Южная Корея в рамках саммита НАТО приняла новую программу сотрудничества с альянсом

Я приехал, чтобы заложить институциональную основу для сотрудничества с помощью принятия программы партнерства ITPP и провести консультации о взаимодействии с НАТО в области военной информации и в киберсфере

Южная Корея расширяет сотрудничество с НАТО, ряд новых документов подписан в ходе саммита альянса, проходящего в Вильнюсе. Как заявил накануне Йенс Столтенберг, Сеул и Брюссель приняли новую программу по сотрудничеству.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Южная Корея давно сотрудничает с альянсом, в 2012 году была принята совместная программа сотрудничества сразу по семи направлениям, теперь ее расширили до одиннадцати пунктов. Как заявили в НАТО, все это касается взаимодействия по противостоянию "глобальным угрозам безопасности".- заявил южнокорейский лидер.Юн Сок Ёль и Столтенберг договорились проводить регулярные консультации в рабочем порядке и на высшем уровне по политическим и военным вопросам.Южная Корея довольно активно сотрудничает с Европой именно в военной сфере, не считая экономическую. Происходит это, в основном, из-за тесного сотрудничества Сеула и Вашингтона. США по-прежнему контролируют Южную Корею, якобы обеспечивая ей защиту от Северной. На территории республики находится весьма большое количество американских военных.Через США Сеул втягивают и в конфликт на Украине. Хотя до прямых поставок оружия , техники и боеприпасов дело пока не дошло, но артиллерийские снаряды калибра 155 мм из арсеналов Южной Кореи уже передаются Украине. Все это прикрывается заявлениями, что это склады США, сделанные на случай войны с КНДР, но заполняют их почему-то корейцы.