же позицию озвучивали и многие иностранные военные эксперты и аналитики. Они тоже отмечают, что Киев переоценил значение западной военной техники и рассчитывал, что она поможет ему одержать победу на поле боя. Но этого не произошло.Кстати, после контрнаступления ВСУ явно снизилась и медийная активность вокруг танков Leopard. Их уже гораздо реже упоминают в средствах массовой информации, что свидетельствует об определенном разочаровании киевского режима в западной бронетехнике.