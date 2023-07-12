Марочко: Противник усиливает оборону на Купянском направлении иностранными наёмниками

Для усиления украинской группировки на Купянском направлении, отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств ВФУ. Также отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения

Переход российской армии в наступление на Купянском направлении заставил командование ВСУ перебросить на некоторые участки линии боевого столкновения иностранных наемников. Об этом в своем ТГ-канале сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.По данным эксперта, российская разведка продолжает фиксировать на Купянском направлении боевиков из так называемого "Иностранного легиона". Отмечается, что для усиления позиций ВСУ, командование украинской группировки перебрасывает в данный район дополнительные силы, в том числе и наемников. По словам эксперта, среди иностранцев много саперов и специалистов в области диверсионно-разведывательной деятельности.- пишет эксперт.По неофициальным данным, не отраженным в сводке Минобороны, российские войска закрепились в лесном массиве к западу от Синьковки, форсировали реку Оскол и создали плацдарм на другом берегу, пока небольшой, но меры к го расширению предпринимаются. В то же время, на окраины Купянска наши пока не вышли, об этом еще рано говорить.По мнению военных экспертов, командование ВСУ "проспало" действия российских войск на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, слишком увлекшись контрнаступлением в Запорожской области. На данный момент резервов на всю линию боевого соприкосновения не хватает, чем и пользуются российские войска.