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Минобороны Японии назвало полет северокорейской баллистической ракеты 12 июля самым длительным за всю историю ракетных пусков КНДР

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Минобороны Японии назвало полет северокорейской баллистической ракеты 12 июля самым длительным за всю историю ракетных пусков КНДР

Полет межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной КНДР 12 июля 2023 года, стал самым продолжительным по времени из всех ракетных пусков Северной Кореи. Об этом заявило министерство обороны Японии, которое отслеживает растущую активность КНДР в военной сфере.


В среду, 12 июля, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета вылетела из района в окрестностях Пхеньяна и находилась в воздухе 74 минуты. Затем она упала в 250 километрах от японского острова Хоккайдо. Впрочем, место падения ракеты не входит в исключительную экономическую зону Японии в Японском море.

По данным японского военного ведомства, высота полета ракеты составила 6 тысяч километров, дальность полета – 1 тысячу километров. Ее запустили по крутой траектории, отметили в японском правительстве. Кроме того, японские военные утверждают, что запуск МБР не имеет отношения к анонсированным Пхеньяном испытаниям северокорейского разведывательного спутника.

Хотя никакого ущерба от запуска северокорейских ракет Япония не несет, в Токио с большой опаской относятся к наращиванию военного потенциала КНДР. С другой стороны, а есть ли у Северной Кореи выход в сложившейся ситуации, когда США и их сателлиты в Восточной Азии не скрывают своих враждебных намерений в отношении Пхеньяна?

Мощные баллистические ракеты являются одной из гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, так как само их наличие «отрезвляет» слишком «горячие» головы в США, Японии и Южной Корее, предотвращая развитие событий по куда более драматичному сценарию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stefan Krasowski
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:30
    0
    У Юрия Гагарина полёт длился 108 минут.У ракеты КНДР 74 минуты,которые наверно надо делить на 2,взлёт и падение.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:35
      +1
      Если падение в район цели, то это тоже полёт.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      У Юрия Гагарина полёт длился 108 минут.У ракеты КНДР 74 минуты,которые наверно надо делить на 2,взлёт и падение.

      Юрий Гагарин не поднимался на высоту 6000 км. Такую ракету можно на Луну запускать. 1000 км она не могла пролететь никак. Автор статьи, видимо, свою физику придумал. Ньютон и Эйнштейн нервно курят в сторонке. wassat
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    +1
    По данным японского военного ведомства, высота полета ракеты составила 6 тысяч километров, дальность полета – 1 тысячу километров.

    Так это она вышла в космос и вернулась назад или автор перевода что то опять маханул ?
    1. Kusja
      Kusja Сегодня, 08:41
      +1
      Притом в межгалактический космос...
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 08:51
      0
      Все МБР выходят в космос, это принципиально важно
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 08:45
    +1
    74 минуты.... она по дороге зашла дошиком закусить пару раз? winked
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    Мощные баллистические ракеты являются одной из гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, так как само их наличие «отрезвляет» слишком «горячие» головы в США, Японии и Южной Корее
    Даже комментарии не требуются. Вот поэтому с КНДР побаиваются связываться даже Сша.
  5. AlexTss
    AlexTss Сегодня, 08:59
    0
    Полёт из Сибири через полюс в континентальную часть США примерно 8000 км. и длится около получаса... what
    Расстояние от КНДР до Вашингтона примерно 10 000 км. lol
    Сдаётся мне корейцы справились с задачей доставки тепла и света на восточное побережье США... good drinks