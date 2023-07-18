Скальпы и трупы: мигранты навязывают России свои правила

Почерк мигранта
Об ужесточении законодательства в отношении трудовых мигрантов говорят уже не первый год. История немного поутихла с пандемией, когда въезд гастарбайтеров прикрыли из-за ограничений, но вновь вспыхнула с началом спецоперации. Есть ощущение, что экономический блок правительства, ратующий за расширение присутствия мигрантов на трудовом рынке, имеет неограниченные полномочия.
В числе таких Министерство экономического развития, Министерство труда и развития, а также Министерство строительства и ЖЖ. Даже чиновники от сельского хозяйства обеими руками за еще более упрощенный въезд трудовых ресурсов из-за границы. Налицо гримасы рыночной экономики в самом печальном смысле – как можно больше заработать при минимальных затратах. Социальный эффект от ввоза дешевой рабочей силы никого не интересует. Главное выслужиться и продемонстрировать эффективный менеджмент.
Скорее за ужесточение правил въезда в России выступает Министерство иностранных дел. Дипломаты предложили проводить фильтрацию приезжающих в стране-доноре – официально это звучит как открытие специализированных центров домиграционной подготовки.
В меньшинстве традиционно силовые структуры, вынужденные разгребать грязь от преступников из ближнего зарубежья. Но МВД и Росгвардию мало кто слушает. Похоже, работает принцип – «мы вам платим за работу, вот и работайте». Силовики сейчас вообще работают в режиме аврала в связи со спецоперацией. Часть специалистов на фронте, а часть занята поиском украинских пособников в российском тылу. Поток мигрантов из Средней Азии создает дополнительные трудности, а о расширении штатов речь даже не идет.
Общины приезжих уже обращаются к Путину по поводу якобы жесткости ОМОНа
В итоге страна получает то, что получает. Сводки с фронтов миграционного беспредела пополняются уже ежедневно. От последней содрогнулась вся страна.
В подмосковной Электростали компании приезжих не понравилась прическа русского парня, который подошел стрельнуть сигарету. Небольшая перепалка и с несчастного 19-летнего парня посреди бела дня сняли скальп. В пятидесяти километрах от Москвы.
Мы недавно ужасались украинским беспилотникам, долетающим до центра столицы, а здесь русских скальпируют в Подмосковье. И если на беспредел киевского режима мы напрямую повлиять пока не можем, то избавиться от потерявших края приезжих – это точно в наших силах.
Надо отдать должное силовикам, подозреваемых взяли достаточно быстро. Зафар из Таджикистана прятался в Обнинске, а второй – Илья – оказался из Республики Коми, и он, похоже, не особо скрывался – повязали в самой Электростали.
Нет желания раздувать истерию, но присутствие в банде россиянина гласит о распространении варварской идеологии уже на коренное население страны. Не стоит удивляться, если в групповых изнасилованиях и убийствах, совершенных гастарбайтерами, число соучастников из коренных русских будет только возрастать.
Кстати, об убийствах.
Зря мы так на мигрантов ополчились. Вот типичный россиянин Амирхамза Гиёсджонзода убил девушку в Самаре. Хотел завладеть её Land Cruiser. В жизни у Амирхамза все шло хорошо – паспорт от России он получил, работа имелась, только вот на статусную машину не хватало. И вот Екатерина на свое горе решила продать Toyota. После трагедии разворачивается настоящий цирк – адвокаты таджика требуют в зале суда переводчика. Все по комедии – паспорт россиянина есть, а русский язык обладатель неймет.
Театральные представления вообще стали частью общения с задержанными мигрантами. Например, педофил из Подмосковья заявил о домогательствах со стороны 10-летней. Рос и воспитывался любитель малолетних в Таджикистане.
С увеличением числа гастарбайтеров в России растет и зависимость экономики. А значит, профсоюзы трудовых мигрантов становятся все сильнее. Недавно ОМОН вытащил нелегалов из некого «религиозного центра» в Котельниках. В ответ в лучших традициях современности, группа неравнодушных соплеменников записали обращение к Владимиру Путину. Дескать, «мы против нарушения миграционного законодательства, но не можем выявлять нелегалов среди своих прихожан», и «ловить преступников можно только вне стен нашей общины».
Почему сотрудники центра не в состоянии проверять регистрацию сородичей, на видео не объяснили. Однако цель достигнута – теперь к «конфискованным» нелегалам судебные инстанции будут относиться мягче. Вдруг коллективная жалоба все-таки сработает?
Двойные стандарты
Еще немного неприятных новостей.
О необъяснимой гуманности российского суда. В прошлом году гражданин Киргизии Алмаз Ибраев забил до смерти россиянку, которая осмелилась нанять его для ремонта квартиры. Убийцу взяли и нынешним июлем огласили приговор – 7,5 лет колонии. Судя по всему, минимальное возможное наказание за подобное. С этим еще можно было бы смириться, если вегетарианские приговоры звучали бы в адрес всех – и россиян, и гастарабайтеров. Но нет.
В Старом Осколе в 2021 году из охотничьего ружья застрелили человека. Стрелявший с российским паспортом, несчастный – мигрант. Трагедия стала следствием конфликта, переросшего в стрельбу. Нисколько не оправдывая русского стрелка, можно было ожидать 7–8 лет колонии. Но ему выдали сразу 17 лет! Это при том, что даже прокуратура не надеялась и на 15. Фемида, конечно, справедливая, но к мигрантам особенно.
Неравнодушные к проблеме либералы наверняка возразят – почему акцентируют внимание к преступлениям приезжих? Нет ли здесь скрытого национализма? Русские каждый день убивают друг друга десятками, но в сводки это попадает крайне редко. Это действительно так – в среднем в стране убивают 66 человек и далеко не во всех преступлениях виновны гастарбайтеры.
Но есть принципиальное отличие. Доморощенных преступников мы вырастили сами, и это косвенно наша с вами ответственность: родителей, школы, социальных служб, правоохранительных органов и много кого еще. Хотя никто не отменял и лютую генетическую предрасположенность отдельных индивидов к тяжелым преступлениям. И мы сами разберемся со своими грешниками.
Мигрант-убийца или мигрант-насильник – это человек, который приехал в чужую страну со личным набором пороков, которые он боится или не может реализовать на своей родине. А в России – пожалуйста. Кто или что формирует такие воззрения у выходцев Средней Азии? Эта проблема еще требует своего разрешения.
А теперь для контраста – сколько тяжких преступлений совершили россияне в странах Средней Азии? Вот поэтому Россия так акцентирует внимание на очередных зверствах приезжих.
Гражданин России Амирхамза Гиёсджонзода русский не знает, но паспорт РФ имеет
В чистом остатке истории мы приходим к неутешительным выводам.
Интегрировать гастарбайтеров в российскую действительность не получилось, от слова совсем. Это вообще в мире нигде толком не вышло. Игры с экзаменами на знание русского языка пора завершать – иначе переводчиками для «новых россиян» в зале суда запасаться. Только строгий заслон на границе и низкие квоты найма приезжих рабочих.
Для застройщиков и прочих потребителей услуг гастарбайтеров должен стать выгоден в первую очередь россиянин на работе, а не приезжий. Конечно, кое-что подорожает. Но денег в стране останется больше, и работники на стройке смогут позволить себе потратить больше. Что с того, что квартиры якобы дешевле из-за мигрантов, а в ближнее зарубежье уходят миллиарды семьям приезжих?
И второй профит из ситуации – республики Средней Азии, столкнувшись из-за введенных Россией ограничений с избытком неуехавших и оставшихся там молодых людей, наконец-то задумаются об их воспитании и образовании у себя. А если не задумаются, то останутся с ними наедине.