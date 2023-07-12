«Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР

Несмотря на то, что Швеция формально пока что не состоит в НАТО, фактически она уже многие десятилетия является одним из форпостов альянса, расположенных вблизи границ России. В целях контроля воздушного пространства РФ Стокгольм закупил новый радар дальнего действия SMART-L от французской компании Thales.
Благодаря своим возможностям и дальности действия в 2000 км радар Thales поможет укрепить и расширить возможности Швеции в области обнаружения баллистических ракет и разведки космического пространства. Эти РЛС помогут сохранить суверенитет над воздушным пространством Швеции. Особенно, когда ты находишься недалеко от агрессивного соседа
- отмечается во французском издании Air & Cosmos, пытаясь объяснить необходимость закупки такого радара.
Под «агрессивным соседом» подразумевается Россия, в которой западные страны видят цель номер один, готовясь к войне с ней. Не устояла перед желанием побороться с РФ и Швеция, решившая перечеркнуть историю столетнего нейтралитета.
Количество РЛС, которые приобрели шведские вооруженные силы, не раскрывается, как и их стоимость. Говорится лишь, что Стокгольм приобрел SMART-L в стационарной версии MM/F.
Это многофункциональная РЛС дальнего действия нового поколения для наблюдения за воздушным и космическим пространством и обнаружения баллистических ракет, в которой применяются передовые технологии, в результате чего радар имеет непревзойденную дальность действия до 2000 км
- указывает производитель.
Сухопутные и морские версии радара SMART-L MM в настоящее время находятся, кроме Швеции, на вооружении Британии, ФРГ, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Франции и Италии.