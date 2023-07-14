Самый стильный анархист Феодосий Щусь

На этой фотографии Феодосий Щусь сидит в центре, слева от него – командир еврейской (!) роты А. Тарановский, справа – командир пулеметного полка Ф. Кожин

Н. Григорьев – прототип Бурнаша и пана-атамана Грицко Таврического

«Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону».

Атаман Гнат Бурнаш из фильма «Неуловимые мстители», в отличие от Григорьева, выжил

«К дорогуше своей я б пришел давно,

Да стоит на пути черт Махно».

Происхождение и первые годы жизни

Матрос Щусь

«Был батько мал ростом и худ, и не силен физически. И тих голосом, и скромен видом. И живуч, как кошка, живуч, как гадюка, вынослив, как сыромятный ремень. Никогда не был растерян, не знал страха, не знал колебаний».

Народный вождь Гуляйполя

Нестор Махно, фото 1919 г.

«С угнетенными против угнетателей – всегда!»

Махновские тачанки

Знаменитый лозунг махновцев на одной из тачанок

«Коммунисты – всё же революционеры. С ними мы сможем рассчитаться потом».

С. Каретников в центре в нижнем ряду (в фуражке)

Новая встреча Нестора Махно и Феодосия Щуся

«Когда я подъехал к поляне, где должен был выйти мне навстречу товарищ Щусь, я увидел выстроенный в каре отряд, наполовину в немецко-австрийском одеянии. Думая, что я влетел в немецко-гетманскую заставу, я быстро повернул назад лошадь, чтобы как-либо улизнуть. Но в это время послышался голос:

– Товарищ Махно, это я, Щусь.

Я направился прямо на полянку, к отряду. Поздоровался и с отрядом, и с самим Щусем. Только теперь я, глядя на Щуся, одетого в гусарскую немецкую форму, плотно облегавшую его красивую и стройную фигуру, и вооруженного до зубов, узнал в нем того самого красавца матроса Щуся, которого знал раньше».

«Мы обнялись и поцеловались. Отряд его был также хорошо, хотя и разнообразно, одет в немецкую, австрийскую, украинскую гайдамацкую форму и в крестьянскую одежду; и тоже был вооружен до зубов. Это придавало ему боевой вид...

Затем я поставил т. Щусю вопрос:

– Что ты, товарищ Щусь, делал с этим отрядом до сих пор, и что намерен делать в дальнейшем?

Ответ был краткий:

– До сих пор я совершал нападения на возвратившихся помещиков и уничтожал их и всех их охранителей, немецких и австрийских солдат.

– А как ты относишься к гетманской варте? – спросил я его.

– Варту я обычно разгонял.

– И только? – переспросил я его.

– Иной работы я пока не предвижу, ибо уничтожаемых мною гадов еще очень много.

В этих кратких фразах товарища Щуся для меня было все ясно и понятно».

Н. Махно и Ф. Щусь

«Феодосий Щусь обратился к Нестору Махно с такими словами: «Отныне ты над нами всеми будь батькой, а мы клянёмся умереть с тобою в рядах повстанчества».

«Товарищи Щусь и Пётр Петренко были в полном восторге от успешного налёта...

Наутро следующего дня крестьяне стали съезжаться со всех концов. Ряды наших вооруженных сил начали пополняться с неимоверной быстротой. Притом пополнялись они крестьянами, которые готовы были каждую минуту оставить, если нужно, свой район и уехать с нами куда угодно...

И теперь уже приложенное к моей фамилии слово «Батько» не сходило с уст старых и малых крестьян, обывателей и революционных отрядов. Мне лично казалось и странным, и неудобным слышать обращение ко мне крестьян и повстанцев вместо привычного «товарищ Махно», «Батько Махно», а иногда – «товарищ Батько Махно». Но эпитет «Батько», помимо моей воли, прилип к моей фамилии».

Феодосий Щусь в армии Нестора Махно

Махно и его штаб. Бердянск, 1919 г. Махно и Щусь указывают на карту

Снова рядом с Махно

«Чёрные знамена впереди полков,

Берегись, Будённый, батькиных клинков!»

Д. Белых в роли Ф. Щуся, кадр сериала «Девять жизней Нестора Махно», 2006 г.

Н. Махно и П. Дыбенко, фотография 1918 г.

Смерть Феодосия Щуся