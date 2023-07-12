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«Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР

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«Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР

Несмотря на то, что Швеция формально пока что не состоит в НАТО, фактически она уже многие десятилетия является одним из форпостов альянса, расположенных вблизи границ России. В целях контроля воздушного пространства РФ Стокгольм закупил новый радар дальнего действия SMART-L от французской компании Thales.


Благодаря своим возможностям и дальности действия в 2000 км радар Thales поможет укрепить и расширить возможности Швеции в области обнаружения баллистических ракет и разведки космического пространства. Эти РЛС помогут сохранить суверенитет над воздушным пространством Швеции. Особенно, когда ты находишься недалеко от агрессивного соседа

- отмечается во французском издании Air & Cosmos, пытаясь объяснить необходимость закупки такого радара.

Под «агрессивным соседом» подразумевается Россия, в которой западные страны видят цель номер один, готовясь к войне с ней. Не устояла перед желанием побороться с РФ и Швеция, решившая перечеркнуть историю столетнего нейтралитета.

Количество РЛС, которые приобрели шведские вооруженные силы, не раскрывается, как и их стоимость. Говорится лишь, что Стокгольм приобрел SMART-L в стационарной версии MM/F.

Это многофункциональная РЛС дальнего действия нового поколения для наблюдения за воздушным и космическим пространством и обнаружения баллистических ракет, в которой применяются передовые технологии, в результате чего радар имеет непревзойденную дальность действия до 2000 км

- указывает производитель.

Сухопутные и морские версии радара SMART-L MM в настоящее время находятся, кроме Швеции, на вооружении Британии, ФРГ, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Франции и Италии.

Использованы фотографии:
Thales
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9 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 09:57
    +1
    Допустим обнаружили, а сбивать то чем?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:01
      +3
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Допустим обнаружили, а сбивать то чем?

      Они сейчас в НАТО официально вступают, вот и будет кому сбивать.
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 10:02
      +1
      Допустим обнаружили, а сбивать то чем?
      им нечем. А вот оповестить о запуске запросто. Да и не только о запуске. Важен широкий охват воздушного пространства
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:03
      -3
      «Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР


      За каким это агрессивным соседом шведы наблюдать собрались?За норвежцами или финами?Может за датчанами?Россия не граничит со Швецией и следовательно не является её соседом.

      1. Д-восток
        Д-восток Сегодня, 12:34
        0
        Знания географии как у британской премьер-министерши
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:02
    0
    Строго для защиты от новой зеландии и агрессивной юар. Дык 2000 маловато тогда?, Не беда как мы к ним подойдем так будет в самый раз
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:02
    0
    Thales делает хорошие радары в том числе и корабельные...
  4. Комментарий был удален.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:22
    +1
    «Для наблюдения за агрессивным соседом»

    Сосед это когда забор, стоит между тобой и соседом. А в данном случае только от Калининграда до Швеции кратчайшее расстояние 500 км, а уже от Питера до Швеции то через Суоми - 700 км. Хотя немцы еще во времена ВОВ, такие расстояния преодолевали весьма быстро и шведский король, постоянно ходил в обсиканых портках.
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    -1
    Мазохисты,поставили радар для того чтобы ввести обратный отсчёт, наблюдая на экране приближение своей смерти.