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Южная Корея в рамках саммита НАТО приняла новую программу сотрудничества с альянсом

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Южная Корея в рамках саммита НАТО приняла новую программу сотрудничества с альянсом

Южная Корея расширяет сотрудничество с НАТО, ряд новых документов подписан в ходе саммита альянса, проходящего в Вильнюсе. Как заявил накануне Йенс Столтенберг, Сеул и Брюссель приняли новую программу по сотрудничеству.


Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Южная Корея давно сотрудничает с альянсом, в 2012 году была принята совместная программа сотрудничества сразу по семи направлениям, теперь ее расширили до одиннадцати пунктов. Как заявили в НАТО, все это касается взаимодействия по противостоянию "глобальным угрозам безопасности".

Я приехал, чтобы заложить институциональную основу для сотрудничества с помощью принятия программы партнерства ITPP и провести консультации о взаимодействии с НАТО в области военной информации и в киберсфере

- заявил южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль и Столтенберг договорились проводить регулярные консультации в рабочем порядке и на высшем уровне по политическим и военным вопросам.

Южная Корея довольно активно сотрудничает с Европой именно в военной сфере, не считая экономическую. Происходит это, в основном, из-за тесного сотрудничества Сеула и Вашингтона. США по-прежнему контролируют Южную Корею, якобы обеспечивая ей защиту от Северной. На территории республики находится весьма большое количество американских военных.

Через США Сеул втягивают и в конфликт на Украине. Хотя до прямых поставок оружия, техники и боеприпасов дело пока не дошло, но артиллерийские снаряды калибра 155 мм из арсеналов Южной Кореи уже передаются Украине. Все это прикрывается заявлениями, что это склады США, сделанные на случай войны с КНДР, но заполняют их почему-то корейцы.
Использованы фотографии:
НАТО
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    +1
    Вот и ещё один жучара нарисовался - это модно сейчас сидеть на двух стульях.Один из стульев российский .Новатек оплатил более 800 млн долларов за свою судостроительную программу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      Новатек оплатил более 800 млн долларов за свою судостроительную программу.

      Но там в Ю.К. имеется большое количество новых Т-72 и российских БМП.
      Но пока он не попали на Украину, а вот после таких демаршей, могут и попасть.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:31
    +1
    Южная Корея расширяет сотрудничество с НАТО

    И где этот Вильнюс находится, Юн Сок Ёль узнал только в аэропорту Вильнюс. И что ты убогий забыл там, находясь на другом конце света за 7500 км. Тебе с Северной Кореей, Китаем и Россией - твоими соседям нужно дружить помнить всегда, что у Ким Чен Ына, за пазухой ядерная\ дубинка, которою он применит не задумываясь.
    Ну почему в мире появилось, столько убогих политиков правителей ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:37
      0
      Carpenter.Юн Сок Ёлю 7500 км попрямой ,которая ему запрещена. hi Теперь он точно знает что земля круглая ,а не плоская! laughing
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 08:32
    +1
    Интересно, корейскому барану новое клеймо хозяина то же поставили, что б не забывал, чей он скот?
  4. Дес
    Дес Сегодня, 08:38
    0
    Все богатые и успешные против нас.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации. Возможно.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:39
    0
    США яростно сколачивают новый блок для войны с Китаем . Уже выстроилась очередь ,занять "место Украины" ,только в Азии
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    0
    Как заявили в НАТО, все это касается взаимодействия по противостоянию "глобальным угрозам безопасности".
    НАТО - северо-атлантический блок, Ю.Корея в индо-тихоокеанском регионе и тогда каким боком к НАТО? И зачем Сеул ищет поддержки у НАТО когда на его территории военные базы главнюка этого блока Сша? Как я понимаю чем больше в зале своих людей тем громче аплодисменты.