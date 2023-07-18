Военное обозрение
Войти Регистрация

Скальпы и трупы: мигранты навязывают России свои правила

17
Скальпы и трупы: мигранты навязывают России свои правила



Почерк мигранта


Об ужесточении законодательства в отношении трудовых мигрантов говорят уже не первый год. История немного поутихла с пандемией, когда въезд гастарбайтеров прикрыли из-за ограничений, но вновь вспыхнула с началом спецоперации. Есть ощущение, что экономический блок правительства, ратующий за расширение присутствия мигрантов на трудовом рынке, имеет неограниченные полномочия.

В числе таких Министерство экономического развития, Министерство труда и развития, а также Министерство строительства и ЖЖ. Даже чиновники от сельского хозяйства обеими руками за еще более упрощенный въезд трудовых ресурсов из-за границы. Налицо гримасы рыночной экономики в самом печальном смысле – как можно больше заработать при минимальных затратах. Социальный эффект от ввоза дешевой рабочей силы никого не интересует. Главное выслужиться и продемонстрировать эффективный менеджмент.

Скорее за ужесточение правил въезда в России выступает Министерство иностранных дел. Дипломаты предложили проводить фильтрацию приезжающих в стране-доноре – официально это звучит как открытие специализированных центров домиграционной подготовки.

В меньшинстве традиционно силовые структуры, вынужденные разгребать грязь от преступников из ближнего зарубежья. Но МВД и Росгвардию мало кто слушает. Похоже, работает принцип – «мы вам платим за работу, вот и работайте». Силовики сейчас вообще работают в режиме аврала в связи со спецоперацией. Часть специалистов на фронте, а часть занята поиском украинских пособников в российском тылу. Поток мигрантов из Средней Азии создает дополнительные трудности, а о расширении штатов речь даже не идет.


Общины приезжих уже обращаются к Путину по поводу якобы жесткости ОМОНа

В итоге страна получает то, что получает. Сводки с фронтов миграционного беспредела пополняются уже ежедневно. От последней содрогнулась вся страна.

В подмосковной Электростали компании приезжих не понравилась прическа русского парня, который подошел стрельнуть сигарету. Небольшая перепалка и с несчастного 19-летнего парня посреди бела дня сняли скальп. В пятидесяти километрах от Москвы.

Мы недавно ужасались украинским беспилотникам, долетающим до центра столицы, а здесь русских скальпируют в Подмосковье. И если на беспредел киевского режима мы напрямую повлиять пока не можем, то избавиться от потерявших края приезжих – это точно в наших силах.

Надо отдать должное силовикам, подозреваемых взяли достаточно быстро. Зафар из Таджикистана прятался в Обнинске, а второй – Илья – оказался из Республики Коми, и он, похоже, не особо скрывался – повязали в самой Электростали.

Нет желания раздувать истерию, но присутствие в банде россиянина гласит о распространении варварской идеологии уже на коренное население страны. Не стоит удивляться, если в групповых изнасилованиях и убийствах, совершенных гастарбайтерами, число соучастников из коренных русских будет только возрастать.

Кстати, об убийствах.

Зря мы так на мигрантов ополчились. Вот типичный россиянин Амирхамза Гиёсджонзода убил девушку в Самаре. Хотел завладеть её Land Cruiser. В жизни у Амирхамза все шло хорошо – паспорт от России он получил, работа имелась, только вот на статусную машину не хватало. И вот Екатерина на свое горе решила продать Toyota. После трагедии разворачивается настоящий цирк – адвокаты таджика требуют в зале суда переводчика. Все по комедии – паспорт россиянина есть, а русский язык обладатель неймет.

Театральные представления вообще стали частью общения с задержанными мигрантами. Например, педофил из Подмосковья заявил о домогательствах со стороны 10-летней. Рос и воспитывался любитель малолетних в Таджикистане.

С увеличением числа гастарбайтеров в России растет и зависимость экономики. А значит, профсоюзы трудовых мигрантов становятся все сильнее. Недавно ОМОН вытащил нелегалов из некого «религиозного центра» в Котельниках. В ответ в лучших традициях современности, группа неравнодушных соплеменников записали обращение к Владимиру Путину. Дескать, «мы против нарушения миграционного законодательства, но не можем выявлять нелегалов среди своих прихожан», и «ловить преступников можно только вне стен нашей общины».

Почему сотрудники центра не в состоянии проверять регистрацию сородичей, на видео не объяснили. Однако цель достигнута – теперь к «конфискованным» нелегалам судебные инстанции будут относиться мягче. Вдруг коллективная жалоба все-таки сработает?

Двойные стандарты


Еще немного неприятных новостей.

О необъяснимой гуманности российского суда. В прошлом году гражданин Киргизии Алмаз Ибраев забил до смерти россиянку, которая осмелилась нанять его для ремонта квартиры. Убийцу взяли и нынешним июлем огласили приговор – 7,5 лет колонии. Судя по всему, минимальное возможное наказание за подобное. С этим еще можно было бы смириться, если вегетарианские приговоры звучали бы в адрес всех – и россиян, и гастарабайтеров. Но нет.

В Старом Осколе в 2021 году из охотничьего ружья застрелили человека. Стрелявший с российским паспортом, несчастный – мигрант. Трагедия стала следствием конфликта, переросшего в стрельбу. Нисколько не оправдывая русского стрелка, можно было ожидать 7–8 лет колонии. Но ему выдали сразу 17 лет! Это при том, что даже прокуратура не надеялась и на 15. Фемида, конечно, справедливая, но к мигрантам особенно.

Неравнодушные к проблеме либералы наверняка возразят – почему акцентируют внимание к преступлениям приезжих? Нет ли здесь скрытого национализма? Русские каждый день убивают друг друга десятками, но в сводки это попадает крайне редко. Это действительно так – в среднем в стране убивают 66 человек и далеко не во всех преступлениях виновны гастарбайтеры.

Но есть принципиальное отличие. Доморощенных преступников мы вырастили сами, и это косвенно наша с вами ответственность: родителей, школы, социальных служб, правоохранительных органов и много кого еще. Хотя никто не отменял и лютую генетическую предрасположенность отдельных индивидов к тяжелым преступлениям. И мы сами разберемся со своими грешниками.

Мигрант-убийца или мигрант-насильник – это человек, который приехал в чужую страну со личным набором пороков, которые он боится или не может реализовать на своей родине. А в России – пожалуйста. Кто или что формирует такие воззрения у выходцев Средней Азии? Эта проблема еще требует своего разрешения.

А теперь для контраста – сколько тяжких преступлений совершили россияне в странах Средней Азии? Вот поэтому Россия так акцентирует внимание на очередных зверствах приезжих.


Гражданин России Амирхамза Гиёсджонзода русский не знает, но паспорт РФ имеет

В чистом остатке истории мы приходим к неутешительным выводам.

Интегрировать гастарбайтеров в российскую действительность не получилось, от слова совсем. Это вообще в мире нигде толком не вышло. Игры с экзаменами на знание русского языка пора завершать – иначе переводчиками для «новых россиян» в зале суда запасаться. Только строгий заслон на границе и низкие квоты найма приезжих рабочих.

Для застройщиков и прочих потребителей услуг гастарбайтеров должен стать выгоден в первую очередь россиянин на работе, а не приезжий. Конечно, кое-что подорожает. Но денег в стране останется больше, и работники на стройке смогут позволить себе потратить больше. Что с того, что квартиры якобы дешевле из-за мигрантов, а в ближнее зарубежье уходят миллиарды семьям приезжих?

И второй профит из ситуации – республики Средней Азии, столкнувшись из-за введенных Россией ограничений с избытком неуехавших и оставшихся там молодых людей, наконец-то задумаются об их воспитании и образовании у себя. А если не задумаются, то останутся с ними наедине.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:10
    +6
    А что, если наниматель гаштарбайтеров на работу должен за каждого наемного работника должен платить дополнительный налог, да еще отвечать за его поведение? Как вы думаете, много ли их будет ходить по улицам наших городов?
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 07:22
      +2
      А кто их сюда завез? А зачем? В капиталистическом обществе не бывает дефицита кадров. Только жадность.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:14
    +6
    А не удивляет, что в капиталистическом обществе,не получается интеграция мигрантов?Может дело в социальной формации?Уверен,что те уехавшие в бывшие республики и работающие не строителями и сельхозрабочими,интегрировались в местное общество,да далеко ходить не надо,много русских вернулось в Чеченскую республику,субъект РФ?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:27
      +2
      не интегрировались в местное общество,так правильно
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:22
    +10
    Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры против распространения в интернете информации, унижающей людей из-за их национальности,

    То есть теперь любой таджик может накатать заяву на автора статьи что она унижает его национальное достоинство и привет автору с волчьим билетом в лучшем случае...в худшем лет на 15 оформят за разжигание национальной розни.
    А на следующий день этот таджик пойдет и зарежет кого нибудь на наших улицах из мести.
    В Омске в 22.00 обычный мужик шел с работы... никого не трогал... подкатила компашка подростков известной национальности...дай закурить...денег нет...нет...на получи по ребрам за их отсуствие... Слава Богу жив остался... отделался гематомами...могли ведь и ножами пырнуть.
    Вот такая у нас сейчас действительность на улицах.
    Критическая масса негатива к господину Путину с ведома которого все это творится накапливаться стала быстрее.
    Я на выборах за него и его протеже уже не буду голосовать...зачем мне такой президент не способный защитить свой народ...неее Боже упаси.
    1. Дес
      Дес Сегодня, 06:28
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Я на выборах за него и его протеже уже не буду голосовать...
      ))) "Россией может управлять лишь человек, который не зависит от итогов голосования".))) Не моё. Поэтому всё начинается, как и Родина, с нас. Точно так же, как и драпировка мавзолея Ленина, как и молчок про трагический исход русскоязычных из республик СССР, так и национализм местный в регионах РФ. Это трусливый капитализм.
      1. Дес
        Дес Сегодня, 06:55
        +4
        «…Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
        1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров — к предателям вплоть до седьмого колена…
        2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это — военные, учителя и врачи…
        И самое главное работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…»

        Голда Меир
  4. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:10
    +4
    И бюджетные СМИ ещё смеются над "мультикультурализмом" Франции?
    Да России не светит даже династия Ле Пен! Всех адекватных убирают с правового поля. В лидеры национальных интересов власть пропускает только карикатурных провокаторов вроде "националиста" Лимонова.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:14
    +8
    Надо делать как в арабских султанатах.Приезжайте,работайте,но ни гражданства ни тем более семей сюда ни-ни..Раз мы живем в этой гадской системе ,выстроенной известным питерским кооперативом
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:21
    +8
    По мне так все просто : приезжающий гастарбайтеры при вьезде на территорию РФ вносит на депозит сумму равную стоимости обратного билета +10% на непредвиденные расходы. Далее все еще проще : за первое же ЛЮБОЕ административное нарушение ( грубость , хамство , нарушение ПДД и т.д. ) за счет своего же депозита возраще6ие домой , с ПОЖИЗНЕННЫМ запретом на выезд на территорию РФ. За уголовное суд-тюрьма но депортация на историческую родину всей родни до 3 колена (мама папа, сестра брат , бабушка дедушка , жены и дети) с таким же ПОЖИЗНННЫМ запретом на въезд. Всё. Точка. Прекратить всякие заискивания и заигрывания с нацменьшинствами, пусть свои права качают в аулах. Гражданство только после 5 лет безупречного поведения , лишения гражданства так же быстро но уже за три правонарушения и так же депортация. Вот тогда они будут понимать что они здесь в гостях , а в гостях надо вести себя по человечески
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 06:52
      +4
      Далее все еще проще : за первое же ЛЮБОЕ административное нарушение

      Откупятся 100 %, паспорта с правами покупают, а тут правонарушение. Кто контролировать то будет? Народ, дак на наш народ давно забили власть предержащие давят, давят разными способами, а мы никак не сдохнем.
  7. Алексей7777777
    Алексей7777777 Сегодня, 06:32
    +5
    Даже чиновники от сельского хозяйства обеими руками за еще более упрощенный въезд трудовых ресурсов из-за границы
    Да всем этим чиновникам по барабану - они живут в охраняемых "рублевках" и с этими проблемами не сталкиваются.
    Об ужесточении законодательства в отношении трудовых мигрантов говорят уже не первый год
    А васька (все эти хуснулины) слушает,да ест. Так у нас скоро до погромов как во Франции дело дойдет,над которой смеемся. Гражданство раздавать направо и налево нельзя однозначно.
  8. Unknown
    Unknown Сегодня, 06:42
    +8
    Интегрировать гастарбайтеров в российскую действительность не получилось, от слова совсем.
    По ходу дела, ни кто и не собирался, что то там, интегрировать. Задача одна ,пусть великороссы дубасятся насмерть с малороссами, вместо погибших , заселить выходцами со Средней Азии.
    Основной поток мигрантов идет с Узбекистана, за 3 месяца к нам въехало 630 тысяч человек, из Таджикистана 350 тысяч, из Кыргызстана 172 тысячи, Армения и Казахстан замкнули пятерку лидеров с цифрами 47 тысяч и 34 тысячи соответственно. Миграцию надо запретить. Тут не должно быть вопросов, а не иначе русские просто растворяться в этом" море" , разноплемённых народов.
  9. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 06:52
    +3
    Похоже, не ту СВО начали или не в то время . . .
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:04
    +4
    Автор уделил внимание преступлениям заезжих. Да есть такое. Но меня больше напрягает каждодневность. Они везут сюда свои обычаи. и вот уже не только на каждом шагу чайханы. Маркет халяль, доннер кафе, афган кебаб. В своих магазинах они строго разговаривают только на своём. Если ещё лет десять назад, мусульманки красились в блондинок. То теперь сплошь никабы и хиджабы. Теперь они хозяева России.
    а ведь русских по прежнему 80%. Но некий господин, как молитву продолжает внушать про многонациональность.
  11. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 07:33
    +1
    Все это звенья одной цепи. Наш народ уничтожают целенаправленно. Геноцид одним словом. Однажды (судя по скорости развития событий скоро) народное терпение все же переполнит чашу горя и страданий.
  12. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 07:45
    0
    Миграционная политика, не способная организовать ассимиляцию приезжих, преступна. Её организаторы – преступники, кормящиеся через налоги. Абсурд. Другой абсурд – налогоплательщики лишены возможности соучаствовать в направлении налоговых сборов – части личных средств. Законная почва для казнокрадства, воровства, коррупции.