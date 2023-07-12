Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками «затянуть время», чтобы замести следы истинных виновников преступления

Несмотря на то, что диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли еще осенью 2022 года, до сих пор никаких реальных результатов их расследования нет. И это заставляет сделать вывод, что европейские страны специально затягивают расследование.Постоянный представитель Российской Федерации в ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя считает, что европейские государства демонстрируют показное нежелание расследовать диверсии на «Северных потоках».- подчеркнул постпред России в ООН.Как отметил Небензя, в последнее время в западной прессе развернулась масштабная кампания по дезинформации, с раскручиванием абсурдных версий происшествия на «северных потоках». Если прежде в нем обвиняли саму Россию, то затем придумали неких «проукраинских диверсантов», якобы не связанных при этом с руководством Украины и не получавших от него указаний.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов в интервью The Times заявил, что якобы Киев «гордится, что действует таким образом». Однако Небензя считает, что Украина сейчас, на фоне неудачного контрнаступления, готова приписать себе любые «победы». Но далеко не факт, что именно она имеет к данным происшествиям отношение.