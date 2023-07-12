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Постпред России в ООН: Бездействие европейских властей по диверсии на «Северных потоках» является попыткой «замести следы» виновников преступления

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Постпред России в ООН: Бездействие европейских властей по диверсии на «Северных потоках» является попыткой «замести следы» виновников преступления

Несмотря на то, что диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли еще осенью 2022 года, до сих пор никаких реальных результатов их расследования нет. И это заставляет сделать вывод, что европейские страны специально затягивают расследование.


Постоянный представитель Российской Федерации в ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя считает, что европейские государства демонстрируют показное нежелание расследовать диверсии на «Северных потоках».

Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками «затянуть время», чтобы замести следы истинных виновников преступления

- подчеркнул постпред России в ООН.

Как отметил Небензя, в последнее время в западной прессе развернулась масштабная кампания по дезинформации, с раскручиванием абсурдных версий происшествия на «северных потоках». Если прежде в нем обвиняли саму Россию, то затем придумали неких «проукраинских диверсантов», якобы не связанных при этом с руководством Украины и не получавших от него указаний.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов в интервью The Times заявил, что якобы Киев «гордится, что действует таким образом». Однако Небензя считает, что Украина сейчас, на фоне неудачного контрнаступления, готова приписать себе любые «победы». Но далеко не факт, что именно она имеет к данным происшествиям отношение.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:42
    +2
    Уже на сайте спецы близкие к свободным погружениям полностью раскритиковали версию запада с яхтой и украинскими боевыми ихтиандрами,которую запад продвигает с упорством носорога.Кстати на задержке дыхания рекорд более 10О метров.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:47
      +1
      Украине проще подорвать Южные Потоки. География однако.
      Северные Потоки взорвали США. Швеция, Дания, Польша, Германия прикрывают американских террористов.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:50
      0
      Это получается как?Они подставляют своих протпже?Мол,они вироваты.Ну,значит надо бить до полного уничтожения и освобождения побережья от Кинбурской косы вплоть до Измаила.Хотя понятно,что там более серьезные люди поработали
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    +1
    является попыткой «замести следы» виновников преступления
    К сожалению это не попытка, а прямые действия направленные на это.