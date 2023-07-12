«Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР

Благодаря своим возможностям и дальности действия в 2000 км радар Thales поможет укрепить и расширить возможности Швеции в области обнаружения баллистических ракет и разведки космического пространства. Эти РЛС помогут сохранить суверенитет над воздушным пространством Швеции. Особенно, когда ты находишься недалеко от агрессивного соседа

Это многофункциональная РЛС дальнего действия нового поколения для наблюдения за воздушным и космическим пространством и обнаружения баллистических ракет, в которой применяются передовые технологии, в результате чего радар имеет непревзойденную дальность действия до 2000 км