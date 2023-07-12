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Западная пресса: Президент Турции Эрдоган стал «могущественным как никогда» на фоне украинского конфликта

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Западная пресса: Президент Турции Эрдоган стал «могущественным как никогда» на фоне украинского конфликта

В настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган значительно усилил свои позиции в международной политике. Об этом пишет немецкое издание Bild, анализируя растущее влияние Турции на международной политической арене.


Как отмечает издание, Эрдоган показал себя лидером, способным договориться как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Турецкий президент заключает сделки и демонстрирует готовность стать посредником в переговорах.

Внезапно Эрдоган стал таким могущественным как никогда

- пишет Bild.

Издание отмечает, что турецкий президент стал шантажировать НАТО. Чего стоит одна история со вступлением в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Последняя страна, кстати, до сих пор в НАТО не принята именно из-за позиции турецкого руководства, которое требует выполнения его условий.

Запад показал, что сейчас он очень сильно зависит от лояльности Эрдогана, который понял, что может легко шантажировать европейские страны и США, пользуясь возможностью не пропускать отдельные государства в состав Североатлантического альянса.

С другой стороны, от Турции сейчас довольно ощутимо зависит и Россия, поскольку Анкара все же делает для помощи киевскому режиму в разы меньше, чем она могла бы сделать, опираясь на поддержку стран Запада.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:29
    +5
    Благодаря жадности некоторых башен.........
  2. Протон
    Протон Сегодня, 09:36
    +6
    Молодец султан.
    Прежде всего о своей стране заботится.
    И денежек приподнял и авторитет повысил.
    А то посмотришь, к примеру, на зерновую сделку - уже целый год идут с нашей стороны угрозы о её разрыве, а сейчас оказывается (со слов мидовских работников) что наши условия вообще не выполнялись.
    После этого вспоминаются слова Михалыча из "Жмурок" - "Вас КИНУЛИ, Серёжа! Кинули как лохов последних, как школьников!"
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: Протон
      Прежде всего о своей стране заботится.
      И денежек приподнял и авторитет повысил.

      Его могущество и авторитет поднялись с последними выборами, где не без помощи России он снова султан. Как ни странно - это меньшее зло чем его конкурент на выборах.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 09:38
    +4
    У России союзниками являются только Армия и Флот.А от остальных всегда можно получить ятаган в спину.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: Александр 3
      У России союзниками являются только Армия и Флот.А от остальных всегда можно получить ятаган в спину.

      если стоять постоянно в положении раком, как это происходит с кремлем, то можно и не только в спину
  4. waleri777
    waleri777 Сегодня, 09:39
    +5
    Он простил убийц, дал им деньги и медали. А те кого они убили простят им? Он простил предателя-рецедивистиа, который с напарником грабил женщин, сбил десять дорогих ЛА и убил двадцать редких военных специалистов. Похоже, что те законы, которые он подписывает, не выполняет даже он. Хотя бы компенсировал из своего кармана аппаратуру Ил-18 и Ка-52. Теперь его друг Эрдоган выпустил бандеровцев, видимо ему надоело сбивать наши самолеты и убивать наших послов. Не многова-то ли?
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:01
      -1
      Видимо ВВП следует Христианской заповеди «Прощайте и прощены будете» (Лука 6:37).Вот толко как это уместно в политике, вопрос. Убийства Российского лётчика в Сирии дипломата в Турции вообще не поддаются никакому объяснению кроме как жадность до прибыли.
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 10:03
      +1
      Нет, не многовато.

      Несмотря на наличие разногласий, Россия намерена развивать отношения с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
      1. СтарыйДон
        СтарыйДон Сегодня, 10:28
        +1
        Скорее это звучит так: несмотря на наличие того, что нам вставили по самым гланды, мы готовы еще и подмахивать
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:46
    +3
    Да ясно давно было, что Эрдоган будет лавировать. Аммиачный трубопровод раздолбали, смысла в зерновой сделке нет, надо выходить. А если Турция будет препятствовать выходу из сделки. Разбомбить порты отгрузки. И грузить будет нечего, да и иностранное оружие перестанут сухогрузами переправлять
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:46
    +1
    и Швеции. Последняя страна, кстати, до сих пор в НАТО не принята именно из-за позиции турецкого руководства, которое требует выполнения его условий.
    Какого числа версталась данная статья? request
    Зачем лепить старые статьи? Материалов больше нет?
    11.07.2023 13:31 Глеб Иванов3302
    Шведам дали добро.
    Эрдоган согласился на расширение НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент «в кратчайшие сроки». Как сообщает Das Erste, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

    Оригинал новости ИноТВ:
    https://russian.rt.com/inotv/2023-07-11/Das-Erste-v-kratchajshie-sroki
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:50
    +1
    Если где то прибыло, значит где-то убыло. Если Эрдоган значительно усилил свои позиции в международной политике, то кто тогда значительно ослабил свои позиции?
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:57
    0
    Тоже мне сравнили. Легко договариватся когда оппонентам деватся некуда особо, бобик так вообще на все согласен. Чтото со штатами и ес не получается договорится так легко и блестяще быстро, вот если бы с ними так договаривался, тогда да, респект и уважуха.
  9. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: Rt Rt
    Да ясно давно было, что Эрдоган будет лавировать. Аммиачный трубопровод раздолбали, смысла в зерновой сделке нет, надо выходить. А если Турция будет препятствовать выходу из сделки. Разбомбить порты отгрузки. И грузить будет нечего, да и иностранное оружие перестанут сухогрузами переправлять

    Зачем переправлять оружие сухогруза и если есть ж-д? А насчёт портов- как долго мосты через Днепр сносят? Турки кстати обещались корабли с зерном охранять.
    1. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 10:17
      0
      1.Чем больше каналов перекрыть, тем больше логистических проблем и скученности, на оставшихся.
      2. Я не вижу этому логичного объяснения, но допускаю, что оно есть.
      3. Мины. Подводное заграждение. Скрытая установка. Не специалист, но кажется, на это способны все ДП. Потом не оправдываться, вообще не комментировать. Тем более, что у нас и ВСУ есть одни и те же мины.
  10. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:03
    0
    Цитата: Александр 3
    У России союзниками являются только Армия и Флот.А от остальных всегда можно получить ятаган в спину.

    И не только ятаган...
  11. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 10:10
    -1
    "Эрдоган стал «могущественным как никогда»" это до тех пор пока мир не понял где и как американцы "обули" Эрдогана. Они ведь хозяева своего слов,а хотят дают, хотят забирают.
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 10:15
    +3
    Гораздо интереснее вопрос: Что произошло с влиянием России и её президента за последние полтора года? Если Армения демонстративно ратифицирует документы Международного уголовного суда, что делает невозможным визит туда главы РФ. Казахстан обещает выполнять все санкции против России. Кто-то (мы так и не знаем кто) может безнаказанно бить по кремлевскому куполу, а Эрдоган может просто плюнуть в лицо своим "партнерам", продавшим ему С-400, выкатившим кредит под строительство атомной станции и охраняющим своими кораблями всевозможные "турецкие потоки". При этом по этим кораблям бьют беспилотники из вод Турции. Кто ответит за неслыханный репутационный урон, который понесла Россия за время " СВО"?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 10:24
      0
      Мы, россияне, и ответим. Больше некому.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 10:31
        +1
        Не больно-то россиян и спрашивали, когда обменивали тех же "азовцев". Вы хоть знаете, чьё это решение, за которое вы собрались отвечать?
        1. Тератор
          Тератор Сегодня, 11:20
          0
          Зачем вы мечете бисер? Им, (гагарам) недоступна жажда жизни...
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    Внезапно Эрдоган стал таким могущественным как никогда
    Внезапно? То, что Эрдоган будет использовать любую возможность от шантажа до пустых обещаний для достижения своей цели ясно давно. Не ясно на каких жизненно необходимых для России условиях существует это сотрудничество. Ему российская сторона многое простила, помогла предупредив о госперевороте, продлевая "зерновую сделку" ради его выборов, создавая условия для развития турецкой экономике. А в ответ что?
    1. Тератор
      Тератор Сегодня, 11:26
      0
      Бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь
      1. Тератор
        Тератор Сегодня, 11:27
        0
        Это Заповеди уже. Вот еще..Деньги есть суть артиллерия войны!!!
  14. Govorun
    Govorun Сегодня, 11:38
    0
    Западная пресса: Президент Турции Эрдоган стал «могущественным как никогда» на фоне украинского конфликта

    Он стал "могущественным" лишь потому, что кто то позволил ему в это уверовать...